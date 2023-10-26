Lê Hoàng Phương dừng chân ở ngôi vị Á hậu 4, Trưởng BTC Miss Grand Vietnam: 'Chúng tôi kì vọng cao hơn'

Hậu trường 26/10/2023 08:40

Trưởng BTC Miss Grand Vietnam đã có những chia sẻ sau khi Lê Hoàng Phương đăng quang danh hiệu Á hậu 4.

Tối ngày 25/10, chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 Miss Grand International 2023 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11, TP.HCM). Người đẹp Luciana Fuster đến từ Peru đăng quang ngôi vị hoa hậu. Tân hoa hậu cao 1m74, năm nay 24 tuổi, là người mẫu, phát thanh viên. Cô có hơn 4,6 triệu người theo dõi trên Instagram. Tại quê nhà, cô là một trong những ngôi sao trẻ. 

Lê Hoàng Phương dừng chân ở ngôi vị Á hậu 4, Trưởng BTC Miss Grand Vietnam: 'Chúng tôi kì vọng cao hơn' - Ảnh 1
Người đẹp Luciana Fuster đến từ Peru đăng quang ngôi vị hoa hậu

Đây là lần thứ hai quốc gia này đăng quang Miss Grand International tại Việt Nam. Trước đó, tại cuộc thi năm 2017, người đẹp Maria Jose Lora từng thắng giải cao nhất với đêm chung kết tổ chức tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). 

Lê Hoàng Phương dừng chân ở ngôi vị Á hậu 4, Trưởng BTC Miss Grand Vietnam: 'Chúng tôi kì vọng cao hơn' - Ảnh 2
Là đại diện nhận được nhiều sự ủng hộ và kì vọng nhất từ trước đến nay khi đấu trường nhan sắc quốc tế nhưng Lê Hoàng Phương ngậm ngùi dừng chân ở vị trí Á hậu 4

Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt được trao cho: Ni Ni Lin Eain (Myanmar), María Alejandra López (Colombia), Sthepanie Marie (Mỹ), Lê Hoàng Phương (Việt Nam).

Là đại diện nhận được nhiều sự ủng hộ và kì vọng nhất từ trước đến nay khi đấu trường nhan sắc quốc tế nhưng Lê Hoàng Phương ngậm ngùi dừng chân ở vị trí Á hậu 4. Trước kết quả này, ngay sau đêm chung kết, trưởng BTC Miss Grand Vietnam đã có những chia sẻ đầu tiên: 

"Đối với danh hiệu Á hậu 4 của Lê Hoàng Phương, chúng tôi cảm thấy rất tự hào và cảm ơn vì những nỗ lực, cố gắng của bạn trong suốt thời gian ngắn ngủi. Bạn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và Phương xuất hiện ở cuộc thi với vai trò là đại diện chủ nhà thân thiện, gần gũi và luôn giúp đỡ mọi người, có thể nói năm nay chúng ta đã có một mùa giải thật thành công. Đương nhiên, chúng tôi luôn kì vọng cao hơn nhưng hơn hết, đến giây phút hiện tại, chúng tôi rất hài lòng".  

Lê Hoàng Phương dừng chân ở ngôi vị Á hậu 4, Trưởng BTC Miss Grand Vietnam: 'Chúng tôi kì vọng cao hơn' - Ảnh 3
Xuyên suốt các phần thi, Lê Hoàng Phương luôn đem đến hình ảnh năng lượng, chỉn chu khiến người hâm mộ hết lời khen ngợi

Khi được hỏi về lý do khiến Hoàng Phương chỉ dừng chân ở ngôi vị Á hậu 4 Miss Grand International 2023, trưởng BTC Miss Grand Vietnam cho biết thêm: "Tôi nghĩ là Hoàng Phương thiếu một chút may mắn. Khi vào đến top 10, top 5 nghĩa là ai cũng có thể trở thành Hoa hậu hết. Tôi nghĩ Miss Grand Peru hay kể cả Miss Grand Myanmar, Miss Grand Colombia, Miss Grand United States of America, các bạn đều xứng đáng trở thành Hoa hậu. Vì vậy, tôi nghĩ Hoàng Phương thiếu một chút may mắn thôi"

Lê Hoàng Phương dừng chân ở ngôi vị Á hậu 4, Trưởng BTC Miss Grand Vietnam: 'Chúng tôi kì vọng cao hơn' - Ảnh 4
Lê Hoàng Phương trích dẫn một câu nói của một đứa trẻ trong video để bắt đầu phần nói: "Họ đã lấy đi tuổi thơ của tôi và những ước mơ. Không có điều gì khiến tôi thấy hạnh phúc"

Tại phần thi thuyết trình về chủ đề chấm dứt chiến tranh, bạo lực, nâng cao ý thức về hòa bình của top 10 Miss Grand International. Lê Hoàng Phương trích dẫn một câu nói của một đứa trẻ trong video để bắt đầu phần nói: "Họ đã lấy đi tuổi thơ của tôi và những ước mơ. Không có điều gì khiến tôi thấy hạnh phúc". Cô đặt câu hỏi những đứa trẻ lớn lên trong chiến tranh có thấy được vẻ đẹp của hòa bình hay không?

Là một kiến trúc sư, tôi thấy trái tim mình tan vỡ khi chứng kiến những ngôi nhà, những gia đình bị phá huỷ bởi chiến tranh. Nhiều người tuyệt vọng, không biết phải đi đâu khi họ không còn nhà cửa", cô nói. Người đẹp cho rằng hãy giải quyết những cuộc xung đột bằng đối thoại, không phải súng đạn. Cô nói hãy để cho những đứa trẻ được thấy vẻ đẹp của hoà bình. Cuối phần nói, Lê Hoàng Phương dùng tiếng Việt: "Chấm dứt chiến tranh, trả lại hòa bình cho nhân loại". Lê Hoàng Phương nói trôi chảy tuy nhiên phần phát âm được số đông khán giả nhận xét chưa thực sự tốt. 

Lê Hoàng Phương dừng chân ở ngôi vị Á hậu 4, Trưởng BTC Miss Grand Vietnam: 'Chúng tôi kì vọng cao hơn' - Ảnh 5
Bên cạnh danh hiệu Á hậu 4, Hoàng Phương còn giành giải thưởng Best National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất)

Ngôi vị Á hậu 4 của Lê Hoàng Phương cũng đã tiếp nối chuỗi intop của Việt Nam ở 1 trong 6 đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh - Miss Grand International. 

Hoa hậu Peru đăng quang Miss Grand International 2023, Việt Nam đạt Á hậu 4

Hoa hậu Peru đăng quang Miss Grand International 2023, Việt Nam đạt Á hậu 4

Miss Grand Peru - Luciana Fuster lên ngôi tân hoa hậu. Cô là ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng tại Peru, sở hữu trang cá nhân với 4,5 triệu người theo dõi.

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