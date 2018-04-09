Không chỉ có sự nghiệp nghệ thuật thành công, Minh Hằng còn được nhiều người mến mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, đặc biệt là gương mặt bầu bĩnh, dễ thương của mình.

Gương mặt tròn dễ thương của Minh Hằng nhận được nhiều tình cảm của công chúng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc không ít lần khiến người hâm mộ thất vọng vì gương mặt thay đổi và trở nên khô cứng khác thường. Nhiều người cho rằng Minh Hằng đã can thiệp dao kéo khiến gương mặt trở nên dài, nhọn hoắc và thiếu tự nhiên.