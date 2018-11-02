Lộ thiệp cưới độc đáo, cực sang trọng của Hoa hậu Đại dương và chồng doanh nhân

Hậu trường 02/11/2018 11:38

Những thông tin mới nhất về hôn lễ của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo và doanh nhân Phúc Thành tiếp tục được hé lộ khiến người hâm mộ thích thú.

Sau lễ dạm ngõ hoành tráng tại Cần Thơ vào ngày 27/9 vừa qua, Đặng Thu Thảo và chồng đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới. Mới đây, hình ảnh thiệp cưới sang trọng và tinh tế của nàng hậu lần đầu được tiết lộ khiến dân mạng khen ngợi không ngớt.

Lộ thiệp cưới độc đáo, cực sang trọng của Hoa hậu Đại dương và chồng doanh nhân - Ảnh 1
Thiệp cưới hiện đại với hai màu chủ đạo và xanh và vàng đồng - Ảnh: Internet

Hoa hậu Đại dương 2014 tiết lộ trên ngoisao.net, cô và chú rể Phúc Thành cùng bàn bạc và lên ý tưởng thiệp cưới. Sau 3 tháng dày công chuẩn bị, cặp đôi hài lòng với mẫu thiệp cưới sang trọng được đính đá và hoa cầu kỳ. Theo nội dung được ghi trên thiệp, hôn lễ sẽ diễn ra ở nhà gái vào ngày 26/11 tại Cần Thơ. Tuy nhiên, tiệc đãi khách được tổ chức sớm hơn 2 ngày (24/11).

Lộ thiệp cưới độc đáo, cực sang trọng của Hoa hậu Đại dương và chồng doanh nhân - Ảnh 2
Trên thiệp ghi rõ thời gian tổ chức hôn lễ vào ngày 26/11 - Ảnh: Internet

Đặng Thu Thảo sinh năm 1995. Cô được công chúng biết đến khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014. Sau khi giành vương miện, chân dài này tích cực hoạt động trong làng giải trí Việt với vai trò diễn viên, người mẫu... Ở tuổi 23, cô cũng để lại nhiều dấu ấn cho khán giả khi tham gia hàng loạt vai diễn trong các bộ phim đình đám như: Nhà ông Hoàng có ma, Lối thoát nghiệt ngã…

Lộ thiệp cưới độc đáo, cực sang trọng của Hoa hậu Đại dương và chồng doanh nhân - Ảnh 3
Nàng hậu rạng rỡ bên ông xã trong ngày đính hôn - Ảnh: FBNV

Đặng Thu Thảo từng tiết lộ, cô quen biết Phúc Thành khi tham gia chung bộ phim Hồn lụa. Cả hai chính thức hẹn hò sau đó vì phát hiện có tình cảm với nhau. Trước khi chuyển sang kinh doanh, Phúc Thành từng là diễn viên, nhà sản xuất phim tài năng.

Lộ thiệp cưới độc đáo, cực sang trọng của Hoa hậu Đại dương và chồng doanh nhân - Ảnh 4
Trước khi quyết định kết hôn, cặp đôi có 3 năm yêu nhau mặn nồng. Đặng Thu Thảo hạnh phúc tiết lộ, suốt thời gian dài bên nhau, cả hai rất ít cãi vã hay bất đồng quan điểm - Ảnh: FBNV
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