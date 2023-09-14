Nhan sắc ngày càng khác lạ của Lâm Khánh Chi hậu 'trùng tu nhan sắc', thay đổi một điểm trên gương mặt để cải thiện tình duyên

Hậu trường 14/09/2023 06:57

Nhan sắc hiện tại của người đẹp là điều đang nhận được sự bàn luận nhiều nhất.

Lâm Khánh Chi là một trong những người đẹp chuyển giới nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Năm 2017, Lâm Khánh Chi từng gây chú ý khi tổ chức lễ cưới hoành tráng với Trần Phi Hùng, kém cô 8 tuổi. Sau thời gian chung sống hạnh phúc, cặp đôi có chung một con trai là bé Thiên Long, chào đời năm 2018 ở Thái Lan bằng phương pháp mang thai hộ. Những tưởng hạnh phúc kéo dài mãi mãi nhưng sau 4 năm gắn bó, cặp đôi bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" trong nhiều sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Nhan sắc ngày càng khác lạ của Lâm Khánh Chi hậu 'trùng tu nhan sắc', thay đổi một điểm trên gương mặt để cải thiện tình duyên - Ảnh 1
Sau 4 năm gắn bó và có con trai chung, cặp đôi bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" trong nhiều sự tiếc nuối của người hâm mộ

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đã đăng tải loạt ảnh chanh sả đính kèm dòng trạng thái: "Cô gái xứ Trung 22 xuân xanh bắt đầu bước vào yêu". Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm và lượng tương tác lớn.

Ngoài việc nói về tình yêu thì nhan sắc hiện tại của người đẹp là điều đang nhận được sự bàn luận nhiều nhất. Bởi trước đó, thông qua livestream trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi cho biết, mới sửa lại mũi để cải thiện phong thủy, giúp thu hút tài lộc và hóa giải đường tình duyên trắc trở.

Nhan sắc ngày càng khác lạ của Lâm Khánh Chi hậu 'trùng tu nhan sắc', thay đổi một điểm trên gương mặt để cải thiện tình duyên - Ảnh 2
Thông qua livestream trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi cho biết, mới sửa lại mũi để cải thiện phong thủy, giúp thu hút tài lộc và hóa giải đường tình duyên trắc trở

Nữ ca sĩ cho biết dáng mũi cũ đã làm từ 10 năm trước và bị gãy nên cô làm lại dáng mũi giọt nước, sử dụng sụn tai để nâng sống mũi. Đồng thời, cô cũng tiết lộ mới làm lại dáng lông mày cách đây ít ngày và dự định sắp tới sẽ "dao kéo" thêm phần hàm. Có thể thấy rõ, hậu trùng tu nhan sắc, gương mặt của mỹ nhân chuyển giới ngày càng trở nên khác lạ, phần cằm bất ngờ nhọn và thon gọn hơn trước đây. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ cũng đưa ra lời khuyên cho Lâm Khánh Chi vì cho rằng cô đang "nghiện" thẩm mỹ, có thể khiến khuôn mặt dễ biến tướng không còn hài hòa như trước.

Nhan sắc ngày càng khác lạ của Lâm Khánh Chi hậu 'trùng tu nhan sắc', thay đổi một điểm trên gương mặt để cải thiện tình duyên - Ảnh 3
Nhan sắc ngày càng khác lạ của Lâm Khánh Chi hậu 'trùng tu nhan sắc', thay đổi một điểm trên gương mặt để cải thiện tình duyên - Ảnh 4
 
Nhan sắc ngày càng khác lạ của Lâm Khánh Chi hậu 'trùng tu nhan sắc', thay đổi một điểm trên gương mặt để cải thiện tình duyên - Ảnh 5
Có thể thấy rõ, hậu trùng tu nhan sắc, gương mặt của mỹ nhân chuyển giới ngày càng trở nên khác lạ, phần cằm bất ngờ nhọn và thon gọn hơn trước đây 

Vào khoảng giữa năm nay, Lâm Khánh Chi từng bỏ ra 2 tỷ đồng để "trùng tu nhan sắc" và thực hiện phẫu thuật dây thanh quản để có giọng nói nữ tính hơn. Gần đây, cô tiết lộ giọng nói đang hồi phục khoảng 70% sau hơn nửa năm phẫu thuật. Tuy nhiên nếu nói liên tục, cô dễ bị mất hơi, uống nước đá hoặc ăn thực phẩm không đủ sạch có thể khiến cô bị viêm họng. Cô thường xuyên phải tiêm và uống thuốc để nhanh phục hồi. Nữ ca sĩ hy vọng giọng nói sớm khỏe hơn. Nếu đủ sức đi hát, cô sẽ trở lại âm nhạc. Nếu không thể cầm mic được nữa, cô cũng không nặng lòng, sẽ vẫn tiếp tục dự sự kiện, hát trong các hoạt động từ thiện.

Nhan sắc ngày càng khác lạ của Lâm Khánh Chi hậu 'trùng tu nhan sắc', thay đổi một điểm trên gương mặt để cải thiện tình duyên - Ảnh 6
Kể từ sau khi ly hôn, Lâm Khánh Chi đầu tư hơn cho vẻ bề ngoài, siêng năng chia sẻ hình ảnh thân hình nóng bỏng ở tuổi 46

Kể từ sau khi ly hôn, Lâm Khánh Chi đầu tư hơn cho vẻ bề ngoài đồng thời siêng năng chia sẻ hình ảnh diện trang phục gợi cảm khoe triệt để thân hình nóng bỏng tuổi 46. 

Lâm Khánh Chi tiết lộ bất ngờ về con ruột của NS Vũ Linh, khẳng định chắc nịch một điều

Lâm Khánh Chi tiết lộ bất ngờ về con ruột của NS Vũ Linh, khẳng định chắc nịch một điều

Trên livestream mới nhất trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đã bất ngờ có chia sẻ chuyện liên quan đến gia đình ba nuôi là cố NSƯT Vũ Linh.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi sửa mũi Lâm Khánh Chi nhan sắc Lâm Khánh Chi chồng cũ Lâm Khánh Chi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm