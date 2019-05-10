Hot girl Ngọc Miu hầu tòa, Linh Chi nhắn gửi: 'Xem video của em ở tòa thấy em khóc tim chị như cắt ra'

Hậu trường 10/05/2019 11:08

Người mẫu Linh Chi gây tranh cãi khi công khai động viên Ngọc Miu giữa thời điểm nàng hot girl hầu tòa vì hành vi tàng trữ trái phép ma túy.

Những ngày qua, vụ hot girl Ngọc Miu được đưa ra xét xử cùng người tình là trùm ma túy Văn Kính Dương thu hút sự chú ý của dư luận. Sau nhiều phiên xét xử, cô bị VKS đề nghị mức án 20 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Trong khi dư luận phẫn nộ vì hành vi sản xuất và buôn bán "cái chết trắng" của Văn Kính Dương cùng đồng bọn khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh lầm than, người mẫu Linh Chi lại bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tỏ lòng thương xót và công khai đứng về phía Ngọc Miu.

Hot girl Ngọc Miu hầu tòa, Linh Chi nhắn gửi: 'Xem video của em ở tòa thấy em khóc tim chị như cắt ra' - Ảnh 1

Hot girl Ngọc Miu hầu tòa, Linh Chi nhắn gửi: 'Xem video của em ở tòa thấy em khóc tim chị như cắt ra' - Ảnh 2
Linh Chi gây tranh cãi khi công khai đứng về phía Ngọc Miu: 'Em à, dù cả thế giới quay lưng chị vẫn luôn hướng về em...' - Ảnh: Instagram

Dòng trạng thái được bạn gái Lâm Vinh Hải chia sẻ trên Instagram: "Chị không muốn ghi ra nhưng hôm nay hàng loạt tin tức về em trên khắp tất cả các báo... Nhìn thấy em chị không khỏi xót xa. Nhìn video em bị dẫn giải vào tòa rồi lại lên xe. Nhìn thấy ánh mắt em lo lắng, sợ sệt. Thấy hình ảnh em chị không tài nào kìm lòng được, rồi lục tung xem video của em ở tòa thấy em khóc tim chị như cắt ra. Chị thương em lắm.

Thương vô cùng, cả đêm nay chị không ngủ chỉ mò hết tin tức về em để coi. Chị mong được gặp em một lần nhưng sao khó quá. Sáu ngày nữa án ra chị chỉ mong được gặp em, an ủi em. Mong em cố gắng, mạnh mẽ để vượt qua. Án tử đã qua nhưng án chung không khỏi thoát. Em à, dù cả thế giới quay lưng chị vẫn luôn hướng về em... Ngọc Miu em gái của chị. Cầu trời thương xót em ấy còn hai bé con còn quá nhỏ dại".

Hot girl Ngọc Miu hầu tòa, Linh Chi nhắn gửi: 'Xem video của em ở tòa thấy em khóc tim chị như cắt ra' - Ảnh 3
Hot girl Ngọc Miu tại tòa án - Ảnh: Phương Duy

Dòng trạng thái của Linh Chi khiến dư luận dậy sóng và đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều. 

Hot girl Ngọc Miu khóc nấc khi nghe VKS đề nghị mức án 20 năm tù giam, người tình bị tử hình

Hot girl Ngọc Miu khóc nấc khi nghe VKS đề nghị mức án 20 năm tù giam, người tình bị tử hình

Trong phiên tòa sáng nay (9/5), đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án dành cho ông trùm Văn Kính Dương và đồng bọn.

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