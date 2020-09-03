Đang đi ăn thì bị fan chụp lén, Phi Nhung lộ nhan sắc thật gây choáng ở tuổi 48

Khoảnh khắc mới nhất của Phi Nhung khiến nhiều người bất ngờ vì nữ ca sĩ quá xinh đẹp và trẻ trung dù gần chạm ngưỡng 50.

Mới đây, một người hâm mộ bất ngờ chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường của nữ ca sĩ Phi Nhung lên một group kín trên mạng xã hội. Theo tiết lộ, Facebooker này tình cờ gặp giọng ca “Chiều lên bản thượng” tại một quán ăn và nhanh chóng dùng điện thoại chụp lại.

Nhìn biểu cảm trong ảnh có thể thấy, Phi Nhung tỏ ra khá bất ngờ. Thế nhưng, thần thái và khuôn mặt xinh đẹp của nữ ca sĩ khiến không ít người ngỡ ngàng.

Phi Nhung bị một khán giả bắt gặp tại quán ăn và chụp lén bằng camera thường nhưng chẳng hề bị ‘dìm hàng’ nhan sắc – Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ xinh đẹp, trẻ trung với những đường nét lai Tây sắc sảo, cuốn hút người đối diện – Ảnh: Internet

Theo đó, dù bị chụp lén bằng camera thường với mặt mộc không son phấn nhưng nhan sắc của Phi Nhung vẫn vô cùng rạng rỡ. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn khen nữ ca sĩ trông trẻ trung hơn so với khi trang điểm cầu kỳ. Ở tuổi 48, giọng ca hải ngoại khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp thách thức thời gian.

Được biết, khoảng thời gian gần đây, Phi Nhung tích cực tập gym để cải thiện và duy trì vóc dáng. Nhờ giảm cân nên nhan sắc nữ ca sĩ càng thêm thăng hạng.

Chẳng ai tin được Phi Nhung đã 48 tuổi - Ảnh: Internet

Hiện tại, nữ ca sĩ hoạt động nghệ thuật chủ yếu ở thị trường hải ngoại. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô vẫn bay đi bay về giữa 2 nước để góp mặt trong một vài chương trình âm nhạc, gameshow tại Việt Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-di-an-thi-bi-fan-chup-len-phi-nhung-lo-nhan-sac-that-gay-choang-o-tuoi-48-378752.html