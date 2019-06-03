Làng giải trí Việt vô cùng xót xa khi biết tin nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu bị ung thư tiết niệu và đã di căn đến xương.

Thông tin nghệ sĩ Xuân Hiếu mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác được tiết lộ khiến làng giải trí Việt bàng hoàng. Theo thông tin được tiết lộ, người nghệ sĩ tài hoa đang mang trong mình căn bệnh ung thư tiết niệu đã di căn đến xương. Sắp tới đây, anh phải trải qua ca phẫu thuật quan trọng. Ngày mai (4/6), nghệ sĩ Xuân Hiếu sẽ bước vào ca phẫu thuật lớn - Ảnh: Internet Hiện tại trên các trang mạng xã hội, rất nhiều tên tuổi lớn như: Phương Uyên, Huy Tuấn, Nguyễn Hồng Thuận... đã kêu gọi ủng hộ giúp đồng nghiệp có kinh phí chữa trị.

Nhạc sĩ Phương Uyên vừa tiết lộ, ca sĩ Mỹ Tâm đã quyên góp 100 triệu, Đàm Vĩnh Hưng 50 triệu: "Trợ lý của Mỹ Tâm vừa báo cho mình biết, bạn ấy chuyển khoản 100 triệu đồng để cùng tiếp sức với Xuân Hiếu. Mừng cho bạn lắm Hiếu ơi. Còn rất nhiều anh em đã và đang tiếp sức cùng bạn, bạn phải chiến đấu tới cùng nhé Hiếu, thương bạn”. Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo cho biết đã gửi tiền ủng hộ - Ảnh: FBNV Mới đây nhất, Hồ Ngọc Hà đăng tải status chia sẻ về trường hợp của đàn anh trong nghề và cho biết đã quyên góp 100 triệu giúp anh có kinh phí chữa trị.

"Một trong những điều thiết thực nhất để thay lời cảm ơn người nhạc sĩ đã giúp sức cho rất nhiều những bản ballad của Hà đến gần hơn với công chúng qua tiếng kèn của anh. Đặc biệt anh luôn đồng hành cùng các đêm nhạc Love Song của Hà. Cũng như các nghệ sĩ khác. Hà xin được gửi đến anh trong chặng chiến đấu đầu tiên giành lấy mạng sống của mình lần này là 100 triệu đồng. Xin được kêu gọi công khai, để mong muốn mọi người mỗi người một ít giúp anh cảm thấy chúng ta luôn bên cạnh anh. Người nghệ sĩ tài ba. NGUYỄN XUÂN HIẾU, TK: 0531 0024 76549 - NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - 79203001 - VCB", Hồ Ngọc Hà viết. Xuân Hiếu đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong làng nhạc Việt - Ảnh: Internet Nghệ sĩ Xuân Hiếu sinh năm 1972. Anh từng hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ như: Hà Hồ, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Lam Trường, Thanh Lam... trong các dự án âm nhạc lớn.

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