Lâm Khánh Chi tung hình ảnh băng bó kín khuôn mặt, tiết lộ sang Trung Quốc 'trùng tu nhan sắc'

Người đẹp khá cởi mở trong việc chia sẻ tới khán giả những hình ảnh mỗi lần cô can thiệp "dao kéo". Thật sự không đếm xuể số lần nữ ca sĩ chuyển giới trùng tu nhan sắc.

Lâm Khánh Chi là một trong những người đẹp chuyển giới nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Thời gian gần đây, sự xuất hiện của nữ ca sĩ thu hút nhiều sự bàn tán vì nhan sắc trông vô cùng lạ lẫm. Trước đó, thông qua livestream trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi cho biết, mới sửa lại mũi để cải thiện phong thủy, giúp thu hút tài lộc và hóa giải đường tình duyên trắc trở. Thời gian gần đây, sự xuất hiện của nữ ca sĩ thu hút nhiều sự bàn tán vì nhan sắc trông vô cùng lạ lẫm Tuy nhiên, tối ngày 2/10, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn video nữ ca sĩ băng bó kín khuôn mặt, tiết lộ quá trình sang Trung Quốc 'tân trang nhan sắc'. Cô cho biết, sau 7 tiếng hôn mê, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trước đó, bác sĩ thẩm mỹ bên Trung đã tung clip về quá trình thực hiện cho Lâm Khánh Chi. Nhìn video được quay lại, khán giả không khỏi cảm thấy xót xa cho nữ ca sĩ.

Tối ngày 2/10, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn video nữ ca sĩ băng bó kín khuôn mặt, tiết lộ quá trình sang Trung Quốc 'tân trang nhan sắc' Dưới phần bình luận, nhiều người khuyên nữ ca sĩ hiện tại đã quá xinh đẹp, không nên đụng "dao kéo" ảnh hưởng đến sức khỏe. Một số người cũng bày tỏ xót thương và cầu mong kiếp sau cô sinh ra được làm con gái, để không phải chịu nhiều đau đớn như kiếp này. Một số người cũng bày tỏ xót thương và cầu mong kiếp sau cô sinh ra được làm con gái, để không phải chịu nhiều đau đớn như kiếp này Trước đó, bác sĩ thẩm mỹ xứ Trung cũng đã tung clip về quá trình thực hiện cho Lâm Khánh Chi. Vị bác sĩ này còn hào hứng nói thêm: "Vết thương rất là đẹp, không sưng luôn. Giấu sẹo này, xong luôn. Giờ gương mặt trẻ hơn 20 tuổi. Very good".

Trước đó, bác sĩ thẩm mỹ xứ Trung cũng đã tung clip về quá trình thực hiện cho Lâm Khánh Chi Người đẹp khá cởi mở trong việc chia sẻ tới khán giả những hình ảnh mỗi lần cô can thiệp "dao kéo". Thật sự không đếm xuể số lần nữ ca sĩ chuyển giới trùng tu nhan sắc. Về việc chi tiền "khủng" cho công cuộc thay đổi bản thân, Lâm Khánh Chi từng chia sẻ: "Chăm chỉ từng ngày để có được thành quả như ngày hôm nay, em đánh đổi rất nhiều về sức khỏe và tiền bạc. Em chi ra 1 tỷ để đầu tư cho nhan sắc trong năm có phí quá không quý vị? Thôi kệ, miễn sao xinh đẹp là được". Người đẹp khá cởi mở trong việc chia sẻ tới khán giả những hình ảnh mỗi lần cô can thiệp "dao kéo". Thật sự không đếm xuể số lần nữ ca sĩ chuyển giới trùng tu nhan sắc Sau 2 năm chia tay chồng cũ, mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ hình ảnh đi ăn cùng với một chàng trai trẻ tuổi lạ mặt kèm dòng trạng thái úp mở về thời gian xảy ra việc gì đó: "Hẹn tháng 12...". Dòng trạng thái của nữ ca sĩ ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ hình ảnh đi ăn cùng với một chàng trai trẻ tuổi lạ mặt. Nhiều người còn cho rằng đây là tình mới của nữ ca sĩ Nhiều người còn cho rằng đây là tình mới của nữ ca sĩ và cũng đang ráo riết truy lùng danh tính chàng trai trẻ này. Không chỉ vậy, khi được hỏi về chuyện chuẩn bị tái hôn, Lâm Khánh Chi chỉ thả nhãn dán yêu thương dưới bình luận thắc mắc người hâm mộ. Khán giả vẫn đang chờ đợi lời xác nhận "tin vui" từ công chúa sau biến cố hôn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-khanh-chi-tung-hinh-anh-bang-bo-kin-khuon-mat-tiet-lo-sang-trung-quoc-trung-tu-nhan-sac-621184.html