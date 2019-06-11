Linh Chi khiến dân mạng 'ngượng chín mặt' khi diện quần lót bé tí, dùng tay ôm ngực khủng

Khoe bức ảnh diện một chiếc quần mảnh như chỉ và dùng tay che ngực hững hờ, bạn gái Lâm Vinh Hải nhận về vô số lời chỉ trích.

Trên trang cá nhân, người mẫu Linh Chi vừa gây bão mạng khi khoe hình ảnh vô cùng gợi cảm trước gương. Người đẹp sinh năm 1990 khiến dân mạng "đỏ mặt tía tai" khi chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ xíu và dùng tay che ngực trần. Với gu thời trang kiệm vải, bạn gái Lâm Vinh Hải khoe trọn thân hình bốc lửa với làn da trắng ngần và những đường cong cơ thể nuột nà.

Tự tin khoe ảnh nóng, Linh Chi lại bị chê bai đủ điều. Nhiều người còn khơi lại chuyện tình cảm với Lâm Vinh Hải ra để chỉ trích - Ảnh: FBNV

Kèm theo đó, cô còn khiến nhiều người bức xúc khi chú thích: “Ôi yêu cơ thể của mình. Vì sao mấy bạn tập hoài, mấy bạn kiêng ăn làm đủ các thứ mà mấy bạn vẫn mập... Còn tui ăn như hạm đội không kiêng cữ cũng không tập hay làm bất kỳ cái gì... Là tại sao? Là vì độ tui mà không độ mấy bạn".

Tự hào với thân hình nuột nà, đẹp đến từng centimet mà không cần kiêng khem, ăn uống kham khổ, Linh Chi bị chỉ trích nói xạo, dùng scandal để PR bản thân.

Bên cạnh một vài lời khen, chân dài này nhận về vô số lời chỉ trích, mỉa mai từ cư dân mạng vì ăn nói kém duyên, khoe thân quá đà - Ảnh: FBNV

"Chị nói không tập không kiêng cữ là chị xạo"; "Tui chỉ biết qua bạn là kẻ giật chồng người ta, chứ chả hiểu bạn làm cái quái gì trong showbiz này, muốn làm scandal nổi à, cũ rích"; "Trời cho chị thân hình đẹp nhưng lại không cho chị cái não đẹp. Chị phát ngôn kiểu này khác gì tạt gáo nước lạnh vào biết bao người. Hèn gì người ta cứ chửi chị sa sả là phải"… vô số "gạch đá" dưới bài viết của chân dài này.

Chiều Linh Chi đã đành, Lâm Vinh Hải còn tốt hết mức với mẹ vợ tương lai Không chỉ mua tặng đồ hiệu, mà Lâm Vinh Hải còn ngồi xuống buộc dây giày cho mẹ vợ tương lai. Quan tâm như vậy, bảo sao anh lại được mẹ Linh Chi yêu quý còn hơn con ruột.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/linh-chi-khien-dan-mang-nguong-chin-mat-khi-dien-quan-lot-be-ti-dung-tay-om-nguc-khung-327713.html