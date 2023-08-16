Cháu gái Vũ Linh phản pháo gắt khi phía Hồng Loan sao kê số tiền phúng điếu, Vũ Luân chia sẻ thêm chi tiết gây chú ý!

Không chỉ vậy, vài ngày qua, Hồng Loan còn quyết định gửi bản đăng kí thu thập thông tin của các khán giả lẫn bạn bè, đồng nghiệp của ba mình, những ai đã phúng điếu hay quyên góp ghi rõ số tiền và hình thức gửi tiền để làm rõ những khuất tất.

Thời gian qua, câu chuyện kiện tụng tài sản của các thành viên trong gia đình cố NSƯT Vũ Linh vẫn là đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Đặc biệt, chuyện sao kê khoản tiền quyên góp đám tang cố nghệ sĩ vẫn chưa đi hết hồi kết khi con gái Vũ Linh kiên quyết làm rõ đến cùng.

Đồng thời, phía NS Vũ Luân - con nuôi Vũ Linh cũng lên tiếng khẳng định có hơn 200 bao thư từ các nghệ sĩ gửi phúng điếu tại đám tang và được một người từng thân thiết với cố nghệ sĩ là ông Charles Thành tiếp khách.

Sau đó, theo như đại diện phát ngôn của Hồng Loan là chị Diệu Ni đã livestream cho biết, số tiền mà phía Hồng Phượng thông báo trước đó không đúng, thậm chí chênh nhiều so với số tiền mà mọi người khắp xa gần gửi về.

Phía NS Vũ Luân - con nuôi Vũ Linh cũng lên tiếng khẳng định có hơn 200 bao thư từ các nghệ sĩ gửi phúng điếu tại đám tang

Sau những lời tố không minh bạch, phía Hồng Phượng - cháu gái của Vũ Linh mới đây đã phản pháo trên trang cá nhân rằng: "Nói hơn 1 tỷ tiền phúng điếu, yêu cầu báo công an, đưa ra bằng chứng. Không đưa ra pháp luật, không đưa ra được bằng chứng là tội vu khống, sẽ bị pháp luật xử lý". Tuy nhiên, Hồng Loan không quan tâm đến những lời dọa kiện mà quyết làm ra lẽ đến cùng.

Trước đó, ngày 16/6 vừa qua, Hồng Phượng đã bất ngờ tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để lên tiếng làm rõ những ồn ào của gia đình. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn công khai số tiền quyên góp từ đám tang nghệ sĩ Vũ Linh.

Sau những lời tố không minh bạch, phía Hồng Phượng - cháu gái của Vũ Linh mới đây đã phản pháo trên trang cá nhân

Theo Hồng Phượng, tổng số tiền thu là 1.003.870.000 đồng. Trong đó, tiền phúng điếu là hơn 576.730.000 đồng, tiền nhận sau đám tang (trước 49 ngày) là 149.740.000 đồng và tiền nhận xây mộ là 277.400.000 đồng.

Trong khi đó, số tiền chi là 1.017.900.000. Trong đó, số tiền chi trong đám tang là 610.950.000 đồng. Số tiền chi sau đám tang (trước 49 ngày) là 81.950.000 đồng và chi phí xây mộ là 325.000.000 đồng. Cũng theo cháu gái Vũ Linh, mọi thu chi trong đám tang đều được cô thông báo với Hồng Loan trước đó.

Trước đó, ngày 16/6 vừa qua, Hồng Phượng công khai số tiền quyên góp từ đám tang nghệ sĩ Vũ Linh

Tuy nhiên, sau bản sao kê này, Hồng Loan cho biết, dù Hồng Phượng đã công bố những sao kê về số tiền phúng điếu, chi phí trong đám ma nghệ sĩ Vũ Linh cũng như việc xây mộ nhưng bản thân cô không chấp nhận. Bởi lẽ, điều quan trọng nhất trong câu chuyện này là mẹ con Hồng Phượng mập mờ về tiền nong. Cả hai hoàn toàn tự quyết trong các khoản thu chi, không thông qua cô. Chỉ đến khi xong xuôi mọi việc, Hồng Phượng mới nhắn tin để thông báo với Hồng Loan về con số cuối cùng.

Sau bản sao kê này, Hồng Loan cho biết, dù Hồng Phượng đã công bố những sao kê về số tiền phúng điếu, chi phí trong đám ma nghệ sĩ Vũ Linh cũng như việc xây mộ nhưng bản thân cô không chấp nhận

“Cô 6 (Hồng Nhung - em gái thứ cố nghệ sĩ Vũ Linh) và Hồng Phượng không hỏi tôi bất cứ điều gì khi chi tiêu trong đám ma và cả sau đó. Họ tự làm mọi thứ chứ không thông báo trước với tôi. Phượng đưa cho tôi xem qua cuốn sổ ghi lại các khoản phúng điếu nhưng không rõ ràng. Sau cùng, Phượng thông báo với tôi số tiền phúng điếu chỉ còn lại khoảng 13 triệu đồng.

Điều tôi quan tâm nhất là chuyện mọi người gửi quyên góp cho ba. Những sao kê Hồng Phượng đưa lên tôi thấy không chấp nhận được. Nếu có người ở nước ngoài quyên góp, Phượng nên sao kê cho tôi biết danh sách, chứ nếu đá qua đá lại như vậy tôi không thể biết được. Sẵn đây tôi cũng muốn gửi gắm đến mọi người, những ai đã gửi tiền cho bác Thành, Hồng Phượng và Kim Nga thì xin cho tôi được biết, để gửi lời cảm ơn mọi người hoặc gửi trả cho khán giả, làm từ thiện tích đức cho ba” - cô nói thêm.