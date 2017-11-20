Không cần thi hoa hậu, con gái Giáng My vẫn khiến nhiều người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp yêu kiều

Nàng công chúa độc nhất của tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa trở về từ Mỹ để kịp tham dự buổi tiệc sinh nhật mẹ tối 19/11. Xuất hiện giữa một rừng sao, Anh Sa chỉ diện bộ váy trắng nhẹ nhàng, trang điểm đơn giản nhưng vẫn rất thu hút ống kính.

Thừa hưởng những nét đẹp trời phú từ Hoa hậu Đền Hùng 1989, con gái Giáng My sở hữu nhan sắc ngọt ngào, kiêu kỳ, được nhận xét là ăn đứt các hoa hậu đăng quang thời gian gần đây tại Việt Nam.