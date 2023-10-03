Lâm Khánh Chi tung hình ảnh băng bó kín khuôn mặt, tiết lộ sang Trung Quốc 'trùng tu nhan sắc'

Hậu trường 03/10/2023 13:18

Người đẹp khá cởi mở trong việc chia sẻ tới khán giả những hình ảnh mỗi lần cô can thiệp "dao kéo". Thật sự không đếm xuể số lần nữ ca sĩ chuyển giới trùng tu nhan sắc.

Lâm Khánh Chi là một trong những người đẹp chuyển giới nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Thời gian gần đây, sự xuất hiện của nữ ca sĩ thu hút nhiều sự bàn tán vì nhan sắc trông vô cùng lạ lẫm. Trước đó, thông qua livestream trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi cho biết, mới sửa lại mũi để cải thiện phong thủy, giúp thu hút tài lộc và hóa giải đường tình duyên trắc trở.

Lâm Khánh Chi tung hình ảnh băng bó kín khuôn mặt, tiết lộ sang Trung Quốc 'trùng tu nhan sắc' - Ảnh 1
Thời gian gần đây, sự xuất hiện của nữ ca sĩ thu hút nhiều sự bàn tán vì nhan sắc trông vô cùng lạ lẫm

Tuy nhiên, tối ngày 2/10, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn video nữ ca sĩ băng bó kín khuôn mặt, tiết lộ quá trình sang Trung Quốc 'tân trang nhan sắc'. Cô cho biết, sau 7 tiếng hôn mê, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trước đó, bác sĩ thẩm mỹ bên Trung đã tung clip về quá trình thực hiện cho Lâm Khánh Chi. Nhìn video được quay lại, khán giả không khỏi cảm thấy xót xa cho nữ ca sĩ. 

Lâm Khánh Chi tung hình ảnh băng bó kín khuôn mặt, tiết lộ sang Trung Quốc 'trùng tu nhan sắc' - Ảnh 2
Tối ngày 2/10, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn video nữ ca sĩ băng bó kín khuôn mặt, tiết lộ quá trình sang Trung Quốc 'tân trang nhan sắc'

Dưới phần bình luận, nhiều người khuyên nữ ca sĩ hiện tại đã quá xinh đẹp, không nên đụng "dao kéo" ảnh hưởng đến sức khỏe. Một số người cũng bày tỏ xót thương và cầu mong kiếp sau cô sinh ra được làm con gái, để không phải chịu nhiều đau đớn như kiếp này.

Lâm Khánh Chi tung hình ảnh băng bó kín khuôn mặt, tiết lộ sang Trung Quốc 'trùng tu nhan sắc' - Ảnh 3
Một số người cũng bày tỏ xót thương và cầu mong kiếp sau cô sinh ra được làm con gái, để không phải chịu nhiều đau đớn như kiếp này

Trước đó, bác sĩ thẩm mỹ xứ Trung cũng đã tung clip về quá trình thực hiện cho Lâm Khánh Chi. Vị bác sĩ này còn hào hứng nói thêm: "Vết thương rất là đẹp, không sưng luôn. Giấu sẹo này, xong luôn. Giờ gương mặt trẻ hơn 20 tuổi. Very good".

Lâm Khánh Chi tung hình ảnh băng bó kín khuôn mặt, tiết lộ sang Trung Quốc 'trùng tu nhan sắc' - Ảnh 4
Trước đó, bác sĩ thẩm mỹ xứ Trung cũng đã tung clip về quá trình thực hiện cho Lâm Khánh Chi

Người đẹp khá cởi mở trong việc chia sẻ tới khán giả những hình ảnh mỗi lần cô can thiệp "dao kéo". Thật sự không đếm xuể số lần nữ ca sĩ chuyển giới trùng tu nhan sắc. Về việc chi tiền "khủng" cho công cuộc thay đổi bản thân, Lâm Khánh Chi từng chia sẻ: "Chăm chỉ từng ngày để có được thành quả như ngày hôm nay, em đánh đổi rất nhiều về sức khỏe và tiền bạc. Em chi ra 1 tỷ để đầu tư cho nhan sắc trong năm có phí quá không quý vị? Thôi kệ, miễn sao xinh đẹp là được".

Lâm Khánh Chi tung hình ảnh băng bó kín khuôn mặt, tiết lộ sang Trung Quốc 'trùng tu nhan sắc' - Ảnh 5
Người đẹp khá cởi mở trong việc chia sẻ tới khán giả những hình ảnh mỗi lần cô can thiệp "dao kéo". Thật sự không đếm xuể số lần nữ ca sĩ chuyển giới trùng tu nhan sắc

Sau 2 năm chia tay chồng cũ, mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ hình ảnh đi ăn cùng với một chàng trai trẻ tuổi lạ mặt kèm dòng trạng thái úp mở về thời gian xảy ra việc gì đó: "Hẹn tháng 12...". Dòng trạng thái của nữ ca sĩ ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Lâm Khánh Chi tung hình ảnh băng bó kín khuôn mặt, tiết lộ sang Trung Quốc 'trùng tu nhan sắc' - Ảnh 6

Lâm Khánh Chi tung hình ảnh băng bó kín khuôn mặt, tiết lộ sang Trung Quốc 'trùng tu nhan sắc' - Ảnh 7
Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ hình ảnh đi ăn cùng với một chàng trai trẻ tuổi lạ mặt. Nhiều người còn cho rằng đây là tình mới của nữ ca sĩ

Nhiều người còn cho rằng đây là tình mới của nữ ca sĩ và cũng đang ráo riết truy lùng danh tính chàng trai trẻ này. Không chỉ vậy, khi được hỏi về chuyện chuẩn bị tái hôn, Lâm Khánh Chi chỉ thả nhãn dán yêu thương dưới bình luận thắc mắc người hâm mộ. Khán giả vẫn đang chờ đợi lời xác nhận "tin vui" từ công chúa sau biến cố hôn nhân. 

Lâm Khánh Chi úp mở chuyện tái hôn với tình trẻ sau 2 năm 'đường ai nấy đi' với chồng cũ Phi Hùng?

Lâm Khánh Chi úp mở chuyện tái hôn với tình trẻ sau 2 năm 'đường ai nấy đi' với chồng cũ Phi Hùng?

Trước đó, dù nhiều lần vướng vào tin đồn hẹn hò với một số chàng trai trẻ, nữ ca sĩ đều lên tiếng phủ nhận.

Xem thêm
Từ khóa:   Body Lâm Khánh Chi lâm khánh chi thẩm mỹ Lâm Khánh Chi

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 47 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'