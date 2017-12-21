Lộ diện dung mạo của bố mẹ Hoa hậu Đền hùng Giáng My khiến nhiều người bất ngờ

Hậu trường 21/12/2017 13:56

Thân sinh Hoa hậu Đền hùng Giáng My vừa xuất hiện trong bữa tiệc Noel do con gái tổ chức. Ở độ tuổi ngoài 70, họ khiến nhiều người ngạc nhiên trước dung mạo trẻ trung hiếm có.

Mới đây, Hoa hậu Giáng My tự tổ chức bữa tiệc Noel hoành tráng tại biệt thự của gia đình để chiêu đãi người thân, bạn bè. Ngoài sự góp mặt của tiểu thư Anh Sa, bố mẹ Hoa hậu Đền hùng cũng đến chung vui cùng con gái và cháu ngoại.

Ở độ tuổi ngoài 70, thân sinh của Giáng My vẫn giữ được sự trẻ trung hiếm có. Đặc biệt, mẹ của cô dù tuổi đã cao nhưng vẫn sở hữu những đường nét gương mặt hoàn hảo, làn da sáng hồng và chưa có nhiều nếp nhăn. Dưới chia sẻ của Giáng My, nhiều fan để lại bình luận ngợi vẻ đẹp bất chấp thời gian của thân sinh Hoa hậu Đền hùng.

Hầu như năm nào cũng vậy, cứ đến dịp cuối năm là “người đẹp không tuổi” lại bận rộn với những buổi tiệc tùng. Dư giả về mặt tài chính nên Hoa hậu Đền hùng 1989 không ngại chi tiền khủng để tổ chức những bữa tiệc xa hoa.

Ngoài đời, người đẹp U50 cũng thường xuyên gây choáng khi khoác lên mình những bộ trang phục đắt tiền, đi xế sang và dùng bữa ở những nhà hàng đắt đỏ. Cuộc sống sung túc, đủ đầy của Hoa hậu Đền hùng Giáng My khiến nhiều người thật sự choáng ngợp.

Lộ diện dung mạo của bố mẹ Hoa hậu Đền hùng Giáng My khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1

Bố mẹ ruột Giáng My lộ diện bên con gái và cháu ngoại - Ảnh: FBNV

Lộ diện dung mạo của bố mẹ Hoa hậu Đền hùng Giáng My khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2

Vẻ đẹp bất chấp thời gian của mẹ ruột Giáng My khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Lộ diện dung mạo của bố mẹ Hoa hậu Đền hùng Giáng My khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3

Giáng My và con gái Anh Sa khoe vẻ xinh đẹp, đài các - Ảnh: FBNV

Lộ diện dung mạo của bố mẹ Hoa hậu Đền hùng Giáng My khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 4

Dù đã U50, Hoa hậu Giáng My vẫn đẹp quyên tuổi - Ảnh: FBNV

Lộ diện dung mạo của bố mẹ Hoa hậu Đền hùng Giáng My khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 5

Lộ diện dung mạo của bố mẹ Hoa hậu Đền hùng Giáng My khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 6

Cuộc sống sang chảnh của Hoa hậu Đền hùng bên người thân, bạn bè - Ảnh: FBNV

Lộ diện dung mạo của bố mẹ Hoa hậu Đền hùng Giáng My khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 7

Lộ diện dung mạo của bố mẹ Hoa hậu Đền hùng Giáng My khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 8

Đối với Giáng My, tháng 12 là thời điểm đẹp nhất trong năm vì đó là những khoảnh khắc gia đình sum họp - Ảnh: FBNV

Không cần thi hoa hậu, con gái Giáng My vẫn khiến nhiều người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp yêu kiều

Không cần thi hoa hậu, con gái Giáng My vẫn khiến nhiều người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp yêu kiều

Xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Hoa hậu Giáng My, Anh Sa gây chú ý vì càng ngày càng xinh đẹp lấn át cả bà mẹ nổi tiếng.

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