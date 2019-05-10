Kim Lý đăng ảnh khoe nhan sắc ‘soái ca’, Hồ Ngọc Hà bất ngờ bình luận một câu khiến bạn trai hốt hoảng

Hậu trường 10/05/2019 14:40

Khoảnh khắc cặp đôi Hồ Ngọc Hà – Kim Lý tương tác với nhau trên mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng thích thú vì quá đáng yêu.

Là "nữ hoàng thị phi” của showbiz Việt, sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà liên tiếp vướng phải hàng loạt scandal tình ái nhưng chỉ đến khi hẹn hò với Kim Lý, nữ ca sĩ mới chính thức thừa nhận.

Từ khi công khai mối quan hệ, cặp đôi Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn xuất hiện cạnh nhau như hình với bóng. Tại các sự kiện lớn nhỏ, người ta thường thấy Kim Lý đứng phía hậu trường chờ người đẹp. Cặp đôi cũng rất thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội.

Kim Lý đăng ảnh khoe nhan sắc ‘soái ca’, Hồ Ngọc Hà bất ngờ bình luận một câu khiến bạn trai hốt hoảng - Ảnh 1
Cặp đôi chẳng ngại ngần thể hiện tình cảm trước công chúng - Ảnh: FBNV

Mới đây, Kim Lý vừa đăng tải hình ảnh diện street style cực chất với cả set hàng hiệu trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Puma street style!”. Với gương mặt nam tính và thân hình săn chắc, nam diễn viên nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Kim Lý đăng ảnh khoe nhan sắc ‘soái ca’, Hồ Ngọc Hà bất ngờ bình luận một câu khiến bạn trai hốt hoảng - Ảnh 2

Kim Lý đăng ảnh khoe nhan sắc ‘soái ca’, Hồ Ngọc Hà bất ngờ bình luận một câu khiến bạn trai hốt hoảng - Ảnh 3
Hình ảnh cực ngầu được Kim Lý đăng tải lên Facebook cá nhân - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất lại đến từ bình luận của Hồ Ngọc Hà. Thay vì dành lời khen ngợi cho Kim Lý, Hà Hồ lại trách yêu bạn trai kèm biểu tượng không hài lòng: "You better say: “HNH took it” (Tốt hơn anh nên nói: Hồ Ngọc Hà đã chụp ảnh). Ngay lập tức, Kim Lý đã hốt hoảng gửi ngay biểu tượng lấy tay bịt miệng và bắn tim để giúp người đẹp nguôi giận.

Kim Lý đăng ảnh khoe nhan sắc ‘soái ca’, Hồ Ngọc Hà bất ngờ bình luận một câu khiến bạn trai hốt hoảng - Ảnh 4
Hà Hồ trách yêu bạn trai không cảm ơn người chụp bức ảnh này - Ảnh: FBNV
Kim Lý đăng ảnh khoe nhan sắc ‘soái ca’, Hồ Ngọc Hà bất ngờ bình luận một câu khiến bạn trai hốt hoảng - Ảnh 5
Sau 2 năm hẹn hò, cặp đôi vẫn rất mặn nồng - Ảnh: FBNV

Hành động vừa đáng yêu vừa ngọt ngào này của cả hai khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Hiện tại, người hâm mộ của cặp đôi đều mong Hà Hồ và Kim Lý sẽ sớm “về chung một nhà”.

Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà - Kim Lý say đắm âu yếm khi cùng Subeo đi du lịch Đà Nẵng

Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà - Kim Lý say đắm âu yếm khi cùng Subeo đi du lịch Đà Nẵng

Có thể thấy, tình cảm giữa Kim Lý và Hồ Ngọc Hà ngày càng thắm thiết. Cặp đôi thoải mái chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên nhau mà không e ngại bất kỳ điều gì.

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