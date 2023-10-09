Dù Lâm Khánh Chi luôn ra sức "sống ảo" ở trên mạng xã hội, tuy nhiên những khoảnh khắc đời thường được chụp lại nhiều phen khiến khán giả bất ngờ.

Lâm Khánh Chi là một trong những người đẹp chuyển giới nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Thời gian gần đây, sự xuất hiện của nữ ca sĩ thu hút nhiều sự bàn tán vì nhan sắc trông vô cùng lạ lẫm. Được biết, người đẹp vừa có chuyến sang Trung Quốc để "tân trang nhan sắc". Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cũng đăng tải hình ảnh băng bó kín khuôn mặt sau ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng. Người đẹp vừa có chuyến sang Trung Quốc để "tân trang nhan sắc" Mới đây, sáng ngày 9/10, nữ ca sĩ tiếp tục khoe hình ảnh xinh đẹp với cách trang điểm đậm, ăn vận đầy gợi cảm. Bên cạnh những lời khen cho nhan sắc mới của Lâm Khánh Chi thì môt bình luận của cư dân mạng gây chú ý khi để lại thắc mắc rằng: "Ở ngoài đẹp ý như vậy không chị. Em hỏi thiệt chứ không có ý gì ạ". Trước câu hỏi này, người đẹp thừa nhận không "ăn ảnh": "Vào trang page xem livestream sẽ thấy được mình nói thật. Ở ngoài mình xinh hơn vì mình không ăn ảnh".

Sáng ngày 9/10, nữ ca sĩ tiếp tục khoe hình ảnh xinh đẹp với cách trang điểm đậm, ăn vận đầy gợi cảm Tuy nhiên, một tài khoản khác còn thẳng thắn chọc ghẹo công chúa rằng: "Xài cái ứng dụng gì mà ảo vậy công chúa?". Khi nhận về ý kiến này, nữ ca sĩ vô cùng tức giận và đáp trả gắt: "Mặt chị có xài 100 cái ứng dụng cũng như vậy thôi chị nhé. Bớt sân si ganh tỵ với các em thiếu nữ nhé". Lâm Khánh Chi không ngần ngại đáp trả những bình luận, ý kiến nghi ngờ về nhan sắc của bản thân Dù Lâm Khánh Chi luôn ra sức "sống ảo" ở trên mạng xã hội, tuy nhiên những khoảnh khắc đời thường được chụp lại nhiều phen khiến khán giả bất ngờ. Khuôn mặt lộ rõ sự gượng gạo, làn da kém tươi tắn khác xa so với các tấm hình được nữ ca sĩ đăng tải trên mạng xã hội khiến khán giả hoài nghi về nhan sắc thật của cô nàng.

Dù Lâm Khánh Chi luôn ra sức "sống ảo" ở trên mạng xã hội, tuy nhiên những khoảnh khắc đời thường được chụp lại nhiều phen khiến khán giả bất ngờ Về việc chi tiền "khủng" cho công cuộc thay đổi nhan sắc, Lâm Khánh Chi từng chia sẻ: "Chăm chỉ từng ngày để có được thành quả như ngày hôm nay, em đánh đổi rất nhiều về sức khỏe và tiền bạc. Em chi ra 1 tỷ để đầu tư cho nhan sắc trong năm có phí quá không quý vị? Thôi kệ, miễn sao xinh đẹp là được". Lâm Khánh Chi từng chia sẻ: "Em chi ra 1 tỷ để đầu tư cho nhan sắc trong năm có phí quá không quý vị? Thôi kệ, miễn sao xinh đẹp là được" Lâm Khánh Chi bắt đầu đi hát từ năm 19 tuổi. Cô là một trong những nam ca sĩ được ưa thích nhất vào cuối những những năm 1990, đầu 2000. Khánh Chi sở hữu nhiều ca khúc để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Sầu Thiên Phú, Kẻ cắp trái tim, Mùa đông, Tình yêu sỏi đá,...

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