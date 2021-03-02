U60 Nguyễn Cao Kỳ Duyên diện bikini cắt xẻ táo bạo, o ép vòng 1 ‘nghẹt thở’

Hậu trường 02/03/2021 16:35

Ở tuổi 56, nữ MC nổi tiếng Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn tự tin diện bikini khoe vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ khiến nhiều người trầm trồ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ loạt khoảnh khắc diện bikini gợi cảm đến người hâm mộ.

Qua hình ảnh đăng tải, nữ MC tự tin diện bikini cắt xẻ táo bạo, khoe trọn đường cong cơ thể và đôi gò bồng đảo căng đầy trước ống kính. Dù đã bước sang tuổi 56 nhưng Kỳ Duyên vẫn giữ được sắc vóc đáng ngưỡng mộ. Theo đó, để sở hữu “nhan sắc không tuổi”, người đẹp U60 rất chăm chỉ luyện tập yoga, ăn kiêng khoa học.

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Nguyễn Cao Kỳ Duyên khoe dáng thon gọn với bikini cắt xẻ táo bạo - Ảnh: FB

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Nhan sắc bị thời gian lãng quên của nữ MC - Ảnh: FB

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Nhiều chị em phải ‘đỏ mắt’ ghen tỵ trước body hoàn hảo của người đẹp U60 - Ảnh: FB

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Nữ MC rất chăm chỉ luyện tập yoga giữ dáng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho Kỳ Duyên: “Kiểu nào nhìn chị cũng đẹp lắm luôn”, “Kỳ Duyên bằng tuổi mình sao đẹp hấp dẫn quá!”, “Duyên chụp hình sexy quá đi”, “Người đẹp không tuổi”, “Dáng chị đẹp quá”, “Mê quá chị ơi”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965, cô là người Mỹ gốc Việt và được khán giả biết đến với vai trò người dẫn chương trình của Paris by Night. Hiện tại, MC Kỳ Duyên chủ yếu tập trung cho công việc kinh doanh. Sau 2 lần đổ vỡ, cô không có ý định lập gia đình mà chỉ muốn tận hưởng cuộc sống độc thân.

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