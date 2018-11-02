Lê Phương kiệt sức, suýt ngất xỉu trên phim trường 'Gạo nếp gạo tẻ' khiến fan lo lắng

Diễn viên Lê Phương khiến fan lo lắng khi thông báo tình hình sức khỏe không được tốt sau thời gian quay phim miệt mài.

Đi cùng với sức nóng của bộ phim Gạo nếp gạo tẻ, thời gian qua dàn diễn viên cùng êkip phải làm việc miệt mài để kịp phát sóng mỗi tuần. Mới đây, diễn viên Lê Phương cũng đã chia sẻ dòng trạng thái tiết lộ lịch làm việc dày đặc của đoàn làm phim. Càng về cuối, phim càng trở nên gay cấn với những tình huống căng thẳng xoay quanh việc Hân bị bắt hay Hương phải tiếp tục đối mặt với sự ghẻ lạnh của mẹ ruột.

Thêm một điểm đáng chú ý nữa là sự xuất hiện của nhân vật thứ ba trong mối quan hệ giữa Hương và Tường. Ở những tập trước, khán giả đã gần như an tâm khi bà mẹ hai con dứt khoát với Công và quyết định bên cạnh Tường. Thế nhưng, những biến cố của cuộc đời Hương dường như vẫn chưa dừng lại khi chuẩn bị có thêm kẻ thứ ba chen ngang phá tan hạnh phúc của cô. Do phải quay nhiều phân cảnh khó, đòi hỏi phải khóc liên tục khiến Lê Phương gần như kiệt sức trên trường quay. Cô tiết lộ rằng mình đã suýt ngất xỉu và được đạo diễn ưu ái cho về sớm khiến không ít khán giả lo lắng.

"Ngày đầu tiên trở lại phim trường! Lịch quay hôm nay là những phân cảnh nặng, khóc cạn nước mắt. Đang quay lại xém ngất tại phim trường nên được biên kịch - đạo diễn 'tỷ view' Hoang Anh Nguyen ưu ái cho ngủ sớm! Buồn vì sức khỏe 1, mà vì Hương quá khổ đến 100! Tưởng đâu êm ấm bên Tường, ai ngờ...", Lê Phương viết.

Lê Phương khiến fan lo lắng khi tiết lộ suýt ngất xỉu trên phim trường - Ảnh: FBNV

Sau một ngày nghỉ ngơi, Lê Phương thông báo đã khỏe lại - Ảnh: FBNV

Lê Phương tiết lộ Thúy Diễm là nhân vật mới trong 'Gạo nếp gạo tẻ' - kẻ sẽ chen ngang phá vỡ hạnh phúc của Hương và Tường - Ảnh: FBNV

Rộ tin Thúy Diễm là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của Lê Phương Lê Phương bất ngờ úp mở chuyện Thúy Diễm là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của mình khiến nhiều người lo lắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-phuong-kiet-suc-suyt-ngat-xiu-tren-phim-truong-gao-nep-gao-te-khien-fan-lo-lang-302628.html