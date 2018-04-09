Không ít người hâm mộ bất ngờ khi thấy những hình ảnh khác lạ của Minh Hằng trong đoạn livestream mới nhất trên trang cá nhân của cô.
- Trước nghi vấn Minh Hằng nhắc lại scandal "chèn ép" trong MV mới, Hà Hồ bất ngờ chia sẻ: "Bớt bám vào tôi"?
- Tim sang Hàn giữa tin đồn bị Trương Quỳnh Anh cắm sừng, Minh Hằng 'cười nhẹ'
Không chỉ có sự nghiệp nghệ thuật thành công, Minh Hằng còn được nhiều người mến mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, đặc biệt là gương mặt bầu bĩnh, dễ thương của mình.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc không ít lần khiến người hâm mộ thất vọng vì gương mặt thay đổi và trở nên khô cứng khác thường. Nhiều người cho rằng Minh Hằng đã can thiệp dao kéo khiến gương mặt trở nên dài, nhọn hoắc và thiếu tự nhiên.