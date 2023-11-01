Lê Hoàng Phương bất ngờ thông báo nhập viện lúc 1 giờ sáng, trình trạng sức khỏe đáng lo ngại

Hậu trường 01/11/2023 18:25

Lê Hoàng Phương đã chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại trên livestream gần đây.

Lê Hoàng Phương đã chia sẻ trong một livestream gần đây về việc cô phải nhập viện lúc 1 giờ sáng vì đau dạ dày. Nàng Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 đã phải nằm lại 1 ngày trong bệnh viện để truyền nước, nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe. Cô tiết lộ: “Phương phải truyền 3 chai nước, mặt bây giờ bị sưng”, vì thế nàng hậu không thể cùng top 10 tham gia các sự kiện hậu chung kết.

Lê Hoàng Phương bất ngờ thông báo nhập viện lúc 1 giờ sáng, trình trạng sức khỏe đáng lo ngại - Ảnh 1
Lê Hoàng Phương đã chia sẻ trong một livestream gần đây về việc cô phải nhập viện lúc 1 giờ sáng vì đau dạ dày.
Lê Hoàng Phương bất ngờ thông báo nhập viện lúc 1 giờ sáng, trình trạng sức khỏe đáng lo ngại - Ảnh 2
Nàng hậu không thể cùng top 10 tham gia các sự kiện hậu chung kết.

Hiện tại sau khi nghỉ ngơi 1 ngày, Lê Hoàng Phương tất bật sửa soạn, chuẩn bị trang phục và bay ra Huế để tiếp tục cùng Tân Hoa hậu và các Á hậu tham gia những hoạt động sau chung kết Miss Grand International 2023.

Lê Hoàng Phương bất ngờ thông báo nhập viện lúc 1 giờ sáng, trình trạng sức khỏe đáng lo ngại - Ảnh 3
 Lê Hoàng Phương tất bật sửa soạn, chuẩn bị trang phục và bay ra Huế.

Được biết, sau khi kết thúc những hoạt động tại Việt Nam, top 10 của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 sẽ bay đến Thái Lan vào ngày 3/11 để tiếp tục quảng bá cuộc thi cũng như tham gia nhiều sự kiện khác.

Có thể thấy, với lịch trình dày đặc từ lúc đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Lê Hoàng Phương dường như đã kiệt sức. Nhiều người hâm mộ đã lo lắng lo lắng khi biết tình hình sức khỏe hiện tại của Lê Hoàng Phương và hy vọng cô sẽ sớm bình phục lại để tiếp tục đồng hành cùng các sự kiện của tổ chức.

Lê Hoàng Phương bất ngờ thông báo nhập viện lúc 1 giờ sáng, trình trạng sức khỏe đáng lo ngại - Ảnh 4
 Lê Hoàng Phương dường như đã kiệt sức với lịch trình dày đặc hiện tại.

Hoàng Phương 27 tuổi, quê Khánh Hòa, tốt nghiệp ngành Kiến trúc Đại học Công nghệ TP HCM năm 2021, hiện là CEO một công ty kiến trúc. Cô cao 1,76 m, nặng 54 kg, số đo ba vòng lần lượt là 88-63-99 cm. Cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam hồi tháng 8 và giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand International 2023 vào tối 25/10 vừa qua.

Lê Hoàng Phương bất ngờ thông báo nhập viện lúc 1 giờ sáng, trình trạng sức khỏe đáng lo ngại - Ảnh 5
Cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam hồi tháng 8.
Lê Hoàng Phương bất ngờ thông báo nhập viện lúc 1 giờ sáng, trình trạng sức khỏe đáng lo ngại - Ảnh 6
 Lê Hoàng Phương giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand International 2023 vào tối 25/10 vừa qua.
Thuyết trình ấn tượng, Lê Hoàng Phương xuất sắc có tên trong Top 5 MGI, Thái Lan ra về trong tiếc nuối

Thuyết trình ấn tượng, Lê Hoàng Phương xuất sắc có tên trong Top 5 MGI, Thái Lan ra về trong tiếc nuối

Tại chung kết Miss Grand International 2023, khán giả được dịp chứng kiến những màn thuyết trình ấn tượng cùng màn biểu diễn trang phục dạ hội của Lê Hoàng Phương và chính thức có tên trong Top 5. 

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Từ khóa:   Lê Hoàng Phương Miss Grand International 2023 sức khỏe Lê Hoàng Phương

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