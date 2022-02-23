Lâm Khánh Chi livestream, tiếp tục lên tiếng chê Vĩnh Thụy sỗ sàng, còn nhắc đến cả Hoàng Thùy Linh?

Hậu trường 23/02/2022 19:51

Trong livestream của mình, Lâm Khánh Chi tiếp tục lên tiếng về câu chuyện tình cảm với Vĩnh Thụy, nữ ca sĩ dùng nhiều lời gay gắt để nói về nam người mẫu và nhắc đến cả một nhân vật khác được cho là Hoàng Thùy Linh.

Vừa qua, Lâm Khánh Chi khiến dân tình xôn xao bàn tán khi bất ngờ nhắc về chuyện tình tin đồn với Vĩnh Thụy, theo đó, nữ ca sĩ khẳng định cô chưa từng yêu Vĩnh Thụy nên đừng gán ghép tên cả hai nữa: ""Tôi chưa bao giờ yêu Vĩnh Thuỵ nên đừng bao giờ đề cập vấn đề này và ghép tên với nhau nữa. Xin cảm ơn" - Lâm Khánh Chi viết.

Lâm Khánh Chi livestream, tiếp tục lên tiếng chê Vĩnh Thụy sỗ sàng, còn nhắc đến cả Hoàng Thùy Linh? - Ảnh 1

Mới đây, trên livestream của mình, Lâm Khánh Chi tiếp tục nói về câu chuyện này. Nữ ca sĩ cho biết lý do mà 6 năm trước cô không lên tiếng nhưng đến nay mới lên tiếng là vì tên tuổi của cô những ngày qua bất ngờ bị gán ghép với Vĩnh Thụy hậu ly hôn Phi Hùng. Trong livestream, giọng ca chuyển giới bày tỏ sự bức xúc và dành những lời nói khá gay gắt khi nhắc lại về chuyện với Vĩnh Thụy.

Lâm Khánh Chi livestream, tiếp tục lên tiếng chê Vĩnh Thụy sỗ sàng, còn nhắc đến cả Hoàng Thùy Linh? - Ảnh 2

Trong đoạn mở đầu, Lâm Khánh Chi nhắc thẳng tên Vĩnh Thụy, tuy nhiên sau khi được nhắc nhở, cô đã chuyển lại thành "nam người mẫu V.T.". Nữ ca sĩ chuyển giới khẳng định chưa bao giờ yêu mà chỉ mến và bày tỏ sự bức xúc khi V.T từng lời lẽ hạ bệ cô hòng làm nổi bản thân. Giọng ca 7X liên tục mỉa mai nam người mẫu V,T quá tự cao, coi mình như ông hoàng.

Lâm Khánh Chi cũng bất ngờ nhắc đến nữ ca sĩ H.T.L., theo đó, giọng ca chuyển giới cho biết thời điểm khi quen biết Vĩnh Thụy, nam người mẫu đang hẹn hò với H.T.L. thế nên Lâm Khánh Chi chưa từng nhắn tin yêu đương hay bày tỏ tình cảm với Vĩnh Thụy. Tuy nhiên, nam người mẫu lại lên MXH tự nhận chuyện này và dùng lời lẽ không hay, có phần sỗ sàng với Lâm Khánh Chi.

 

"Bạn đó, khi đó có quen với cô ca sĩ H.T.L. Khánh Chi chưa bao giờ nhắn tin hay nói chuyện là mình yêu anh ta, tôi đâu có yêu đâu mà tôi nói. Thứ nhất, cả 2 chỉ là bạn bè mến nhau, nói chuyện hợp thôi chứ Khánh Chi chưa bao giờ nói yêu anh ta, mà bạn đó lên từ chối tình cảm của Khánh Chi. Ủa, Khánh Chi có bao giờ nói yêu hay thích anh ta đâu"

"Đừng bao giờ tự đưa cao mình lên và nói về người khác để PR cho mình. Cứ cho là người ta có tình cảm, có mến mình nếu mình không đáp lại thì cũng đừng sỗ sàng như vậy. Đàn ông như vậy là không lịch sự. Có bao giờ thích, bao giờ yêu đâu mà tự quyết định, hạ thấp người ta, tự lăng xê mình lên, tự coi mình là ông hoàng vậy" - Lâm Khánh Chi chia sẻ.

Lâm Khánh Chi livestream, tiếp tục lên tiếng chê Vĩnh Thụy sỗ sàng, còn nhắc đến cả Hoàng Thùy Linh? - Ảnh 3

Dù không chỉ đích danh song ai cũng dễ dàng biết người Lâm Khánh Chi đề cập đến là Vĩnh Thụy, còn phía nữ ca sĩ H.T.L chính là ca sĩ Hoàng Thùy Linh - người từng có khoảng thời gian vướng nghi vấn hẹn hò với Vĩnh Thụy nhiều năm trước. 

 

Cách đây khoảng 6 năm trước, Lâm Khánh Chi được cho là có thời điểm "say nắng" Vĩnh Thụy khi cả hai tham gia chung một gameshow. Thời điểm đó, Vĩnh Thụy từng lên tiếng anh biết đàn chị yêu mến mình, nhưng cả hai chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Tuy nhiên tới tháng 10/2017, nam người mẫu chia sẻ bài viết nhắc lại sự việc này, đồng thời gay gắt: "Quá xàm, vớ vẩn".

Động thái của Vĩnh Thụy khiến Lâm Khánh Chi vô cùng bức xúc, ngay sau đó, nữ ca sĩ lên tiếng khẳng định chưa bao giờ cô nói yêu Vĩnh Thụy, tình cảm chỉ dừng ở mức độ yêu mến. Tuy nhiên, việc này thời gian gần đây đang được đào bới lại sau khi Lâm Khánh Chi ly hôn chồng trẻ Phi Hùng. 

 

Hậu đấu tố ly hôn: Lâm Khánh Chi liên tục vướng ồn ào tình cảm, Phi Hùng đắm say bên tình mới dù bị chỉ trích dữ dội

Hậu đấu tố ly hôn: Lâm Khánh Chi liên tục vướng ồn ào tình cảm, Phi Hùng đắm say bên tình mới dù bị chỉ trích dữ dội

Trong khi Lâm Khánh Chi vướng nhiều ồn ào tình cảm, thì Phi Hùng lại vô cùng đắm say và hạnh phúc bên bạn gái mới mặc những chỉ trích hướng về phía mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi Vĩnh Thụy

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 15 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?