Lê Hoàng Phương bất ngờ thông báo nhập viện lúc 1 giờ sáng, trình trạng sức khỏe đáng lo ngại

Lê Hoàng Phương đã chia sẻ trong một livestream gần đây về việc cô phải nhập viện lúc 1 giờ sáng vì đau dạ dày. Nàng Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 đã phải nằm lại 1 ngày trong bệnh viện để truyền nước, nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe. Cô tiết lộ: “Phương phải truyền 3 chai nước, mặt bây giờ bị sưng”, vì thế nàng hậu không thể cùng top 10 tham gia các sự kiện hậu chung kết.

Lê Hoàng Phương đã chia sẻ trong một livestream gần đây về việc cô phải nhập viện lúc 1 giờ sáng vì đau dạ dày.

Nàng hậu không thể cùng top 10 tham gia các sự kiện hậu chung kết.

Hiện tại sau khi nghỉ ngơi 1 ngày, Lê Hoàng Phương tất bật sửa soạn, chuẩn bị trang phục và bay ra Huế để tiếp tục cùng Tân Hoa hậu và các Á hậu tham gia những hoạt động sau chung kết Miss Grand International 2023.