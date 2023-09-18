Lâm Khánh Chi úp mở chuyện tái hôn với tình trẻ sau 2 năm 'đường ai nấy đi' với chồng cũ Phi Hùng?

Hậu trường 18/09/2023 20:59

Trước đó, dù nhiều lần vướng vào tin đồn hẹn hò với một số chàng trai trẻ, nữ ca sĩ đều lên tiếng phủ nhận.

Lâm Khánh Chi là một trong những người đẹp chuyển giới nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Năm 2017, Lâm Khánh Chi từng gây chú ý khi tổ chức lễ cưới hoành tráng với Trần Phi Hùng, kém cô 8 tuổi. Sau thời gian chung sống hạnh phúc, cặp đôi có chung một con trai là bé Thiên Long, chào đời năm 2018 ở Thái Lan bằng phương pháp mang thai hộ. Những tưởng hạnh phúc kéo dài mãi mãi nhưng sau 4 năm gắn bó, cặp đôi bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" trong nhiều sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Lâm Khánh Chi úp mở chuyện tái hôn với tình trẻ sau 2 năm 'đường ai nấy đi' với chồng cũ Phi Hùng? - Ảnh 1
Sau 4 năm gắn bó, cặp đôi bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" trong nhiều sự tiếc nuối của người hâm mộ

Sau 2 năm chia tay chồng cũ, mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ hình ảnh đi ăn cùng với một chàng trai trẻ tuổi lạ mặt kèm dòng trạng thái úp mở về thời gian xảy ra việc gì đó: "Hẹn tháng 12...". Dòng trạng thái của nữ ca sĩ ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Lâm Khánh Chi úp mở chuyện tái hôn với tình trẻ sau 2 năm 'đường ai nấy đi' với chồng cũ Phi Hùng? - Ảnh 2
Lâm Khánh Chi úp mở chuyện tái hôn với tình trẻ sau 2 năm 'đường ai nấy đi' với chồng cũ Phi Hùng? - Ảnh 3
Sau 2 năm chia tay chồng cũ, mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ hình ảnh đi ăn cùng với một chàng trai trẻ tuổi lạ mặt

Nhiều người còn cho rằng đây là tình mới của nữ ca sĩ sau 2 năm độc thân. Dân tình cũng đang ráo riết truy lùng danh tính chàng trai trẻ này. Không chỉ vậy, khi được hỏi về chuyện chuẩn bị tái hôn, Lâm Khánh Chi chỉ lựa chọn im lặng và thả nhãn dán yêu thương dưới bình luận thắc mắc người hâm mộ. Khán giả vẫn đang chờ đợi lời xác nhận "tin vui" từ công chúa sau biến cố hôn nhân. 

Lâm Khánh Chi úp mở chuyện tái hôn với tình trẻ sau 2 năm 'đường ai nấy đi' với chồng cũ Phi Hùng? - Ảnh 4
Lâm Khánh Chi úp mở chuyện tái hôn với tình trẻ sau 2 năm 'đường ai nấy đi' với chồng cũ Phi Hùng? - Ảnh 5
Lâm Khánh Chi úp mở chuyện tái hôn với tình trẻ sau 2 năm 'đường ai nấy đi' với chồng cũ Phi Hùng? - Ảnh 6
Người hâm mộ gửi lời chúc mừng và tò mò với danh tính của chàng trai trẻ

Thời gian qua, Lâm Khánh Chi chỉ tập trung cho công việc kinh doanh, hoạt động nghệ thuật và chăm sóc con trai nhỏ. Dù nhiều lần vướng vào tin đồn hẹn hò với một số chàng trai trẻ, nữ ca sĩ đều lên tiếng phủ nhận.

Lâm Khánh Chi úp mở chuyện tái hôn với tình trẻ sau 2 năm 'đường ai nấy đi' với chồng cũ Phi Hùng? - Ảnh 7
Thời gian qua, Lâm Khánh Chi chỉ tập trung cho công việc kinh doanh, hoạt động nghệ thuật và chăm sóc con trai nhỏ

Trong một lần trả lời phỏng vấn với giới truyền thông, Lâm Khánh Chi cho biết đã sẵn sàng mở lòng nếu có người phù hợp: "Tôi đã ly hôn được một năm rưỡi, tôi từng chia sẻ rằng sau 2 năm kể từ khi ly hôn sẽ sẵn sàng mở lòng để đón nhận mọi thứ. Trước đây cũng có một số mối quan hệ nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè vì tôi vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng. Mọi người thấy tôi đôi khi vẫn hay đăng ảnh cùng con và anh Phi Hùng, là bởi tôi muốn quay trở lại đó. Tuy nhiên tôi không trở lại được, dù có cố đến mấy. Và theo đúng là cuối năm nay sẽ tròn 2 năm, nếu hợp với ai, tôi sẵn sàng mở lòng".

Lâm Khánh Chi úp mở chuyện tái hôn với tình trẻ sau 2 năm 'đường ai nấy đi' với chồng cũ Phi Hùng? - Ảnh 8
Lâm Khánh Chi cho biết đã sẵn sàng mở lòng nếu có người phù hợp

Ngoài việc nói về tình yêu thì nhan sắc hiện tại của người đẹp là điều đang nhận được sự bàn luận nhiều nhất. Bởi trước đó, thông qua livestream trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi cho biết, mới sửa lại mũi để cải thiện phong thủy, giúp thu hút tài lộc và hóa giải đường tình duyên trắc trở.

Lâm Khánh Chi úp mở chuyện tái hôn với tình trẻ sau 2 năm 'đường ai nấy đi' với chồng cũ Phi Hùng? - Ảnh 9
Hậu trùng tu nhan sắc để cải thiện đường tình duyên, gương mặt của mỹ nhân chuyển giới ngày càng trở nên khác lạ, phần cằm bất ngờ nhọn và thon gọn hơn trước đây

Có thể thấy rõ, hậu trùng tu nhan sắc, gương mặt của mỹ nhân chuyển giới ngày càng trở nên khác lạ, phần cằm bất ngờ nhọn và thon gọn hơn trước đây. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ cũng đưa ra lời khuyên cho Lâm Khánh Chi vì cho rằng cô đang "nghiện" thẩm mỹ, có thể khiến khuôn mặt dễ biến tướng không còn hài hòa như trước.

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