Loạt khoảnh khắc chứng minh ái nữ nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang giống hệt bà nội

Hậu trường 02/03/2021 19:21

Con gái của Cường Đô La và Đàm Thu Trang - bé Suchin được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của bà nội - doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan.

Bé Suchin – ái nữ nhà doanh nhân “phố núi” Cường Đô La là một trong những nhóc tỳ được săn đón nhất nhì showbiz Việt. Sau khoảng thời gian giấu giếm, gần đây, Đàm Thu Trang đã dần thoải mái hơn khi chia sẻ hình ảnh con gái đến người hâm mộ.

cuong do la 1cuong do la 2cuong do la 3

cuong do la 4
Những khoảnh khắc đời thường cực đáng yêu của con gái Cường Đô La - Ảnh: Internet

Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, vợ chồng Cường Đô La lần đầu khoe ảnh cận mặt con gái khiến cư dân mạng thích thú. Trước đó, cặp đôi chỉ đăng tải những khoảnh khắc chụp đằng sau, góc nghiêng của công chúa nhỏ hoặc dùng icon để che mặt Suchin.

cuong do la 5

cuong do la 6
Nhiều người cho rằng bé Suchin giống hệt bà nội - Ảnh: FB

Qua những bức ảnh chụp chính diện, con gái Cường Đô La được nhận xét thừa hưởng nhiều đường nét từ bà nội - doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan từ gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng đến vầng trán cao.

cuong do la 7

Cách đây không lâu, mẹ ruột Cường Đô La cũng hiếm hoi xuất hiện bên cạnh con dâu và cháu gái - Ảnh: FB

Tháng 8/2020, Đàm Thu Trang và Cường Đô La hạnh phúc đón con chung sau hơn 1 năm kết hôn. Từ khi tổ ấm nhỏ có thêm thành viên mới, Cường Đô La dần gia nhập “hội ông bố bỉm sữa cuồng con”.

cuong do la 8cuong do la 9

cuong do la 10
Chỉ cần có thời gian, doanh nhân phố núi sẽ dành để chơi đùa cùng con gái nhỏ - Ảnh: FB

Dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng nam doanh nhân luôn cố gắng dành thời gian chăm sóc, nói chuyện cùng ái nữ. Thậm chí, không ít lần Đàm Thu Trang phải lên mạng than thở vì trở thành “người thừa” trong gia đình.

Ca sĩ Phương Loan gây xúc động với nụ hôn dành cho cố NS Chí Tài

Ca sĩ Phương Loan gây xúc động với nụ hôn dành cho cố NS Chí Tài

Trước đó, ca sĩ Phương Loan chia sẻ rằng cứ lúc rảnh cô sẽ đến nghĩa trang để viếng và tâm sự cùng cố NS Chí Tài.

Xem thêm
Từ khóa:   con gái Cường Đô la Cường Đô La và Đàm Thu Trang Đàm Thu Trang

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 5 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 34 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026