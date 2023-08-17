Hồng Loan bị cháu gái Vũ Linh tiếp tục gửi đơn tố giác sau khi tung số tiền sao kê phúng điếu hơn 1 tỷ đồng

Hậu trường 17/08/2023 09:06

Sau lời tố từ phía con gái Vũ Linh, mới đây, trên trang cá nhân, Hồng Phượng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đơn tố giác Hồng Loan.

Thời gian qua, câu chuyện kiện tụng tài sản của các thành viên trong gia đình cố NSƯT Vũ Linh vẫn là đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Đặc biệt, chuyện sao kê khoản tiền quyên góp đám tang cố nghệ sĩ vẫn chưa đi hết hồi kết khi con gái Vũ Linh kiên quyết làm rõ đến cùng.

Không chỉ vậy, vài ngày qua, Hồng Loan còn quyết định gửi bản đăng kí thu thập thông tin của các khán giả lẫn bạn bè, đồng nghiệp của ba mình, những ai đã phúng điếu hay quyên góp  ghi rõ số tiền và hình thức gửi tiền để làm rõ những khuất tất.

Hồng Loan bị cháu gái Vũ Linh tiếp tục gửi đơn tố giác sau khi tung số tiền sao kê phúng điếu hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 1
Theo như đại diện phát ngôn của Hồng Loan là chị Diệu Ni đã livestream cho biết, số tiền mà phía Hồng Phượng thông báo trước đó không đúng, thậm chí chênh nhiều so với số tiền mà mọi người khắp xa gần gửi về

Sau đó, theo như đại diện phát ngôn của Hồng Loan là chị Diệu Ni đã livestream cho biết, số tiền mà phía Hồng Phượng thông báo trước đó không đúng, thậm chí chênh nhiều so với số tiền mà mọi người khắp xa gần gửi về.

Chị Diệu Ni cũng đăng hình ảnh con số chênh lệch thu chi trong đám tang Vũ Linh của bên mình thống kê được và từ phía Hồng Phượng đưa ra lên đến hơn 200 triệu đồng. Cô bức xúc: "Mạnh miệng quá, thu thập sao đọc vậy chứ đâu nói khống, tung hỏa mù hả, trong sạch quá mà, tới luôn đi, sao kê cần làm rõ. Số liệu này là còn chưa thu thập tới 31/8 mới kết thúc đó".

Hồng Loan bị cháu gái Vũ Linh tiếp tục gửi đơn tố giác sau khi tung số tiền sao kê phúng điếu hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 2
Chị Diệu Ni cũng đăng hình ảnh con số chênh lệch thu chi trong đám tang Vũ Linh của bên mình thống kê được và từ phía Hồng Phượng đưa ra lên đến hơn 200 triệu đồng

Sau lời tố từ phía con gái Vũ Linh, ngày 16/8, phía Hồng Phượng - cháu gái của Vũ Linh đã lên tiếng phản pháo trên trang cá nhân rằng: "Nói hơn 1 tỷ tiền phúng điếu, yêu cầu báo công an, đưa ra bằng chứng. Không đưa ra pháp luật, không đưa ra được bằng chứng là tội vu khống, sẽ bị pháp luật xử lý". Tuy nhiên, Hồng Loan không quan tâm đến những lời dọa kiện mà quyết làm ra lẽ đến cùng.

Hồng Loan bị cháu gái Vũ Linh tiếp tục gửi đơn tố giác sau khi tung số tiền sao kê phúng điếu hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 3
Sau lời tố từ phía con gái Vũ Linh, ngày 16/8, phía Hồng Phượng - cháu gái của Vũ Linh đã lên tiếng phản pháo trên trang cá nhân

Mới đây nhất, ngày 17/8, trên trang cá nhân, Hồng Phượng tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đơn tố giác Hồng Loan. Cô nhắn nhủ: "Mọi thứ chúng ta cần THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT - Đúng sai hãy để pháp luật phân xử". Trong đơn tố giác, Hồng Phượng và mẹ là Hồng Nhung cho rằng Hồng Loan có hành vi sử dụng mạng xã hội lan truyền, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của mình.

Hồng Loan bị cháu gái Vũ Linh tiếp tục gửi đơn tố giác sau khi tung số tiền sao kê phúng điếu hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 4
Mới đây nhất, ngày 17/8, trên trang cá nhân, Hồng Phượng tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đơn tố giác Hồng Loan

Ngay sau đó, chị Diệu Ni đã thẳng thắn lên tiếng trên Facebook của mình về đơn tố giác của Hồng Phượng rằng: "Sao kê tiền phúng điếu, sao kê mọi khoản thu chi minh bạch, rõ ràng rồi mới đủ căn cứ kiện 2 đứa tui chứ trời ".

Hồng Loan bị cháu gái Vũ Linh tiếp tục gửi đơn tố giác sau khi tung số tiền sao kê phúng điếu hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 5
Hiện tại, câu chuyện kiện tụng của các thành viên trong gia đình "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng" đang khiến dân tình khá mệt mỏi.

Trước đó, ngày 16/6 vừa qua, Hồng Phượng đã bất ngờ tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để lên tiếng làm rõ những ồn ào của gia đình. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn công khai số tiền quyên góp từ đám tang nghệ sĩ Vũ Linh. 

Theo Hồng Phượng, tổng số tiền thu là 1.003.870.000 đồng. Trong đó, tiền phúng điếu là hơn 576.730.000 đồng, tiền nhận sau đám tang (trước 49 ngày) là 149.740.000 đồng và tiền nhận xây mộ là 277.400.000 đồng.

Trong khi đó, số tiền chi là 1.017.900.000. Trong đó, số tiền chi trong đám tang là 610.950.000 đồng. Số tiền chi sau đám tang (trước 49 ngày) là 81.950.000 đồng và chi phí xây mộ là 325.000.000 đồng. 

Hồng Loan bị cháu gái Vũ Linh tiếp tục gửi đơn tố giác sau khi tung số tiền sao kê phúng điếu hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 6
Trước đó, ngày 16/6 vừa qua, Hồng Phượng công khai số tiền quyên góp từ đám tang nghệ sĩ Vũ Linh

Tuy nhiên, Hồng Loan cho biết, dù Hồng Phượng đã công bố những sao kê về số tiền phúng điếu, chi phí trong đám ma nghệ sĩ Vũ Linh cũng như việc xây mộ nhưng bản thân cô không chấp nhận. Bởi lẽ, điều quan trọng nhất trong câu chuyện này là mẹ con Hồng Phượng mập mờ về tiền nong. Cả hai hoàn toàn tự quyết trong các khoản thu chi, không thông qua cô. Chỉ đến khi xong xuôi mọi việc, Hồng Phượng mới nhắn tin để thông báo với Hồng Loan về con số cuối cùng.

Cháu gái Vũ Linh phản pháo gắt khi phía Hồng Loan sao kê số tiền phúng điếu, Vũ Luân chia sẻ thêm chi tiết gây chú ý!

Cháu gái Vũ Linh phản pháo gắt khi phía Hồng Loan sao kê số tiền phúng điếu, Vũ Luân chia sẻ thêm chi tiết gây chú ý!

Cháu gái và con của cố NSƯT Vũ Linh đồng loạt có những động thái cực gắt về câu chuyện sao kê từ thiện và phúng điếu trong đám tang của "Ông hoàng cải lương Hồ quảng".

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Từ khóa:   Hồng Phượng Hồng Phượng kiện Hồng Loan Hồng Loan NS Vũ Linh

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