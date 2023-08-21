Lâm Khánh Chi tiết lộ bất ngờ về con ruột của NS Vũ Linh, khẳng định chắc nịch một điều

Trên livestream mới nhất trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đã bất ngờ có chia sẻ chuyện liên quan đến gia đình ba nuôi là cố NSƯT Vũ Linh. Cụ thể, Lâm Khánh Chi cho biết mình có khoảng thời gian nhiều năm ở nhà "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng".

Từ ngày NSƯT Vũ Linh vừa qua, sóng gió gia đình của cố nghệ sĩ liên tiếp xảy ra khiến ai nấy cũng không khỏi xót xa. Đặc biệt, câu chuyện "con nuôi - con ruột" liên quan đến Hồng Loan vẫn là đề tài bị mang ra bàn tán không ngớt. Trong khi phía gia đình gồm cô sáu, chú bảy hay Hồng Phượng đều phớt lờ chuyện Hồng Loan là con ruột của "ông hoàng cải lương Hồ Quảng" thì những người thân thiết lại khẳng định cô là con ruột của cố nghệ sĩ.

Buổi livestream nhanh chóng thu hút lượng người quan tâm lớn. Nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng ủng hộ hành động của Lâm Khánh Chi dám công khai bênh vực Hồng Loan. Đồng thời, nhiều người cũng bày tỏ mong muốn Hồng Loan sẽ nhanh chóng giải quyết ồn ào để "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng" được yên nghỉ.

Cô tâm sự: "Lâm Khánh Chi luôn luôn ủng hộ Hồng Loan, Hồng Loan là một em gái rất là dễ thương và Hồng Loan là con ruột của ba Vũ Linh. Lâm Khánh Chi đã từng ở nhà ba Linh 5 năm trời nên biết thông tin này. Hôm nay, khẳng định một lần nữa Hồng Loan là con ruột của NSƯT Vũ Linh...".

Lâm Khánh Chi lần nữa khẳng định Hồng Loan là con ruột của cố NSƯT Vũ Linh

Trước đó, khi ồn ào gia đình cố NS Vũ Linh vừa nổ ra, Lâm Khánh Chi đã không ngần ngại lên tiếng rằng: "Tôi là con nuôi của ba Vũ Linh nên tôi biết Hồng Loan là con ruột của ba Linh. Bé Loan có cần gì liên hệ với chị nhe. Thương ba Linh chết rồi cũng không yên. Vừa phải thôi". Dòng chia sẻ này của Lâm Khánh Chi cũng từng nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng.

Trước đó, khi ồn ào gia đình cố NS Vũ Linh vừa nổ ra, Lâm Khánh Chi đã không ngần ngại lên tiếng rằng: "Tôi là con nuôi của ba Vũ Linh nên tôi biết Hồng Loan là con ruột của ba Linh"

Những ngày gần đây, vụ sao kê tiền phúng điếu của trong tang lễ của Ns Vũ Linh đang gây chú ý khi Hồng Loan công khai số tiền thu được chênh lệch với số mà Hồng Phượng công bố trước đó. Ngay lập tức, ông Charles Thành - bạn thân cố NS Vũ Linh cũng tuyên bố hùng hồn rằng: "Nói đúng ra, nghệ sĩ chả ai đi tiền phúng điếu đám tang NSƯT Vũ Linh. Họ nói đi gia đình "ăn" cũng vậy. Họ không đi... Có vài người họ đi, số tiền đó để họ đi chơi cũng không đủ nữa...".

Lâm Khánh Chi cũng lên tiếng bày tỏ bức xúc trước phát ngôn của ông Charles Thành về việc nghệ sĩ không phúng điếu tại đám tang cố NS Vũ Linh

Trước phát ngôn của ông Charles Thành, ngay sau đó, Lâm Khánh Chi cũng lên tiếng bày tỏ bức xúc trước phát ngôn của ông Charles Thành. Cô khẳng định bản thân mình và nhiều nghệ sĩ khác có đi tiền phúng điếu, tuyên bố phát ngôn kia là sai sự thật: "Nói nghệ sỹ không đi tiền phúng điếu là nói sai sự thật. Bị ng.áo hả hay giả điên khiên đồ Mỹ. Thật sự không muốn nói nhưng phải lên tiếng". Bên dưới bài viết, Cindy Thái Tài cũng xác nhận có đi tiền phúng điếu chứ không phải như ông Thành nói.

Người hâm mộ đã bày tỏ sự ủng hộ khi Lâm Khánh Chi lên tiếng bảo vệ Hồng Loan

Không chỉ Lâm Khánh Chi, phía NS Vũ Luân - con nuôi Vũ Linh đã lên tiếng khẳng định có thấy hơn 200 bao thư từ các nghệ sĩ gửi phúng điếu tại đám tang vì chính mình là người tiếp khách. Hiện, khán giả vẫn tin tưởng và ủng hộ Hồng Loan quyết làm rõ đến cùng số tiền phúng điếu này.