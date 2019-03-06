Người hâm mộ lo lắng khi ca sĩ Long Nhật đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh giữa nghi án phẫu thuật chuyển giới.

Nhiều ngày qua, dư luận hoang mang khi trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện tin đồn ca sĩ Long Nhật chuyển giới ở tuổi 52. Thông tin này bắt nguồn từ hàng loạt hình ảnh và dòng trạng thái đầy ẩn ý được nam ca sĩ gốc Huế đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Trước sự tò mò của dư luận và truyền thông, hiện Long Nhật vẫn chưa chính thức lên tiếng giải đáp. Giữa lúc dư luận đang bán tín bán nghi, Long Nhật bất ngờ chia sẻ hình ảnh đang nằm bất động trên giường bệnh và che mặt, kèm chú thích gây hoang mang: "Ngày mai chẳng biết ra sao nữa? Mà có ra sao... cũng chẳng sao!".

Đăng tải hình ảnh mặc đồ bệnh nhân... ... Long Nhật khiến công chúng vô cùng lo lắng - Ảnh: FBNV Hành động này của nam ca sĩ càng khiến cộng đồng mạng thêm hoang mang về thông tin anh phẫu thuật chuyển giới được lan truyền trước đó. Dưới phần bình luận, người hâm mộ để lại vô số câu hỏi tò mò xen lẫn sự lo lắng. Dưới bài viết, Á hậu Trịnh Kim Chi cho biết đây là hình ảnh lúc Long Nhật mới vào phòng đại phẫu. Cô khuyên đàn anh công khai ảnh sau phẫu thuật - Ảnh: FBNV Trước đó, cô cũng gây chú ý khi khuyên Long Nhật chỉnh lại ngực vì phẫu thuật lỗi - Ảnh: FBNV Một dân mạng động viên: “Cố lên Nhật ơi... Chỉ còn ít ngày nữa thôi, một cuộc đời mới chân thật, tự nhiên... Đừng hối tiếc làm chi mà tự làm khổ mình... Chắc chắn sẽ có nhiều bỡ ngỡ nhưng cuộc đời hạnh phúc nhất là làm được những điều mình thích... Yên tâm giữ gìn sức khỏe nha”.

“Ngày mai có ra sao thì mong anh vẫn vui vẻ và ra thêm nụ cười Long Nhật nha anh”, ca sĩ Thanh Duy viết. Một người khác cổ vũ: “Đau và mệt chút nhưng rồi sẽ khỏe và đẹp rạng ngời anh ơi, cố lên!”. “Tại sao anh cứ làm mọi người đều đặt câu hỏi thế? Anh có biết rằng rất nhiều người họ nghĩ anh đã đi chuyển giới rồi không?”, một người thắc mắc.

Long Nhật bị Trịnh Kim Chi chê phẫu thuật ngực lỗi giữa ồn ào chuyển giới ở tuổi 52? Dòng góp ý của Á hậu Trịnh Kim Chi dưới bài viết của ca sĩ Long Nhật nhận được sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng.

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