U60 Nguyễn Cao Kỳ Duyên diện bikini cắt xẻ táo bạo, o ép vòng 1 ‘nghẹt thở’

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ loạt khoảnh khắc diện bikini gợi cảm đến người hâm mộ.

Qua hình ảnh đăng tải, nữ MC tự tin diện bikini cắt xẻ táo bạo, khoe trọn đường cong cơ thể và đôi gò bồng đảo căng đầy trước ống kính. Dù đã bước sang tuổi 56 nhưng Kỳ Duyên vẫn giữ được sắc vóc đáng ngưỡng mộ. Theo đó, để sở hữu “nhan sắc không tuổi”, người đẹp U60 rất chăm chỉ luyện tập yoga, ăn kiêng khoa học.