Kim Lý đăng ảnh khoe nhan sắc ‘soái ca’, Hồ Ngọc Hà bất ngờ bình luận một câu khiến bạn trai hốt hoảng

Là "nữ hoàng thị phi” của showbiz Việt, sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà liên tiếp vướng phải hàng loạt scandal tình ái nhưng chỉ đến khi hẹn hò với Kim Lý, nữ ca sĩ mới chính thức thừa nhận.

Từ khi công khai mối quan hệ, cặp đôi Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn xuất hiện cạnh nhau như hình với bóng. Tại các sự kiện lớn nhỏ, người ta thường thấy Kim Lý đứng phía hậu trường chờ người đẹp. Cặp đôi cũng rất thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội.