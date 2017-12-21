Lộ diện dung mạo của bố mẹ Hoa hậu Đền hùng Giáng My khiến nhiều người bất ngờ

Thân sinh Hoa hậu Đền hùng Giáng My vừa xuất hiện trong bữa tiệc Noel do con gái tổ chức. Ở độ tuổi ngoài 70, họ khiến nhiều người ngạc nhiên trước dung mạo trẻ trung hiếm có.
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Mới đây, Hoa hậu Giáng My tự tổ chức bữa tiệc Noel hoành tráng tại biệt thự của gia đình để chiêu đãi người thân, bạn bè. Ngoài sự góp mặt của tiểu thư Anh Sa, bố mẹ Hoa hậu Đền hùng cũng đến chung vui cùng con gái và cháu ngoại.
Ở độ tuổi ngoài 70, thân sinh của Giáng My vẫn giữ được sự trẻ trung hiếm có. Đặc biệt, mẹ của cô dù tuổi đã cao nhưng vẫn sở hữu những đường nét gương mặt hoàn hảo, làn da sáng hồng và chưa có nhiều nếp nhăn. Dưới chia sẻ của Giáng My, nhiều fan để lại bình luận ngợi vẻ đẹp bất chấp thời gian của thân sinh Hoa hậu Đền hùng.
Hầu như năm nào cũng vậy, cứ đến dịp cuối năm là “người đẹp không tuổi” lại bận rộn với những buổi tiệc tùng. Dư giả về mặt tài chính nên Hoa hậu Đền hùng 1989 không ngại chi tiền khủng để tổ chức những bữa tiệc xa hoa.
Ngoài đời, người đẹp U50 cũng thường xuyên gây choáng khi khoác lên mình những bộ trang phục đắt tiền, đi xế sang và dùng bữa ở những nhà hàng đắt đỏ. Cuộc sống sung túc, đủ đầy của Hoa hậu Đền hùng Giáng My khiến nhiều người thật sự choáng ngợp.