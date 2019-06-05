Diện váy áo lộng lẫy đi chơi, Hà Hồ lại bị chê tơi tả chỉ vì 1 sai lầm

Hậu trường 05/06/2019 17:33

"Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà bị chê dáng đứng quá men dù mặc váy vô cùng sexy, quyến rũ.

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải hình ảnh diện váy đen quyến rũ. Kèm theo đó, giọng ca Cả một trời thương nhớ còn làm thơ cực nhí nhố, nói lên tâm trạng vui vẻ, thoải mái của mình khi sắp được đi hẹn hò: "Lâu lâu được buổi hẹn hò/Đi ra ngoài phố xem trò gì vui/Đi tới rồi lại đi lui/Quyết định chụp ảnh là tui vui liền".

Diện váy áo lộng lẫy đi chơi, Hà Hồ lại bị chê tơi tả chỉ vì 1 sai lầm - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ xuống phố. Tuy nhiên, cô lại bị chê dáng đứng như đàn ông và gương mặt như tượng sáp - Ảnh: FBNV

Cô nhận được vô số lời khen từ người hâm mộ vì nhan sắc xinh đẹp, cùng thân hình nuột nà, quyến rũ "vạn người mê". Ngoài ra, tài làm thơ của Hà Hồ cũng khiến dân mạng thích thú.

Thế nhưng bên cạnh vô số bình luận tung hô, bạn gái Kim Lý bất ngờ bị một số người chê bai vì tạo dáng quá đàn ông dù mặc váy: "Mặc váy sao đứng tướng men quá vậy chị"; "Bức này giống tượng sáp ghê luôn"; "Mới nhìn cứ tưởng là tượng Hồ Ngọc Hà". Chưa dừng lại, một số fan còn khuyên cô nên tăng cân vì quá gầy: "Biết là ốm thì chụp hình mới đẹp. Nhưng thấy Miss hơi bị ốm quá rồi nhen! Ráng tẩm bổ chút".

Diện váy áo lộng lẫy đi chơi, Hà Hồ lại bị chê tơi tả chỉ vì 1 sai lầm - Ảnh 2Diện váy áo lộng lẫy đi chơi, Hà Hồ lại bị chê tơi tả chỉ vì 1 sai lầm - Ảnh 3

Diện váy áo lộng lẫy đi chơi, Hà Hồ lại bị chê tơi tả chỉ vì 1 sai lầm - Ảnh 4
Bên cạnh một số bình luận chê bai, nữ ca sĩ được người hâm mộ ca tụng hết lời - Ảnh: FBNV

Trước những phản hồi tiêu cực từ cư dân mạng, Hà Hồ không mảy may để tâm, thậm chí "bơ" luôn và không thèm đáp trả. Dường như cô đã quá quen với những lời khen chê từ cộng đồng mạng.

Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà - Kim Lý say đắm âu yếm khi cùng Subeo đi du lịch Đà Nẵng

Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà - Kim Lý say đắm âu yếm khi cùng Subeo đi du lịch Đà Nẵng

Có thể thấy, tình cảm giữa Kim Lý và Hồ Ngọc Hà ngày càng thắm thiết. Cặp đôi thoải mái chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên nhau mà không e ngại bất kỳ điều gì.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

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