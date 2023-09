Kim Lý đăng ảnh khoe nhan sắc ‘soái ca’, Hồ Ngọc Hà bất ngờ bình luận một câu khiến bạn trai hốt hoảng

Hình ảnh cực ngầu được Kim Lý đăng tải lên Facebook cá nhân - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất lại đến từ bình luận của Hồ Ngọc Hà. Thay vì dành lời khen ngợi cho Kim Lý, Hà Hồ lại trách yêu bạn trai kèm biểu tượng không hài lòng: "You better say: “HNH took it” (Tốt hơn anh nên nói: Hồ Ngọc Hà đã chụp ảnh). Ngay lập tức, Kim Lý đã hốt hoảng gửi ngay biểu tượng lấy tay bịt miệng và bắn tim để giúp người đẹp nguôi giận.

Hà Hồ trách yêu bạn trai không cảm ơn người chụp bức ảnh này - Ảnh: FBNV

Sau 2 năm hẹn hò, cặp đôi vẫn rất mặn nồng - Ảnh: FBNV

Hành động vừa đáng yêu vừa ngọt ngào này của cả hai khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Hiện tại, người hâm mộ của cặp đôi đều mong Hà Hồ và Kim Lý sẽ sớm “về chung một nhà”.