Xuất hiện clip khác vụ cứu bé gái, Thái Thùy Linh phân tích sắc bén, minh oan cho Nguyễn Ngọc Mạnh khiến dân mạng gật gù

Hậu trường 02/03/2021 15:40

Bài đăng mới nhất của ca sĩ Thái Thùy Linh liên quan đến câu chuyện về “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh đang thu hút sự chú ý từ công chúng.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thêm một đoạn clip khác quay lại cảnh ứng cứu cháu bé rơi từ tầng 13 của “siêu nhân” Nguyễn Ngọc Mạnh. Cụ thể, trong đoạn clip này, chỉ một phần cơ thể của bé gái chạm được vào tay Mạnh, sau đó nảy lên và rơi xuống hoàn toàn.

Ngay lập tức, anh Mạnh đã bò tới ôm chặt bé gái vào lòng và tìm cách đưa bé xuống đất để mọi người kịp đưa đi cấp cứu. Trước đoạn clip này, cư dân mạng đã có nhiều tranh luận trái chiều. Trong khi đó, anh Mạnh cũng lên tiếng xin lỗi vì không đỡ được bé hoàn toàn và “mong mọi người thông cảm”.

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Anh Nguyễn Ngọc Mạnh và câu chuyện khiến dân mạng xôn xao những ngày qua - Ảnh: Internet

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Thái Thùy Linh bất ngờ đưa ra quan điểm rõ ràng của mình về sự việc này.

Theo đó, cô không giấu được sự cảm phục trước hành động dũng cảm của Nguyễn Ngọc Mạnh và gọi anh là “kim cương”: “Đừng lo Mạnh bị giảm bớt độ ‘anh hùng’ đi sau khi xuất hiện clip mới nhé cả nhà! Tôi khẳng định: Nguyễn Ngọc Mạnh vẫn là Kim Cương”.

Thái Thùy Linh còn chỉ ra 5 điều cốt lõi để mọi người thấy rõ tấm lòng quả cảm và hành động cứu người của Nguyễn Ngọc Mạnh xứng đáng được tuyên dương.

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Bài phân tích cặn kẽ của Thái Thùy Linh - Ảnh: FB

Cuối bài đăng, cô cho biết: “Các bạn yêu quý hay ngưỡng mộ Mạnh hãy tiếp tục ngưỡng mộ! Yên tâm mà ngưỡng mộ. Chỉ có điều, xin hãy tôn trọng cậu ấy và để cậu ấy được làm một người lao động, một ông bố trẻ với đầy đủ ưu và khuyết như mọi người bình thường, như trước đây cậu ấy đã từng vậy. Xin hãy đừng bắt cậu ấy từ giờ phải sống như một tấm gương đạo đức mà bạn mong muốn hay như một người hùng trong phim”.

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Thái Thùy Linh khẳng định Nguyễn Ngọc Mạnh là 'kim cương' - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của nữ ca sĩ: “Với hành động và nghĩa cử đó là tuyệt vời, đáng khâm phục”, “Phân tích chuẩn quá”, “Đồng quan điểm, nhiều kẻ vô tâm thích phán xét”, “Cháu quá tuyệt vời, một tấm gương đáng trân trọng”, “Không ngờ ca sĩ Thái Thùy Linh viết sâu sắc như vậy”…

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Từ khóa:   ca sĩ Thái Thùy Linh Sao Việt Nguyễn Ngọc Mạnh

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