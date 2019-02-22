Lâm Vinh Hải tiết lộ lý do cả năm không chu cấp một đồng cho con

Mối quan hệ căng thẳng giữa Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu sau ly hôn được cho là nguyên nhân chính khiến nam vũ công không thể chu cấp cho con.

Mới đây, câu chuyện ly hôn giữa vợ chồng Lâm Vinh Hải một lần nữa được khơi lại gây xôn xao dư luận. Cụ thể, Lâm Vinh Hải cho biết một năm qua không được Lý Phương Châu tạo điều kiện chu cấp cho con. Anh rất muốn làm tròn bổn phận của người cha nhưng nhiều lần ngỏ ý xin số tài khoản nhưng bị mẹ của con gái từ chối.

Lâm Vinh Hải khẳng định suốt hai năm qua con gái không được ăn Tết cùng bố và gia đình bên nội. Dù rất nhớ con nhưng bởi rào chắn với vợ cũ nên nam vũ công âm thầm nén nỗi đau vào trong. Bạn trai Linh Chi kể có lần quá nhớ con đã tạt ngang nhà Lý Phương Châu nhưng thấy bà ngoại đang đợi cháu nên đã lặng lẽ đi về.

"Tôi có ngỏ lời xin vợ nhưng không cho là không cho, cưỡng cầu cũng không được gì. Đã hai năm qua, con gái không được ăn Tết cùng tôi và gia đình bên nội", Lâm Vinh Hải cho biết.

Lâm Vinh Hải cho biết chưa thể bình thường với vợ cũ sau ly hôn - Ảnh: Internet

Dù rất nhớ con gái nhưng đã lâu Lâm Vinh Hải không được gặp - Ảnh: Internet

Linh Chi - bạn gái Lâm Vinh Hải rất yêu thương con riêng của người yêu - Ảnh: Internet

Hai năm sau ly hôn, Lâm Vinh Hải hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên người mẫu Linh Chi, còn Lý Phương Châu cũng đang yên ấm bên Hiền Sến. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ khá căng thẳng, thậm chí là không thể ngồi lại nói chuyện dù chỉ một lần.

Thời gian qua, Lâm Vinh Hải luôn đau đáu nỗi nhớ con. Trên trang cá nhân, thi thoảng anh chia sẻ một số hình ảnh quý giá chụp với bé Kỳ Kỳ trong một số dịp hiếm hoi được gặp. Lâm Vinh Hải cho biết Linh Chi cũng rất yêu thương con gái của anh và đồng ý chăm sóc cho bé nếu có cơ hội.

Lâm Vinh Hải nói gì về việc 1 năm không thăm, chu cấp cho con gái? Nam vũ công Lâm Vinh Hải cho biết vợ cũ Lý Phương Châu không cho anh gặp và chu cấp cho con gái.

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