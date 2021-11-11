Lâm Khánh Chi nói gì giữa tin đồn ly hôn chồng trẻ sau 4 năm chung sống?

Lâm Khánh Chi lên tiếng về tin đồn ly hôn với ông xã kém tuổi, tiết lộ vợ chồng đang yêu xa.

Mới đây, ngày 9/11 trên mạng xã hội xuất hiện thông tin ca sĩ Lâm Khánh Chi đã chia tay chồng trẻ. Nguyên nhân là bởi bài đăng đầy lấp lửng của cô trên trang cá nhân. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Ngày mình yêu nhau anh nói ước mơ trầu cau. Nhưng đâu có ngờ tình mình 2 đứa 2 nơi". Bài đăng này lập tức dấy lên nghi vấn hôn nhân của vợ chông cô đang rạn nứt sau 4 năm về chung một nhà.

Bài đăng trên trang cá nhân của Lâm Khánh Chi dấy tin lên tin đồn hôn nhân của vợ chồng cô đang trục trặc - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, phía nữ ca sĩ cũng đã nhanh chóng lên tiếng giải thích và làm rõ tin đồn trên. Theo đó, trong buổi livestream mới đây nhất, Lâm Khánh Chi cho biết ông xã của cô đang về quê chuẩn bị cho dự án kinh doanh mới. Điều này khiến hai vợ chồng nữ ca sĩ phải yêu xa, vì thế cô mới có bài đăng tải trên. Nữ ca sĩ nói: "Anh Hùng về quê rồi, Khánh Chi bây giờ đang quen cuộc sống một mình. Ảnh về quê có việc, tại sắp tới kinh doanh ở dưới quê, kinh doanh bất động sản. Cho nên bây giờ 2 vợ chồng mỗi người làm một nơi. Khi nào rảnh ảnh sẽ lên thăm Khánh Chi".

Vợ chồng nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi và con trai - Ảnh: Internet

Tuy những chia sẻ của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ phần nào nhẹ nhõm. Song, thời gian gần đây, việc Lâm Khánh Chi liên tục đăng trạng thái buồn, ẩn ý về hôn nhân. Điều này khiến nhiều người đồn đoán, dù nữ ca sĩ phủ nhận nhưng phải chăng chuyện hôn nhân của cả hai đang thực sự trục trặc?

Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Phi Hùng kết hôn vào tháng 1/2018, một năm sau đám cưới, cả hai chào đón quý tử đầu lòng là cậu bé Thiên Long, hiện gần 3 tuổi. Cô và ông xã kém tuổi từng được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Trong 4 năm chung sống, Lâm Khánh Chi được bố mẹ chồng và ông xã kém 8 tuổi chăm sóc, yêu chiều hết mực. Nữ ca sĩ từng chia sẻ mỗi khi đi công tác xa nhà, ông xã thường nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ, không làm việc quá sức hay đi chơi về quá khuya.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-khanh-chi-noi-gi-giua-tin-don-ly-hon-chong-tre-sau-4-nam-chung-song-435622.html