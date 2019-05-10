Kim Lý đăng ảnh khoe nhan sắc ‘soái ca’, Hồ Ngọc Hà bất ngờ bình luận một câu khiến bạn trai hốt hoảng

Khoảnh khắc cặp đôi Hồ Ngọc Hà – Kim Lý tương tác với nhau trên mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng thích thú vì quá đáng yêu.
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Là "nữ hoàng thị phi” của showbiz Việt, sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà liên tiếp vướng phải hàng loạt scandal tình ái nhưng chỉ đến khi hẹn hò với Kim Lý, nữ ca sĩ mới chính thức thừa nhận.
Từ khi công khai mối quan hệ, cặp đôi Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn xuất hiện cạnh nhau như hình với bóng. Tại các sự kiện lớn nhỏ, người ta thường thấy Kim Lý đứng phía hậu trường chờ người đẹp. Cặp đôi cũng rất thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội.
Mới đây, Kim Lý vừa đăng tải hình ảnh diện street style cực chất với cả set hàng hiệu trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Puma street style!”. Với gương mặt nam tính và thân hình săn chắc, nam diễn viên nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.
Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất lại đến từ bình luận của Hồ Ngọc Hà. Thay vì dành lời khen ngợi cho Kim Lý, Hà Hồ lại trách yêu bạn trai kèm biểu tượng không hài lòng: "You better say: “HNH took it” (Tốt hơn anh nên nói: Hồ Ngọc Hà đã chụp ảnh). Ngay lập tức, Kim Lý đã hốt hoảng gửi ngay biểu tượng lấy tay bịt miệng và bắn tim để giúp người đẹp nguôi giận.
Hành động vừa đáng yêu vừa ngọt ngào này của cả hai khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Hiện tại, người hâm mộ của cặp đôi đều mong Hà Hồ và Kim Lý sẽ sớm “về chung một nhà”.