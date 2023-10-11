Lâm Khánh Chi một mình tổ chức sinh nhật cho quý tử, chồng cũ vắng mặt hậu 1 năm 'đường ai nấy đi'

Cư dân mạng cũng gửi lời chúc mừng tới con trai của nữ ca sĩ và khen ngợi nhóc tì ngày càng điển trai, cao lớn phổng phao.

Hôn nhân hạnh phúc của Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Năm 2018, sặp đôi đón quý tử chào đời là bé Thiên Long bằng phương pháp mang thai hộ. Những tưởng hạnh phúc kéo dài mãi mãi nhưng sau 4 năm gắn bó, cặp đôi bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" trong nhiều sự tiếc nuối của người hâm mộ. Năm 2018, sặp đôi đón quý tử chào đời là bé Thiên Long bằng phương pháp mang thai hộ Hậu chia tay, Lâm Khánh Thi đảm nhiệm việc nuôi con trai. Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi chia sẻ hình ảnh mừng quý tử bước sang tuổi mới kèm lời chúc: "Chúc con trai yêu của mẹ Chi thêm 1 tuổi mới càng đẹp trai hơn, thông minh học giỏi con nhé. Mãi yêu con". Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng gửi lời chúc mừng tới con trai của nữ ca sĩ và khen ngợi nhóc tì ngày càng điển trai, cao lớn phổng phao.

Lâm Khánh Chi chia sẻ hình ảnh mừng quý tử bước sang tuổi mới kèm lời chúc: "Chúc con trai yêu của mẹ Chi thêm 1 tuổi mới càng đẹp trai hơn, thông minh học giỏi con nhé. Mãi yêu con" Thời gian gần đây, sự xuất hiện của nữ ca sĩ cũng thu hút nhiều sự bàn tán vì nhan sắc trông vô cùng lạ lẫm. Được biết, người đẹp vừa có chuyến sang Trung Quốc để "tân trang nhan sắc". Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cũng đăng tải hình ảnh băng bó kín khuôn mặt sau ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng. Sau ly hôn, Lâm Khánh Chi là người nuôi con Hiện tại ngoài chăm sóc con trai, Lâm Khánh Chi chăm chỉ làm nhiều công việc khác nhau để có thu nhập đảm bảo điều kiện sống tốt nhất. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ cũng bất ngờ chia sẻ hình ảnh thân thiết cùng với một chàng trai trẻ tuổi lạ mặt kèm dòng trạng thái úp mở về thời gian xảy ra việc gì đó: "Hẹn tháng 12...". Dòng trạng thái của nữ ca sĩ ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ cũng bất ngờ chia sẻ hình ảnh thân thiết cùng với một chàng trai trẻ tuổi lạ mặt kèm dòng trạng thái úp mở về thời gian xảy ra việc gì đó: "Hẹn tháng 12... Nhiều người còn cho rằng đây là tình mới của nữ ca sĩ sau 2 năm độc thân. Dân tình cũng đang ráo riết truy lùng danh tính chàng trai trẻ này. Không chỉ vậy, khi được hỏi về chuyện chuẩn bị tái hôn, Lâm Khánh Chi chỉ lựa chọn im lặng và thả nhãn dán yêu thương dưới bình luận thắc mắc người hâm mộ. Khán giả vẫn đang chờ đợi lời xác nhận "tin vui" từ công chúa sau biến cố hôn nhân. Khán giả vẫn đang chờ đợi lời xác nhận "tin vui" từ công chúa sau biến cố hôn nhân Trong một bài phỏng vấn, Lâm Khánh Chi cho biết đã sẵn sàng mở lòng nếu có người phù hợp: "Tôi đã ly hôn được một năm rưỡi, tôi từng chia sẻ rằng sau 2 năm kể từ khi ly hôn sẽ sẵn sàng mở lòng để đón nhận mọi thứ. Trước đây cũng có một số mối quan hệ nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè vì tôi vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng. Mọi người thấy tôi đôi khi vẫn hay đăng ảnh cùng con và anh Phi Hùng, là bởi tôi muốn quay trở lại đó. Tuy nhiên tôi không trở lại được, dù có cố đến mấy. Và theo đúng là cuối năm nay sẽ tròn 2 năm, nếu hợp với ai, tôi sẵn sàng mở lòng".

Lâm Khánh Chi nổi giận khi bị chê bai chỉnh ảnh quá ảo, khẳng định ở ngoài xinh hơn do không 'ăn ảnh' Dù Lâm Khánh Chi luôn ra sức "sống ảo" ở trên mạng xã hội, tuy nhiên những khoảnh khắc đời thường được chụp lại nhiều phen khiến khán giả bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-khanh-chi-mot-minh-to-chuc-sinh-nhat-cho-quy-tu-chong-cu-vang-mat-hau-1-nam-uong-ai-nay-i-623306.html