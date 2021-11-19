Lộ chi tiết Hari Won như đang mang thai con đầu lòng, hành động của Trấn Thành cho câu trả lời rõ ràng?

Đôi vợ chồng Trấn Thành và Hari vừa đăng đoạn clip đùa giỡn trên TikTok.

Trái ngược với những cặp vợ chồng khác trong showbiz, Trấn Thành và Hari Won được mọi người yêu mến bởi sự hài hước, lầy lội có đôi. Trên TikTok và các trang mạng xã hội khác, cặp đôi thường xuyên quay clip cùng nhau để chia sẻ. Nội dung vô cùng đa dạng xoay quanh cuộc sống hằng ngày như việc ăn uống, nấu nướng, du lịch,...

Mới đây, một đoạn clip được Hari Won đăng tải trên TikTok gây nhiều sự chú ý. Cụ thể, cô nàng viết: "Kêu quay chung đi mà nội kia chiếm sân khấu tôi luôn". Trong clip cho thấy, cô và ông xã Trấn Thành hài hước cùng nhau catwalk ở bãi đậu xe. Cuối clip cặp đôi còn đùa giỡn, xô đẩy nhau.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng phải chịu thua trước độ "lầy" của hai vợ chồng. Đáng chú ý, một số ý kiến nói rằng Hari trông như phụ nữ bầu bí khi diện chiếc áo khá rộng. Ở một vài góc nhìn, dân mạng còn soi việc sau chiếc áo rộng này là phần bụng của Hari Won có phần nhô lên. Chính vì vậy khiến không ít người đồn đoán bà xã Trần Thành có tin vui.

Tuy nhiên, nhiều người cũng phản bác lại đồn đoán này rằng có thể chỉ là sự trùng hợp khi Hari mặc chiếc áo quá rộng cho thoải mái. Đồng thời, trong clip Trấn Thành giỡn khá "mạnh tay" với vợ, liên tục xô đẩy Hari nên nếu có tin vui thì phải cẩn thận, e dè hơn.

Trấn Thành mạnh tay với Hari Won - Ảnh: Cắt từ clip

Đây không phải là lần đầu tiên Hari Won vướng vào các thông tin bầu bí. Trước đó, Trấn Thành cũng đã nhiều lần lên tiếng bênh vực vợ mình về chuyện mang thai, sinh con. Cả 2 đã kết hôn với nhau được 5 năm nên nhiều người hâm mộ rất trông chờ tin vui từ đôi vợ chồng này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-chi-tiet-hari-won-nhu-dang-mang-thai-con-dau-long-hanh-dong-cua-tran-thanh-cho-cau-tra-loi-ro-rang-437289.html