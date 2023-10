Lê Hoàng Phương dừng chân ở ngôi vị Á hậu 4, Trưởng BTC Miss Grand Vietnam: 'Chúng tôi kì vọng cao hơn'

"Đối với danh hiệu Á hậu 4 của Lê Hoàng Phương, chúng tôi cảm thấy rất tự hào và cảm ơn vì những nỗ lực, cố gắng của bạn trong suốt thời gian ngắn ngủi. Bạn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và Phương xuất hiện ở cuộc thi với vai trò là đại diện chủ nhà thân thiện, gần gũi và luôn giúp đỡ mọi người, có thể nói năm nay chúng ta đã có một mùa giải thật thành công. Đương nhiên, chúng tôi luôn kì vọng cao hơn nhưng hơn hết, đến giây phút hiện tại, chúng tôi rất hài lòng".

Xuyên suốt các phần thi, Lê Hoàng Phương luôn đem đến hình ảnh năng lượng, chỉn chu khiến người hâm mộ hết lời khen ngợi

Khi được hỏi về lý do khiến Hoàng Phương chỉ dừng chân ở ngôi vị Á hậu 4 Miss Grand International 2023, trưởng BTC Miss Grand Vietnam cho biết thêm: "Tôi nghĩ là Hoàng Phương thiếu một chút may mắn. Khi vào đến top 10, top 5 nghĩa là ai cũng có thể trở thành Hoa hậu hết. Tôi nghĩ Miss Grand Peru hay kể cả Miss Grand Myanmar, Miss Grand Colombia, Miss Grand United States of America, các bạn đều xứng đáng trở thành Hoa hậu. Vì vậy, tôi nghĩ Hoàng Phương thiếu một chút may mắn thôi".

Tại phần thi thuyết trình về chủ đề chấm dứt chiến tranh, bạo lực, nâng cao ý thức về hòa bình của top 10 Miss Grand International. Lê Hoàng Phương trích dẫn một câu nói của một đứa trẻ trong video để bắt đầu phần nói: "Họ đã lấy đi tuổi thơ của tôi và những ước mơ. Không có điều gì khiến tôi thấy hạnh phúc". Cô đặt câu hỏi những đứa trẻ lớn lên trong chiến tranh có thấy được vẻ đẹp của hòa bình hay không?

Là một kiến trúc sư, tôi thấy trái tim mình tan vỡ khi chứng kiến những ngôi nhà, những gia đình bị phá huỷ bởi chiến tranh. Nhiều người tuyệt vọng, không biết phải đi đâu khi họ không còn nhà cửa", cô nói. Người đẹp cho rằng hãy giải quyết những cuộc xung đột bằng đối thoại, không phải súng đạn. Cô nói hãy để cho những đứa trẻ được thấy vẻ đẹp của hoà bình. Cuối phần nói, Lê Hoàng Phương dùng tiếng Việt: "Chấm dứt chiến tranh, trả lại hòa bình cho nhân loại". Lê Hoàng Phương nói trôi chảy tuy nhiên phần phát âm được số đông khán giả nhận xét chưa thực sự tốt.



Bên cạnh danh hiệu Á hậu 4, Hoàng Phương còn giành giải thưởng Best National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất)

Ngôi vị Á hậu 4 của Lê Hoàng Phương cũng đã tiếp nối chuỗi intop của Việt Nam ở 1 trong 6 đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh - Miss Grand International.