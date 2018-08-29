Ông viết: "Xin cám ơn và thông tin. Lê Bình chỉ ở bệnh viện hôm nay, chiều nay được về nhà rồi. Chờ 20 ngày sau tiếp tục tái khám điều trị. Xin anh chị em bằng hữu khỏi ghé bệnh viện vào ngày mai để khỏi mất thời gian. Xin cảm ơn".

Nhiều ngày qua, khán giả vô cùng lo lắng khi nhận được thông tin diễn viên Lê Bình đang mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Thế nhưng mới đây, nghệ sĩ 65 tuổi khiến người hâm mộ vui mừng khôn xiết khi thông báo đã được xuất viện.

Không những thế, diễn viên Đất phương nam còn quay clip cảm ơn đến đồng nghiệp, khán giả cùng các mạnh thường quân đã quan tâm và giúp đỡ ông trong suốt thời gian qua.

Clip nghệ sĩ Lê Bình cảm ơn mọi người đã quan tâm, động viên và giúp đỡ ông trong thời gian qua.

Hình ảnh nghệ sĩ gạo cội điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối tại bệnh viên - Ảnh: Internet

Nói về việc này, con gái nghệ sĩ Lê Bình cho biết, bố cô được về nhà vào chiều 28/8 và sau 20 ngày sẽ quay lại bệnh viện tái khám. Hiện tại, ông đã xạ trị xong và đang chuẩn bị vào thuốc lần 4.

Theo chia sẻ, hiện nghệ sĩ Lê Bình đang vướng rất nhiều hợp đồng phim nên phải quay cho xong. Nhưng điều quan trọng là nghệ sĩ thích làm việc nên gia đình muốn ông thoải mái và vui vẻ với đam mê chứ không ngồi một chỗ rồi suy nghĩ về bệnh ung thư. Các bác sĩ cũng khuyên nên để bệnh nhân được thoải mái và làm những gì mình thích.

Ông được đồng nghiệp và khán giả yêu mến đến tận bệnh viện thăm hỏi - Ảnh: Internet

Cách đây ít phút, Cát Phượng cũng cập nhật tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình khi đến thăm và gửi tiền ủng hộ. Bà xã Kiều Minh Tuấn chia sẻ về việc diễn viên 65 tuổi được ra viện vào chiều 28/8: “Chiều qua chú Lê Bình được bác sĩ cho về nhà và 20 ngày sau quay vào bệnh viên tái khám. Sức khỏe chú hiện tại ổn, da dẻ hồng hào lắm”. Qua đây khán giả yêu mến nghệ sĩ Lê Bình sẽ phần nào yên tâm hơn về tình hình sức khỏe của ông.