Không cần thi hoa hậu, con gái Giáng My vẫn khiến nhiều người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp yêu kiều

Xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Hoa hậu Giáng My, Anh Sa gây chú ý vì càng ngày càng xinh đẹp lấn át cả bà mẹ nổi tiếng.
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Nàng công chúa độc nhất của tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa trở về từ Mỹ để kịp tham dự buổi tiệc sinh nhật mẹ tối 19/11. Xuất hiện giữa một rừng sao, Anh Sa chỉ diện bộ váy trắng nhẹ nhàng, trang điểm đơn giản nhưng vẫn rất thu hút ống kính.
Thừa hưởng những nét đẹp trời phú từ Hoa hậu Đền Hùng 1989, con gái Giáng My sở hữu nhan sắc ngọt ngào, kiêu kỳ, được nhận xét là ăn đứt các hoa hậu đăng quang thời gian gần đây tại Việt Nam.
Anh Sa sinh năm 1995, là con gái duy nhất của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My và ông chủ của đế chế Tân Hoàng Minh. Từ nhỏ, cô đã được sống trong nhung lụa dưới sự che chở của cha ruột và hai anh trai cùng cha khác mẹ.
Tuy xinh đẹp hơn người, thừa sức lấn sân showbiz nhưng Anh Sa không đi theo con đường nghệ thuật mà được mẹ hướng cho đi học ngành kinh doanh để về tiếp quản công việc của gia đình. Hiện tại, người đẹp 22 tuổi đang học những năm cuối tại một trường đại học danh tiếng ở Mỹ.