Hà Hồ diện đồ ‘hồng cả cây’ tạo dáng xinh đẹp tại ‘xứ sở hoa hồng’

Chiều ngày 24/5, sự kiện “xứ sở hoa hồng” của một thương hiệu trang điểm do Hà Hồ làm Giám đốc sáng tạo tổ chức tại Vạn Hạnh Mall đã thu hút sự tham gia của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng. Nổi bật trong số đó là nhân vật chính Hồ Ngọc Hà, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhà thiết kế Lý Quí Khánh, Chúng Huyền Thanh – Jay Quân, Lilly Nguyễn, Amee, Thảo Nhi Lê, Misoa, Ngọc Thanh Tâm...
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Khác với chương trình trước đó, “xứ sở hoa hồng” không chỉ dành riêng cho các mỹ nhân đình đám showbiz mà còn chào đón mọi tín đồ yêu làm đẹp, thích hoa và “cuồng” màu hồng. Được biết, nhãn hàng đã trang trí các đồi hoa hồng giấy để tạo nên khung cảnh lãng mạn, phủ sắc hồng ngọt ngào, nữ tính. Không gian dễ thương vừa là background long lanh để Hà Hồ cùng dàn sao tạo dáng, vừa là nơi “sống ảo” lý tưởng cho các fan nữ đến check-in.
Xuất hiện tại “xứ sở hoa hồng”, Hà Hồ chọn cho mình bộ cánh hồng duyên dáng, điệu đà đốn tim khán giả của nhà thiết kế Lý Quí Khánh. Chưa hết, nữ ca sĩ còn kết hợp thêm màu son hồng mịn lì tông xuyệt tông khiến nhiều fan trầm trồ khen ngợi. Ngoài Hà Hồ, nhiều mỹ nhân 9X cũng “rủ nhau” diện đồ hồng “bánh bèo” hợp concept sự kiện. Nữ ca sĩ trẻ Amee cũng chiếm sóng spotlight trong bộ váy công chúa màu hồng pastel.
Ngoài “ngàn lẻ một” bông hồng lớn nhỏ khác nhau được trang trí đẹp choáng ngợp, sự kiện lần này còn thu hút các khách mời lẫn hàng loạt chị em khi giới thiệu 3 thỏi son cuối cùng là First Love (hồng đất), Sweet Dreams (hồng đào) và One Kiss (hồng tươi), nằm trong bộ sưu tập 9 màu son mang tên Love M.O.I Matte Lipstick theo 3 tone đỏ, cam và hồng.
Đặc biệt hơn, tại “xứ sở thần tiên” với tràn ngập hoa hồng, son hồng mở cửa trong 2 ngày 24, 25/5, các cô gái sẽ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm sản phẩm làm đẹp mới của “Nữ hoàng giải trí” Hà Hồ.
Vào tháng 3/2019, người đẹp cùng thương hiệu mỹ phẩm trang điểm M.O.I Cosmetics đã trình làng 3 màu son tông đỏ quyến rũ, sexy. Tiếp đến trong tháng 4, 3 màu son tông cam trendy, sành điệu cũng đã được hé lộ và chiếm cảm tình từ các nàng yêu son. Vì vậy, 3 thỏi son tông hồng trẻ trung “lên sóng” tháng 5 cũng khiến dân tình chờ đợi chiêm ngưỡng không kém, hứa hẹn khuấy đảo cộng đồng làm đẹp Việt Nam. Dòng sản phẩm thứ 3 này của Giám đốc sáng tạo truyền tải thông điệp: “Tình yêu và son môi giúp phụ nữ luôn tràn đầy sức sống".