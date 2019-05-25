Hà Hồ diện đồ ‘hồng cả cây’ tạo dáng xinh đẹp tại ‘xứ sở hoa hồng’

Khác với chương trình trước đó, “xứ sở hoa hồng” không chỉ dành riêng cho các mỹ nhân đình đám showbiz mà còn chào đón mọi tín đồ yêu làm đẹp, thích hoa và “cuồng” màu hồng. Được biết, nhãn hàng đã trang trí các đồi hoa hồng giấy để tạo nên khung cảnh lãng mạn, phủ sắc hồng ngọt ngào, nữ tính. Không gian dễ thương vừa là background long lanh để Hà Hồ cùng dàn sao tạo dáng, vừa là nơi “sống ảo” lý tưởng cho các fan nữ đến check-in.

Hồ Ngọc Hà và khách mời

Xuất hiện tại “xứ sở hoa hồng”, Hà Hồ chọn cho mình bộ cánh hồng duyên dáng, điệu đà đốn tim khán giả của nhà thiết kế Lý Quí Khánh. Chưa hết, nữ ca sĩ còn kết hợp thêm màu son hồng mịn lì tông xuyệt tông khiến nhiều fan trầm trồ khen ngợi. Ngoài Hà Hồ, nhiều mỹ nhân 9X cũng “rủ nhau” diện đồ hồng “bánh bèo” hợp concept sự kiện. Nữ ca sĩ trẻ Amee cũng chiếm sóng spotlight trong bộ váy công chúa màu hồng pastel.