Long Nhật lần đầu xuất hiện bên con gái đầu lòng sau nghi vấn chuyển giới

Hậu trường 04/03/2019 14:45

Ca sĩ Long Nhật khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện sau tin đồn chuyển giới nhưng cơ thể chưa có gì thay đổi.

Mới đây, ca sĩ Long Nhật đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh đang hát trên sân khấu cùng con gái đầu lòng. Qua đây, anh cũng giải đáp thắc mắc của khán giả về nghi vấn phẫu thuật chuyển giới ở tuổi 52.

Long Nhật chia sẻ rằng bản thân vẫn trẻ khỏe và đẹp như xưa chứ chưa hề đụng chạm dao kéo. "Cả nhà mình yên tâm nhé! Long Nhật vẫn khỏe và đẹp”- nam ca sĩ nhấn mạnh. 

Bài chia sẻ của nam ca sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên cộng đồng mạng. Ai cũng hoang mang không biết khi nào thì Long Nhật sẽ thật sự bước vào cuộc đua phẫu thuật biến đổi thành đàn bà. Một số người nhận định, có thể Long Nhật chưa làm ngay bây giờ nhưng chắc chắn sẽ chuyển giới trong thời gian không xa. Một số khác khẳng định nam ca sĩ cố tình đăng tải những hình ảnh trên để thăm dò ý kiến khán giả trước khi quyết định thay đổi số phận.

Long Nhật lần đầu xuất hiện bên con gái đầu lòng sau nghi vấn chuyển giới - Ảnh 1
Hình ảnh mới nhất của Long Nhật sau nghi vấn chuyển giới - Ảnh: Internet

Long Nhật lần đầu xuất hiện bên con gái đầu lòng sau nghi vấn chuyển giới - Ảnh 2

Long Nhật lần đầu xuất hiện bên con gái đầu lòng sau nghi vấn chuyển giới - Ảnh 3
Nam ca sĩ vẫn chưa thực hiện ca phẫu thuật chuyển đổi thành 'con gái' như mong muốn - Ảnh: Internet
Long Nhật lần đầu xuất hiện bên con gái đầu lòng sau nghi vấn chuyển giới - Ảnh 4
Long Nhật lần đầu xuất hiện bên con gái đầu lòng sau nghi vấn chuyển giới - Ảnh 5
Long Nhật lần đầu xuất hiện bên con gái đầu lòng sau nghi vấn chuyển giới - Ảnh 6
Trước đó, Long Nhật chia sẻ ảnh trong phòng mổ khiến nhiều người hoang mang - Ảnh: FBNV

Trước đó, ca sĩ Long Nhật gây xôn xao khi bất ngờ chia sẻ những dòng trạng thái úp mở về việc đang đi chuyển giới. Cụ thể, trên trang cá nhân, giọng ca người Huế đã đăng tải những bức ảnh được chụp ở một trung tâm phẫu thuật chuyển giới cùng một dòng chú thích úp mở: "Chuyện gì đến sẽ đến!".

Vài ngày sau, anh tiếp tục đăng thêm một bức ảnh khác được chụp trong phòng mổ cùng dòng tự sự: "Mình thích thì mình làm thôi". Động thái của ca sĩ Long Nhật khiến nhiều người tin rằng anh đang bắt đầu hành trình biến đổi cơ thể từ nam sang nữ. Đây cũng là mong ước từ xưa nay của ông bố 4 con.

Long Nhật lên tiếng về nghi vấn chuyển giới ở tuổi 52: 'Mình thích thì mình làm thôi'

Long Nhật lên tiếng về nghi vấn chuyển giới ở tuổi 52: 'Mình thích thì mình làm thôi'

Long Nhật khiến nhiều người hoang mang khi liên tục úp mở về dự định chuyển giới khi đã bước qua tuổi 50.

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Từ khóa:   Long Nhật

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