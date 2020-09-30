Làm mẹ đơn thân nhiều năm, Phi Nhung bất ngờ đăng ảnh nắm tay ‘trai lạ’ trên trang cá nhân

Hậu trường 30/09/2020 16:22

Hình ảnh thân thiết của nữ ca sĩ Phi Nhung và một người đàn ông trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý từ công chúng.

Ở tuổi 48, Phi Nhung đang là mẹ đơn thân và có cuộc sống bình yên bên con gái ruột. Nữ ca sĩ cũng là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm dù người hâm mộ luôn mong mỏi cô tìm được bến đỗ.

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Bên cạnh con ruột, Phi Nhung còn nhận nuôi đến 23 em bé khiến nhiều người ngưỡng mộ vì tấm lòng nhân hậu – Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, giọng ca “Chiều lên bản thượng” bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh nắm tay thân thiết một người đàn ông lạ mặt. Nhiều khán giả không khỏi thắc mắc về mối quan hệ của nữ ca sĩ và người đàn ông này. Tuy nhiên, nếu là người hâm mộ trung thành của Phi Nhung, không khó để nhận ra đây là em trai cô.

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Vốn là người kín tiếng về chuyện đời tư nên không nhiều người biết rằng Phi Nhung còn có em trai – Ảnh: FB

Đi kèm với hình ảnh này, nữ ca sĩ nhắn nhủ đến em trai: “Bây giờ mới biết thương chị hả... Tụi em có biết chị chịu đựng mấy chục năm nay không... Thôi không sao bây giờ nhận ra cũng chưa muộn, lấy kinh nghiệm mà nuôi con, dạy con. Tụi em  hạnh phúc là chị vui lắm rồi, thôi cố lên”.

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Phi Nhung và em trai rất thân thiết - Ảnh: FB

Trước đó, em trai Phi Nhung đã gửi lời cảm ơn đến chị gái trên trang cá nhân: “Cảm ơn ba má đã mang con đến với thế giới này. Em cảm ơn chị yêu. Người luôn yêu thương và săn sóc, nuôi dưỡng, dạy bảo để em có thể trưởng thành như ngày hôm nay. Người luôn đồng hành, ủng hộ cùng em trên mọi chặng đường. Sự kính trọng mà em muốn gửi đến chị yêu nhưng em lại chẳng thể nói ra thành lời”.

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