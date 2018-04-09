Lộ thêm bằng chứng Minh Hằng phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt 'lột xác' một cách khác thường

Hậu trường 09/04/2018 15:15

Không ít người hâm mộ bất ngờ khi thấy những hình ảnh khác lạ của Minh Hằng trong đoạn livestream mới nhất trên trang cá nhân của cô.

Không chỉ có sự nghiệp nghệ thuật thành công, Minh Hằng còn được nhiều người mến mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, đặc biệt là gương mặt bầu bĩnh, dễ thương của mình.

Lộ thêm bằng chứng Minh Hằng phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt 'lột xác' một cách khác thường - Ảnh 1
Gương mặt tròn dễ thương của Minh Hằng nhận được nhiều tình cảm của công chúng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc không ít lần khiến người hâm mộ thất vọng vì gương mặt thay đổi và trở nên khô cứng khác thường. Nhiều người cho rằng Minh Hằng đã can thiệp dao kéo khiến gương mặt trở nên dài, nhọn hoắc và thiếu tự nhiên.

Lộ thêm bằng chứng Minh Hằng phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt 'lột xác' một cách khác thường - Ảnh 2
Hình ảnh mới nhất của Minh Hằng trong livestream mới đây - Ảnh: FBNV
Lộ thêm bằng chứng Minh Hằng phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt 'lột xác' một cách khác thường - Ảnh 3
Chiếc cằm nhọn hoắc của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ thất vọng - Ảnh: FBNV
Lộ thêm bằng chứng Minh Hằng phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt 'lột xác' một cách khác thường - Ảnh 4
Khi ngước mặt lên, những điểm khác lạ trên gương mặt của cô càng lộ rõ - Ảnh: FBNV

Lộ thêm bằng chứng Minh Hằng phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt 'lột xác' một cách khác thường - Ảnh 5

Lộ thêm bằng chứng Minh Hằng phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt 'lột xác' một cách khác thường - Ảnh 6
Vết lõm bất thường ở dưới môi làm nhiều người khẳng định cô đã phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV
Lộ thêm bằng chứng Minh Hằng phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt 'lột xác' một cách khác thường - Ảnh 7
Sự khác biệt rõ rệt khi so sánh gương mặt của Minh Hằng trước đây và hiện tại - Ảnh: Internet

Lộ thêm bằng chứng Minh Hằng phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt 'lột xác' một cách khác thường - Ảnh 8

Lộ thêm bằng chứng Minh Hằng phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt 'lột xác' một cách khác thường - Ảnh 9
Gần đây, khi tham gia một sự kiện, Minh Hằng cũng gây sốc với gương mặt cứng đơ, kém tự nhiên - Ảnh: Internet
Minh Hằng vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ vì lộ chiếc cằm nhọn hoắt, gương mặt biến dạng

Minh Hằng vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ vì lộ chiếc cằm nhọn hoắt, gương mặt biến dạng

Nhìn vào hình ảnh mới nhất của Minh Hằng, cư dân mạng hoài nghi cô vừa đụng chạm dao kéo trên gương mặt của mình.

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