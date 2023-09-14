Nhan sắc ngày càng khác lạ của Lâm Khánh Chi hậu 'trùng tu nhan sắc', thay đổi một điểm trên gương mặt để cải thiện tình duyên

Nhan sắc hiện tại của người đẹp là điều đang nhận được sự bàn luận nhiều nhất.

Lâm Khánh Chi là một trong những người đẹp chuyển giới nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Năm 2017, Lâm Khánh Chi từng gây chú ý khi tổ chức lễ cưới hoành tráng với Trần Phi Hùng, kém cô 8 tuổi. Sau thời gian chung sống hạnh phúc, cặp đôi có chung một con trai là bé Thiên Long, chào đời năm 2018 ở Thái Lan bằng phương pháp mang thai hộ. Những tưởng hạnh phúc kéo dài mãi mãi nhưng sau 4 năm gắn bó, cặp đôi bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" trong nhiều sự tiếc nuối của người hâm mộ. Sau 4 năm gắn bó và có con trai chung, cặp đôi bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" trong nhiều sự tiếc nuối của người hâm mộ Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đã đăng tải loạt ảnh chanh sả đính kèm dòng trạng thái: "Cô gái xứ Trung 22 xuân xanh bắt đầu bước vào yêu". Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm và lượng tương tác lớn.

Ngoài việc nói về tình yêu thì nhan sắc hiện tại của người đẹp là điều đang nhận được sự bàn luận nhiều nhất. Bởi trước đó, thông qua livestream trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi cho biết, mới sửa lại mũi để cải thiện phong thủy, giúp thu hút tài lộc và hóa giải đường tình duyên trắc trở. Thông qua livestream trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi cho biết, mới sửa lại mũi để cải thiện phong thủy, giúp thu hút tài lộc và hóa giải đường tình duyên trắc trở Nữ ca sĩ cho biết dáng mũi cũ đã làm từ 10 năm trước và bị gãy nên cô làm lại dáng mũi giọt nước, sử dụng sụn tai để nâng sống mũi. Đồng thời, cô cũng tiết lộ mới làm lại dáng lông mày cách đây ít ngày và dự định sắp tới sẽ "dao kéo" thêm phần hàm. Có thể thấy rõ, hậu trùng tu nhan sắc, gương mặt của mỹ nhân chuyển giới ngày càng trở nên khác lạ, phần cằm bất ngờ nhọn và thon gọn hơn trước đây. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ cũng đưa ra lời khuyên cho Lâm Khánh Chi vì cho rằng cô đang "nghiện" thẩm mỹ, có thể khiến khuôn mặt dễ biến tướng không còn hài hòa như trước.



Có thể thấy rõ, hậu trùng tu nhan sắc, gương mặt của mỹ nhân chuyển giới ngày càng trở nên khác lạ, phần cằm bất ngờ nhọn và thon gọn hơn trước đây Vào khoảng giữa năm nay, Lâm Khánh Chi từng bỏ ra 2 tỷ đồng để "trùng tu nhan sắc" và thực hiện phẫu thuật dây thanh quản để có giọng nói nữ tính hơn. Gần đây, cô tiết lộ giọng nói đang hồi phục khoảng 70% sau hơn nửa năm phẫu thuật. Tuy nhiên nếu nói liên tục, cô dễ bị mất hơi, uống nước đá hoặc ăn thực phẩm không đủ sạch có thể khiến cô bị viêm họng. Cô thường xuyên phải tiêm và uống thuốc để nhanh phục hồi. Nữ ca sĩ hy vọng giọng nói sớm khỏe hơn. Nếu đủ sức đi hát, cô sẽ trở lại âm nhạc. Nếu không thể cầm mic được nữa, cô cũng không nặng lòng, sẽ vẫn tiếp tục dự sự kiện, hát trong các hoạt động từ thiện. Kể từ sau khi ly hôn, Lâm Khánh Chi đầu tư hơn cho vẻ bề ngoài, siêng năng chia sẻ hình ảnh thân hình nóng bỏng ở tuổi 46 Kể từ sau khi ly hôn, Lâm Khánh Chi đầu tư hơn cho vẻ bề ngoài đồng thời siêng năng chia sẻ hình ảnh diện trang phục gợi cảm khoe triệt để thân hình nóng bỏng tuổi 46.

Lâm Khánh Chi tiết lộ bất ngờ về con ruột của NS Vũ Linh, khẳng định chắc nịch một điều Trên livestream mới nhất trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đã bất ngờ có chia sẻ chuyện liên quan đến gia đình ba nuôi là cố NSƯT Vũ Linh.

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