Hậu 'tân trang nhan sắc', Lâm Khánh Chi phản ứng ra sao khi được khuyên 'đừng thẩm mỹ nữa'?

Hậu trường 06/10/2023 08:43

Hình ảnh Lâm Khánh Chi sang Trung Quốc phẫu thuật thẩm mỹ cách đây chưa lâu đã khiến dân tình xôn xao.

Lâm Khánh Chi là một trong những người đẹp chuyển giới nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Thời gian gần đây, sự xuất hiện của nữ ca sĩ thu hút nhiều sự bàn tán vì nhan sắc trông vô cùng lạ lẫm.

Hậu 'tân trang nhan sắc', Lâm Khánh Chi phản ứng ra sao khi được khuyên 'đừng thẩm mỹ nữa'? - Ảnh 1
Thời gian gần đây, sự xuất hiện của nữ ca sĩ thu hút nhiều sự bàn tán vì nhan sắc trông vô cùng lạ lẫm

Tối ngày 2/10, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn video nữ ca sĩ băng bó kín khuôn mặt, tiết lộ quá trình sang Trung Quốc 'tân trang nhan sắc'. Cô cho biết, sau 7 tiếng hôn mê, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhìn video được quay lại, khán giả không khỏi cảm thấy xót xa cho nữ ca sĩ. 

Hậu 'tân trang nhan sắc', Lâm Khánh Chi phản ứng ra sao khi được khuyên 'đừng thẩm mỹ nữa'? - Ảnh 2
Tối ngày 2/10, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn video nữ ca sĩ băng bó kín khuôn mặt, tiết lộ quá trình sang Trung Quốc 'tân trang nhan sắc

Mới đây nhất, người đẹp đã có những động thái đầu tiên trên mạng xã hội hậu phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể, Lâm Khánh Chi chia sẻ hình ảnh mới kèm dòng chia sẻ: "Đi đâu đi nữa thì về nhà vẫn là thoải mái nhất".

Hậu 'tân trang nhan sắc', Lâm Khánh Chi phản ứng ra sao khi được khuyên 'đừng thẩm mỹ nữa'? - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi chia sẻ hình ảnh mới kèm dòng chia sẻ: "Đi đâu đi nữa thì về nhà vẫn là thoải mái nhất"

Bên dưới bình luận, ngoài những lời khen, trầm trồ về màn 'tân trang nhan sắc' của Lâm Khánh Chi thì có một khán giả cũng bày tỏ hy vọng mongcô đừng "đụng chạm dao kéo" nữa bởi "như thế đã đẹp rồi". Vị khán giả này khuyên: "Đừng sửa nữa nha chị". Ngay sau đó, Lâm Khánh Chi đáp lời "Okay em".

Trước đó, bác sĩ thẩm mỹ xứ Trung cũng đã tung clip về quá trình thực hiện cho Lâm Khánh Chi. Vị bác sĩ này còn hào hứng nói thêm: "Vết thương rất là đẹp, không sưng luôn. Giấu sẹo này, xong luôn. Giờ gương mặt trẻ hơn 20 tuổi. Very good".

Hậu 'tân trang nhan sắc', Lâm Khánh Chi phản ứng ra sao khi được khuyên 'đừng thẩm mỹ nữa'? - Ảnh 4
"Team qua đường" bắt được nhan sắc của Lâm Khánh Chi qua camera thường hậu phẫu thuật thẩm mỹ

Người đẹp khá cởi mở trong việc chia sẻ tới khán giả những hình ảnh mỗi lần cô can thiệp "dao kéo". Thật sự không đếm xuể số lần nữ ca sĩ chuyển giới trùng tu nhan sắc. Về việc chi tiền "khủng" cho công cuộc thay đổi bản thân, Lâm Khánh Chi từng chia sẻ: "Chăm chỉ từng ngày để có được thành quả như ngày hôm nay, em đánh đổi rất nhiều về sức khỏe và tiền bạc. Em chi ra 1 tỷ để đầu tư cho nhan sắc trong năm có phí quá không quý vị? Thôi kệ, miễn sao xinh đẹp là được".

Hậu 'tân trang nhan sắc', Lâm Khánh Chi phản ứng ra sao khi được khuyên 'đừng thẩm mỹ nữa'? - Ảnh 5
Người đẹp khá cởi mở trong việc chia sẻ tới khán giả những hình ảnh mỗi lần cô can thiệp "dao kéo". Thật sự không đếm xuể số lần nữ ca sĩ chuyển giới trùng tu nhan sắc

Lâm Khánh Chi bắt đầu đi hát từ năm 19 tuổi. Cô là một trong những nam ca sĩ được ưa thích nhất vào cuối những những năm 1990, đầu 2000. Khánh Chi sở hữu nhiều ca khúc để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Sầu Thiên Phú, Kẻ cắp trái tim, Mùa đông, Tình yêu sỏi đá,…

Lâm Khánh Chi tung hình ảnh băng bó kín khuôn mặt, tiết lộ sang Trung Quốc 'trùng tu nhan sắc'

Lâm Khánh Chi tung hình ảnh băng bó kín khuôn mặt, tiết lộ sang Trung Quốc 'trùng tu nhan sắc'

Người đẹp khá cởi mở trong việc chia sẻ tới khán giả những hình ảnh mỗi lần cô can thiệp "dao kéo". Thật sự không đếm xuể số lần nữ ca sĩ chuyển giới trùng tu nhan sắc.

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