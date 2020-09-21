Lần đầu biết ba ruột là ai, con trai Ngô Kiến Huy có phản ứng bất ngờ khiến Thanh Thảo nhói lòng

Bé Jacky Minh Trí – con nuôi ca sĩ Thanh Thảo tuyên bố sẽ không đi tìm ba ruột vì cậu bé đã có những người yêu thương ở bên cạnh.

Jacky Minh Trí là con trai của em gái Thanh Thảo - Thụy Anh và nam ca sĩ Ngô Kiến Huy. Hiện tại, cậu bé đang sống cùng mẹ nuôi Thanh Thảo tại Mỹ. Vốn có cuộc sống khá kín tiếng nên những thông tin và hình ảnh về con trai Ngô Kiến Huy luôn được công chúng quan tâm.

Thanh Thảo nhận nuôi bé Jacky Minh Trí từ nhỏ - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thanh Thảo bất ngờ chia sẻ câu chuyện Jacky Minh Trí tự tìm hiểu thông tin của mình trên Google. Cậu bé ngạc nhiên khi thấy dòng chữ có nội dung Jacky Minh Trí là con trai của Ngô Kiến Huy. Vì không biết Ngô Kiến Huy là ai nên cậu bé đã thắc mắc và hỏi Thanh Thảo: “Người này là ai? Con thậm chí không biết chú ấy nhưng tại sao Google lại hiện lên Jacky Minh Trí là con trai của Ngô Kiến Huy”.

Jacky tò mò hỏi về ba ruột khiên Thanh Thảo nghẹn lòng - Ảnh: FB

Trước câu hỏi của con trai, Thanh Thảo cố tình bắt chuyện khác để né tránh câu trả lời. Tuy nhiên sau đó, nữ ca sĩ quyết định mở lòng chia sẻ với Jacky Minh Trí về câu chuyện quá khứ. Đồng thời cho biết cô lớn tuổi hơn ba mẹ Jacky nên có khả năng nuôi dưỡng cậu bé tốt hơn.

Thắc mắc được giải đáp, cậu bé đã đặt cho mẹ Thanh Thảo rất nhiều câu hỏi về ba mẹ ruột. Thế nhưng, khi Thanh Thảo ngỏ ý: “Con có muốn gặp lại ba ruột của mình không?”, Jacky liền đáp: “Dạ không, con không muốn khóc. Con nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại ba ruột, con chỉ có gia đình mình thôi”.

Câu trả lời của con trai khiến Thanh Thảo không khỏi xúc động. Sau khi con trai biết được sự thật, cô cho biết bản thân cảm thấy nhẹ nhõm như vứt được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu.

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