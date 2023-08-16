Lộ diện nàng hậu kế nhiệm Bảo Ngọc dự thi Miss Intercontinental 2023?

Hậu trường 16/08/2023 08:42

Sau thành công của Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, nàng hậu này chính thức tham gia "đường đua" Hoa hậu Liên lục địa 2023.

Sau thời gian úp mở đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Intercontinental 2023, ngày 15/8, bà Phạm Kim Dung xác nhận Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng sẽ kế nhiệm Bảo Ngọc dự thi Hoa hậu Liên lục địa 2023 được tổ chức tại Ai Cập vào tháng 12/2023.

Thông tin này ngay khi công bố đã đang thu hút đông đảo sự quan tâm, chia sẻ từ người hâm mộ sắc đẹp. Trên trang cá nhân, Á hậu Ngọc Hằng hạnh phúc chia sẻ: "Tôi tự hào khi mang trên mình dải sash đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2023 (Hoa hậu Liên lục địa 2023). Nối tiếp trọng trách này sau thành công của chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc vừa là cơ hội vừa là thách thức cho tôi trong hành trình sắp tới. Nhưng tôi sẽ dốc sức để tiếp tục mang vinh quang về cho nước nhà".

Đồng thời, người đẹp bày tỏ: "Trên chặng đường phía trước, sự yêu thương và ủng hộ từ tất cả mọi người sẽ là động lực, sức mạnh để tôi có thể vươn xa hơn, chạm đích đến cuối cùng". 

Lộ diện nàng hậu kế nhiệm Bảo Ngọc dự thi Miss Intercontinental 2023? - Ảnh 1
Ngày 15/8, bà Phạm Kim Dung xác nhận Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng sẽ kế nhiệm Bảo Ngọc dự thi Hoa hậu Liên lục địa 2023 được tổ chức tại Ai Cập vào tháng 12/2023

Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng sinh năm 2003 tại TP.HCM. Ngoài sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 còn có thành tích thể thao "khủng" như: Nhị đẳng huyền đai môn Karate cấp quốc gia, huy chương đồng giải điền kinh Hội khỏe Phù Đổng cấp quốc gia, bằng chứng nhận huy chương đồng đấu đối kháng nữ Karate giải vô địch Karate trẻ của TP.HCM năm 2013...

Lộ diện nàng hậu kế nhiệm Bảo Ngọc dự thi Miss Intercontinental 2023? - Ảnh 2
Ngoài sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 còn có thành tích thể thao "khủng"

Hiện tại, Á hậu Ngọc Hằng đang theo học Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế của Đại học Western Sydney. Vì vậy, người đẹp sinh năm 2003 thông thạo tiếng Anh và có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Hàn và tiếng Nhật. Trước thềm tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2023, cô đã thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện đình đám và thử sức với vai trò MC và sở hữu nhiều tài lẻ như: Hát, nhảy, đánh đàn...

Á hậu Ngọc Hằng còn được cộng đồng yêu nhan sắc gọi là "Á hậu ăn chay trường" vì cô từng hé lộ thói quen ăn chay trường từ năm 2020. Người đẹp cho rằng, ăn chay tốt cho sức khỏe và giúp bảo vệ môi trường, duy trì tình yêu với chúng sinh.

Lộ diện nàng hậu kế nhiệm Bảo Ngọc dự thi Miss Intercontinental 2023? - Ảnh 3
 Với ngoại hình gợi cảm và thành tích "khủng", Á hậu Ngọc Hằng được kỳ vọng sẽ nối gót mỹ nhân Cần Thơ chân dài 1,23m giành thứ hạng cao tại cuộc thi Miss Intercontinental năm nay để tiếp nối Bảo Ngọc

Cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa là một trong những đấu trường sắc đẹp lớn và lâu đời trên thế giới. Với ngoại hình gợi cảm và thành tích "khủng", Á hậu Ngọc Hằng được kỳ vọng sẽ nối gót mỹ nhân Cần Thơ chân dài 1,23m giành thứ hạng cao tại cuộc thi Miss Intercontinental năm nay.

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Từ khóa:   Á hậu Ngọc Hằng Miss Intercontinental 2023 Hoa hậu Liên lục địa

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