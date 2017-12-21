Lộ diện dung mạo của bố mẹ Hoa hậu Đền hùng Giáng My khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, Hoa hậu Giáng My tự tổ chức bữa tiệc Noel hoành tráng tại biệt thự của gia đình để chiêu đãi người thân, bạn bè. Ngoài sự góp mặt của tiểu thư Anh Sa, bố mẹ Hoa hậu Đền hùng cũng đến chung vui cùng con gái và cháu ngoại.

Ở độ tuổi ngoài 70, thân sinh của Giáng My vẫn giữ được sự trẻ trung hiếm có. Đặc biệt, mẹ của cô dù tuổi đã cao nhưng vẫn sở hữu những đường nét gương mặt hoàn hảo, làn da sáng hồng và chưa có nhiều nếp nhăn. Dưới chia sẻ của Giáng My, nhiều fan để lại bình luận ngợi vẻ đẹp bất chấp thời gian của thân sinh Hoa hậu Đền hùng.