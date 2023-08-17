Lâm Khánh Chi lên tiếng bất bình khi bạn thân của Vũ Linh tuyên bố nghệ sĩ không đi tiền phúng điếu trong đám tang cố nghệ sĩ

Hậu trường 17/08/2023 13:43

Mới đây, trên mạng xã hội, bạn thân thuở sinh thời của NS Vũ Linh tiếp tục gây xôn xao khi livestream tuyên bố nghệ sĩ không hề đi tiền phúng điếu trong đám tang của "ông hoàng cải lương".

Kể từ ngày NS Vũ Linh nằm xuống, ông Charles Thành - nhà sản xuất video cải lương cũng là bạn thân thuở sinh thời của cố nghệ sĩ, nhiều lần gây chú ý khi có những phát ngôn liên quan đến những ồn ào xoay quanh chuyện gia đình của Vũ Linh. 

Mới đây, trên mạng xã hội, ông tiếp tục gây xôn xao khi livestream tuyên bố nghệ sĩ không hề đi tiền phúng điếu trong đám tang của "ông hoàng cải lương" Vũ Linh. Theo đó, ông Charles Thành đã tuyên bố hùng hồn rằng: "Nói đúng ra, nghệ sĩ chả ai đi tiền phúng điếu đám tang NSƯT Vũ Linh. Họ nói đi gia đình "ăn" cũng vậy. Họ không đi... Có vài người họ đi, số tiền đó để họ đi chơi cũng không đủ nữa...".

Lâm Khánh Chi lên tiếng bất bình khi bạn thân của Vũ Linh tuyên bố nghệ sĩ không đi tiền phúng điếu trong đám tang cố nghệ sĩ - Ảnh 1
Mới đây, trên mạng xã hội, ông tiếp tục gây xôn xao khi livestream tuyên bố nghệ sĩ không hề đi tiền phúng điếu trong đám tang của "ông hoàng cải lương" Vũ Linh

Dù chưa rõ thực hư sự việc ra sao nhưng cư dân mạng cho rằng ông đang đáp trả việc chị Diệu Ni - người phát ngôn của Hồng Loan đăng tải hình ảnh con số thu chi trong đám tang Vũ Linh chênh lệch hơn 200 triệu đồng so với bản sao kê trước đó của Hồng Phượng công bố. 

Trước phát ngôn của ông Charles Thành, ngay sau đó, phía NS Vũ Luân - con nuôi Vũ Linh đã lên tiếng khẳng định có hơn 200 bao thư từ các nghệ sĩ gửi phúng điếu tại đám tang và được chính ông Charles Thành là người tiếp khách. 

Lâm Khánh Chi lên tiếng bất bình khi bạn thân của Vũ Linh tuyên bố nghệ sĩ không đi tiền phúng điếu trong đám tang cố nghệ sĩ - Ảnh 2
Trước phát ngôn của ông Charles Thành, ngay sau đó, phía NS Vũ Luân - con nuôi Vũ Linh đã lên tiếng khẳng định có hơn 200 bao thư từ các nghệ sĩ gửi phúng điếu tại đám tang

Không chỉ vậy, mới đây nhất, ca sĩ Lâm Khánh Chi - con nuôi Ns Vũ Linh cũng lên tiếng bày tỏ bức xúc trước phát ngôn của ông Charles Thành. Cô khẳng định bản thân mình và nhiều nghệ sĩ khác có đi tiền phúng điếu, tuyên bố phát ngôn kia là sai sự thật: "Nói nghệ sỹ không đi tiền phúng điếu là nói sai sự thật. Bị ng.áo hả hay giả điên khiên đồ Mỹ. Thật sự không muốn nói nhưng phải lên tiếng". Bên dưới bài viết, Cindy Thái Tài cũng xác nhận có đi tiền phúng điếu chứ không phải như ông Thành nói.

Lâm Khánh Chi lên tiếng bất bình khi bạn thân của Vũ Linh tuyên bố nghệ sĩ không đi tiền phúng điếu trong đám tang cố nghệ sĩ - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi lên tiếng bất bình khi bạn thân của Vũ Linh tuyên bố nghệ sĩ không đi tiền phúng điếu trong đám tang cố nghệ sĩ - Ảnh 4
Không chỉ vậy, mới đây nhất, ca sĩ Lâm Khánh Chi - con nuôi Ns Vũ Linh cũng lên tiếng bày tỏ bức xúc trước phát ngôn của ông Charles Thành

Trước đó, một nam nhà báo thân thiết với cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng không thể ngồi yên mà lên tiếng phản pháo lại Cậu Ba Thành, làm rõ mọi chuyện để tránh sự việc đi quá xa. Cụ thể, nam nhà báo nổi tiếng bức xúc: "Cậu ơi, sao Cậu lại có thể nói ra như vậy? Những ngày tang lễ NSƯT Vũ Linh, dù ban ngày tôi phải đi làm không có mặt nhưng tôi đều theo dõi qua mạng xã hội. Còn buổi tối tôi có mặt đủ cả các đêm... 

Trong hàng ngàn những nghệ sĩ - ca sĩ- diễn viên đến viếng đám tang, 90% tôi đều quen biết. Tôi khẳng định, chính mắt tôi nhìn thấy tất cả họ đều có phúng viếng chứ không phải "vài người" như Cậu nói, dù tôi không biết số tiền là bao nhiêu...

Lâm Khánh Chi lên tiếng bất bình khi bạn thân của Vũ Linh tuyên bố nghệ sĩ không đi tiền phúng điếu trong đám tang cố nghệ sĩ - Ảnh 5
Trước đó, một nam nhà báo thân thiết với cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng không thể ngồi yên mà lên tiếng phản pháo lại Cậu Ba Thành, làm rõ mọi chuyện để tránh sự việc đi quá xa

Trong đó, có những nghệ sĩ- ca sĩ - diễn viên đã gửi vòng hoa nhưng khi đến viếng, họ vẫn tiếp tục bỏ bao thơ vào thùng...Lúc đó, họ đến vì yêu thương Vũ Linh, quý trọng một đồng nghiệp tài năng chứ họ chưa biết gì về câu chuyện "sóng gió gia tộc" sẽ xảy ra sao Cậu lại nỡ nói là "Họ nói đi gia đình "ăn" cũng vậy"?. Bản thân tôi định sẽ đặt vòng hoa viếng, nhưng sau đó tôi quyết định phúng điếu bằng tiền, vậy tôi có sợ ai "ăn" đâu???".

Lâm Khánh Chi lên tiếng bất bình khi bạn thân của Vũ Linh tuyên bố nghệ sĩ không đi tiền phúng điếu trong đám tang cố nghệ sĩ - Ảnh 6
Ngày 16/6 vừa qua, Hồng Phượng công khai số tiền quyên góp từ đám tang nghệ sĩ Vũ Linh
Lâm Khánh Chi lên tiếng bất bình khi bạn thân của Vũ Linh tuyên bố nghệ sĩ không đi tiền phúng điếu trong đám tang cố nghệ sĩ - Ảnh 7
Chị Diệu Ni cũng đăng hình ảnh con số chênh lệch thu chi trong đám tang Vũ Linh của bên mình thống kê được và từ phía Hồng Phượng đưa ra lên đến hơn 200 triệu đồng

Hiện, phát ngôn của ông Charles đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ ủng hộ, mong muốn Hồng Loan quyết liệt làm rõ đến cùng việc mập mờ thu chi về tiền phúng điếu trong tang lễ của cố NS Vũ Linh.

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Từ khóa:   Ns Vũ Linh Hồng Loan Charles Thành bạn thân NS Vũ Linh

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