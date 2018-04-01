Minh Hằng vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ vì lộ chiếc cằm nhọn hoắt, gương mặt biến dạng

Nhìn vào hình ảnh mới nhất của Minh Hằng, cư dân mạng hoài nghi cô vừa đụng chạm dao kéo trên gương mặt của mình.

Là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Việt, Minh Hằng nhận được rất nhiều sự quan tâm và theo dõi của công chúng cả nước. Với tài năng và nhan sắc nổi bật của mình, mỹ nhân sinh năm 1987 luôn được khán giả và giới truyền thông săn đón mỗi khi xuất hiện.

Mới đây, Minh Hằng thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một chương trình được tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh. Có mặt tại sự kiện lần này, nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc gây ấn tượng khi diện chiếc đầm xuyên thấu lấp lánh và gợi cảm. Đặc biệt, với thiết kế khoét sâu ngực, người đẹp cũng khiến khách mời đứng ngồi không yên khi khoe trọn vòng 1 đầy đặn, quyến rũ của mình.

Minh Hằng thu hút sự chú ý khi xuất hiện vô cùng ấn tượng tại sự kiện - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất của Mình Hằng lúc này lại chính là gương mặt khác lạ cùng chiếc cằm nhọn hoắt. Sự thay đổi quá lớn khiến nhiều người không khỏi hoài nghi cô đã can thiệp dao kéo.

Nhiều khán giả bất ngờ vì không thể nhận ra Minh Hằng khi xem hình ảnh này - Ảnh: Internet

Chiếc cằm nhọn hoắt...

...khiến nhiều người hoài nghi mỹ nhân phim Vừa đi vừa khóc đã đụng chạm dao kéo - Ảnh: Internet

Minh Hằng trở nên lạ lẫm ở mọi góc chụp vì chiếc cằm dài khó hiểu của mình - Ảnh: Internet

Gương mặt tròn tạo nên nét dễ thương và trong sáng của Minh Hằng ngày xưa - Ảnh: Internet

Khán giả có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt rõ rệt khi so sánh hình ảnh hiện tại với thời điểm mới vào nghề - Ảnh: Internet

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