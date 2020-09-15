Phi Nhung bất ngờ ‘dạy dỗ’ con trai nuôi Hồ Văn Cường ngay trên sóng truyền hình: ‘Đừng bao giờ lặp lại một lần nào như vậy’

Khoảnh khắc nữ ca sĩ Phi Nhung tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của con trai nuôi Hồ Văn Cường trên một show giải trí khiến nhiều khán giả thích thú.
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Sau khi giành ngôi vị cao nhất trong chương trình “Vietnam Idol Kids”, giọng ca nhí Hồ Văn Cường được Phi Nhung nhận làm con nuôi. Cũng từ đây, nữ ca sĩ tạo nhiều cơ hội cho Hồ Văn Cường đi biểu diễn khắp nơi, kể cả trong nước lẫn hải ngoại.
Trên sân khấu, hai mẹ con Phi Nhung từng song ca nhiều ca khúc. Tuy nhiên mới đây, Phi Nhung bất ngờ rơi vào tình huống “dở khóc dở cười” khi không nhận ra con trai nuôi trong một gameshow âm nhạc. Thậm chí, nữ ca sĩ còn quyết định loại Hồ Văn Cường khỏi chương trình.
Cho đến khi biết mình vừa loại chính con trai nuôi, Phi Nhung vô cùng hoang mang. Cô khẳng định dù sống chung một nhà nhưng con trai không hề thông báo về việc sẽ tham gia show cùng mẹ.
Ngay trên sóng truyền hình, Phi Nhung liền nhắc nhở Hồ Văn Cường: “Tôi không đồng ý. Thực sự, chính tôi cũng không hề biết Hồ Văn Cường con tôi đi thi chương trình này. Nó giấu tôi. Con làm tim mẹ rớt ra rồi. Cường à, mẹ con mình ở trong cùng một nhà, có gì thì nói chuyện với nhau. Đừng bao giờ lặp lại một lần nào như vậy nữa không mẹ chết tại chỗ ngay đấy con ạ”.
Trước phản ứng của mẹ nuôi, Hồ Văn Cường chỉ biết cười trừ và tỏ ra ngại ngùng: “Con là Hồ Văn Cường, năm nay 17 tuổi, con là ca sĩ”.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Hồ Văn Cường cũng khiến khán giả bất ngờ. Cậu bé nhỏ với giọng hát ngọt ngào, da diết năm nào nay đã cao lớn, dạn dĩ trên sân khấu với phong cách biểu diễn đầy chuyên nghiệp.