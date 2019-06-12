Lần đầu tiên sau nhiều năm yêu nhau, Kim Lý khóc nức nở gọi điện cho Hà Hồ để bày tỏ điều này

Trên trang cá nhân, Hà Hồ bất ngờ chia sẻ câu chuyện Kim Lý khóc nức nở gọi điện cho mình vì cảm thương trước một hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 11/6, diễn viên Kim Lý đã có chuyến từ thiện tại Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh để thăm hỏi và trao quà cho các bé mắc bệnh tim đang điều trị tại đây. Đặc biệt, trong số những đứa trẻ đáng thương này, Kim Lý thực sự xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh của cậu bé Gia Khiêm (4 tuổi). Theo chia sẻ của nam diễn viên, Gia Khiêm bị bố mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ và được bà nội nuôi dưỡng.

Gia Khiêm là một trong những đứa trẻ mắc bệnh tim đang chờ cơ hội được phẫu thuật - Ảnh: Internet Khi biết hoàn cảnh của cậu bé, Kim Lý vô cùng xúc động - Ảnh: Internet Trước tình yêu của người bà dành cho đứa cháu nhỏ của mình, Kim Lý không giấu được xúc động: "Tôi càng ngưỡng mộ hơn là tình yêu cháu trai của bà nội Gia Khiêm. Bà đã không rời bỏ cậu bé mà luôn bên cạnh chăm sóc, làm mọi điều tốt nhất cho cháu mình. Sức mạnh của tình bà cháu vĩ đại quá". Cái ôm chặt Kim Lý dành cho người thân của các em như một lời động viên - Ảnh: Internet Ngay sau khi rời khỏi bệnh viện, Kim Lý đã gọi điện cho bạn gái Hồ Ngọc Hà để kể về câu chuyện của Gia Khiêm. Có lẽ vì quá thương cảm cho hoàn cảnh của cậu bé, anh đã bật khóc nức nở suốt 10 phút khi trò chuyện cùng bạn gái.

"Sáng nay sau khi bạn Kim Lý đi trao quà từ thiện, cậu điện thoại cho mình và khóc ngon lành 10 phút sau khi bước ra khỏi bệnh viện. Cậu thương các bé còn nhỏ mà phải sống nhờ vào các bác sĩ, y tá và tình thương của mọi người, vì có bé cha mẹ bỏ đi, ông bỏ đi chỉ còn bà. Kim nói rằng, Kim đã khóc khi nhìn vào ánh mắt của các bé, không chút kêu ca, mà chỉ rất buồn” – Hà Hồ chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Bài chia sẻ của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet Được biết, chuyến đi thiện nguyện này do chính Kim Lý tổ chức và được sự hỗ trợ của những người bạn bè thân thiết. Nam diễn viên mong mỏi sự quan tâm của xã hội sẽ giúp các bé mắc bệnh tim có cơ hội phẫu thuật và sống sót. "Mỗi đứa trẻ mà tôi gặp ngày hôm nay được sinh ra với một trái tim không lành lặn như bao người. Các em đang chịu đựng cơn đau từng ngày và nếu không được phẫu thuật, các em sẽ khó có một tương lai tươi đẹp” – Kim Lý cho biết. Nam diễn viên hy vọng các em bé mắc bệnh tim đều có cơ hội được phẫu thuật - Ảnh: Internet Câu chuyện được Kim Lý và Hồ Ngọc Hà chia sẻ đã khiến nhiều người xúc động. Bên cạnh đó là những lời khen dành cho Kim Lý, bởi anh có một trái tim vô cùng nhân ái.

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