Không cần thi hoa hậu, con gái Giáng My vẫn khiến nhiều người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp yêu kiều

Giải trí 20/11/2017 15:38

Xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Hoa hậu Giáng My, Anh Sa gây chú ý vì càng ngày càng xinh đẹp lấn át cả bà mẹ nổi tiếng.

Nàng công chúa độc nhất của tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa trở về từ Mỹ để kịp tham dự buổi tiệc sinh nhật mẹ tối 19/11. Xuất hiện giữa một rừng sao, Anh Sa chỉ diện bộ váy trắng nhẹ nhàng, trang điểm đơn giản nhưng vẫn rất thu hút ống kính.

Thừa hưởng những nét đẹp trời phú từ Hoa hậu Đền Hùng 1989, con gái Giáng My sở hữu nhan sắc ngọt ngào, kiêu kỳ, được nhận xét là ăn đứt các hoa hậu đăng quang thời gian gần đây tại Việt Nam.

Không cần thi hoa hậu, con gái Giáng My vẫn khiến nhiều người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp yêu kiều - Ảnh 1
Con gái Giáng My thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bà mẹ nổi tiếng - Ảnh: FBNV

Không cần thi hoa hậu, con gái Giáng My vẫn khiến nhiều người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp yêu kiều - Ảnh 2
Nhiều người tiếc vì Anh Sa không chịu đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam - Ảnh: FBNV

Không cần thi hoa hậu, con gái Giáng My vẫn khiến nhiều người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp yêu kiều - Ảnh 3
Anh Sa hiện đang du học Mỹ để sau này cùng hai anh tiếp quản sự nghiệp của bố - Ảnh: FBNV

Không cần thi hoa hậu, con gái Giáng My vẫn khiến nhiều người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp yêu kiều - Ảnh 4
Vẻ đẹp ngọt ngào của con gái Giáng My khiến nhiều người nhìn mãi không chán - Ảnh: FBNV

Không cần thi hoa hậu, con gái Giáng My vẫn khiến nhiều người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp yêu kiều - Ảnh 5
Anh Sa là một bản sao hoàn hảo của Hoa hậu Đền Hùng năm 1989 - Ảnh: FBNV

Không cần thi hoa hậu, con gái Giáng My vẫn khiến nhiều người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp yêu kiều - Ảnh 6
Nhiều người nhận xét vẻ đẹp của Anh Sa ăn đứt các hoa hậu đăng quang gần đây ở Việt Nam - Ảnh: FBNV

Anh Sa sinh năm 1995, là con gái duy nhất của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My và ông chủ của đế chế Tân Hoàng Minh. Từ nhỏ, cô đã được sống trong nhung lụa dưới sự che chở của cha ruột và hai anh trai cùng cha khác mẹ. 

Tuy xinh đẹp hơn người, thừa sức lấn sân showbiz nhưng Anh Sa không đi theo con đường nghệ thuật mà được mẹ hướng cho đi học ngành kinh doanh để về tiếp quản công việc của gia đình. Hiện tại, người đẹp 22 tuổi đang học những năm cuối tại một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. 

Không cần thi hoa hậu, con gái Giáng My vẫn khiến nhiều người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp yêu kiều - Ảnh 7
Hoa hậu Giáng My hạnh phúc trong bữa tiệc mừng tuổi mới - Ảnh: FBNV

Không cần thi hoa hậu, con gái Giáng My vẫn khiến nhiều người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp yêu kiều - Ảnh 8
"Người đẹp không tuổi" cảm ơn con gái cưng đã kịp về dự sinh nhật mẹ - Ảnh: FBNV

Không cần thi hoa hậu, con gái Giáng My vẫn khiến nhiều người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp yêu kiều - Ảnh 9
Vy Oanh đến chia vui cùng Giáng My - Ảnh: FBNV

Không cần thi hoa hậu, con gái Giáng My vẫn khiến nhiều người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp yêu kiều - Ảnh 10
Người mẫu Vũ Thu Phương và Hoa hậu Hà Kiều Anh cùng mặc đầm đỏ nổi bật đi dự tiệc - Ảnh: FBNV

Không cần thi hoa hậu, con gái Giáng My vẫn khiến nhiều người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp yêu kiều - Ảnh 11
Tông màu chủ đạo trong bữa tiệc sinh nhật Giáng My là màu đỏ và đen - Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   con gái Giáng My Giáng My tập đoàn Tân Hoàng Minh

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