Sau lễ dạm ngõ hoành tráng tại Cần Thơ vào ngày 27/9 vừa qua, Đặng Thu Thảo và chồng đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới. Mới đây, hình ảnh thiệp cưới sang trọng và tinh tế của nàng hậu lần đầu được tiết lộ khiến dân mạng khen ngợi không ngớt.



Thiệp cưới hiện đại với hai màu chủ đạo và xanh và vàng đồng - Ảnh: Internet

Hoa hậu Đại dương 2014 tiết lộ trên ngoisao.net, cô và chú rể Phúc Thành cùng bàn bạc và lên ý tưởng thiệp cưới. Sau 3 tháng dày công chuẩn bị, cặp đôi hài lòng với mẫu thiệp cưới sang trọng được đính đá và hoa cầu kỳ. Theo nội dung được ghi trên thiệp, hôn lễ sẽ diễn ra ở nhà gái vào ngày 26/11 tại Cần Thơ. Tuy nhiên, tiệc đãi khách được tổ chức sớm hơn 2 ngày (24/11).