Loạt khoảnh khắc chứng minh ái nữ nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang giống hệt bà nội

Bé Suchin – ái nữ nhà doanh nhân “phố núi” Cường Đô La là một trong những nhóc tỳ được săn đón nhất nhì showbiz Việt. Sau khoảng thời gian giấu giếm, gần đây, Đàm Thu Trang đã dần thoải mái hơn khi chia sẻ hình ảnh con gái đến người hâm mộ.

Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, vợ chồng Cường Đô La lần đầu khoe ảnh cận mặt con gái khiến cư dân mạng thích thú. Trước đó, cặp đôi chỉ đăng tải những khoảnh khắc chụp đằng sau, góc nghiêng của công chúa nhỏ hoặc dùng icon để che mặt Suchin.

Nhiều người cho rằng bé Suchin giống hệt bà nội - Ảnh: FB

Qua những bức ảnh chụp chính diện, con gái Cường Đô La được nhận xét thừa hưởng nhiều đường nét từ bà nội - doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan từ gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng đến vầng trán cao.

Cách đây không lâu, mẹ ruột Cường Đô La cũng hiếm hoi xuất hiện bên cạnh con dâu và cháu gái - Ảnh: FB

Tháng 8/2020, Đàm Thu Trang và Cường Đô La hạnh phúc đón con chung sau hơn 1 năm kết hôn. Từ khi tổ ấm nhỏ có thêm thành viên mới, Cường Đô La dần gia nhập “hội ông bố bỉm sữa cuồng con”.

Chỉ cần có thời gian, doanh nhân phố núi sẽ dành để chơi đùa cùng con gái nhỏ - Ảnh: FB

Dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng nam doanh nhân luôn cố gắng dành thời gian chăm sóc, nói chuyện cùng ái nữ. Thậm chí, không ít lần Đàm Thu Trang phải lên mạng than thở vì trở thành “người thừa” trong gia đình.