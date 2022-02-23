Mới đây, trên livestream của mình, Lâm Khánh Chi tiếp tục nói về câu chuyện này. Nữ ca sĩ cho biết lý do mà 6 năm trước cô không lên tiếng nhưng đến nay mới lên tiếng là vì tên tuổi của cô những ngày qua bất ngờ bị gán ghép với Vĩnh Thụy hậu ly hôn Phi Hùng. Trong livestream, giọng ca chuyển giới bày tỏ sự bức xúc và dành những lời nói khá gay gắt khi nhắc lại về chuyện với Vĩnh Thụy.

Vừa qua, Lâm Khánh Chi khiến dân tình xôn xao bàn tán khi bất ngờ nhắc về chuyện tình tin đồn với Vĩnh Thụy, theo đó, nữ ca sĩ khẳng định cô chưa từng yêu Vĩnh Thụy nên đừng gán ghép tên cả hai nữa: ""Tôi chưa bao giờ yêu Vĩnh Thuỵ nên đừng bao giờ đề cập vấn đề này và ghép tên với nhau nữa. Xin cảm ơn" - Lâm Khánh Chi viết.

Lâm Khánh Chi cũng bất ngờ nhắc đến nữ ca sĩ H.T.L., theo đó, giọng ca chuyển giới cho biết thời điểm khi quen biết Vĩnh Thụy, nam người mẫu đang hẹn hò với H.T.L. thế nên Lâm Khánh Chi chưa từng nhắn tin yêu đương hay bày tỏ tình cảm với Vĩnh Thụy. Tuy nhiên, nam người mẫu lại lên MXH tự nhận chuyện này và dùng lời lẽ không hay, có phần sỗ sàng với Lâm Khánh Chi.

Trong đoạn mở đầu, Lâm Khánh Chi nhắc thẳng tên Vĩnh Thụy, tuy nhiên sau khi được nhắc nhở, cô đã chuyển lại thành "nam người mẫu V.T.". Nữ ca sĩ chuyển giới khẳng định chưa bao giờ yêu mà chỉ mến và bày tỏ sự bức xúc khi V.T từng lời lẽ hạ bệ cô hòng làm nổi bản thân. Giọng ca 7X liên tục mỉa mai nam người mẫu V,T quá tự cao, coi mình như ông hoàng.

"Bạn đó, khi đó có quen với cô ca sĩ H.T.L. Khánh Chi chưa bao giờ nhắn tin hay nói chuyện là mình yêu anh ta, tôi đâu có yêu đâu mà tôi nói. Thứ nhất, cả 2 chỉ là bạn bè mến nhau, nói chuyện hợp thôi chứ Khánh Chi chưa bao giờ nói yêu anh ta, mà bạn đó lên từ chối tình cảm của Khánh Chi. Ủa, Khánh Chi có bao giờ nói yêu hay thích anh ta đâu"

"Đừng bao giờ tự đưa cao mình lên và nói về người khác để PR cho mình. Cứ cho là người ta có tình cảm, có mến mình nếu mình không đáp lại thì cũng đừng sỗ sàng như vậy. Đàn ông như vậy là không lịch sự. Có bao giờ thích, bao giờ yêu đâu mà tự quyết định, hạ thấp người ta, tự lăng xê mình lên, tự coi mình là ông hoàng vậy" - Lâm Khánh Chi chia sẻ.

Dù không chỉ đích danh song ai cũng dễ dàng biết người Lâm Khánh Chi đề cập đến là Vĩnh Thụy, còn phía nữ ca sĩ H.T.L chính là ca sĩ Hoàng Thùy Linh - người từng có khoảng thời gian vướng nghi vấn hẹn hò với Vĩnh Thụy nhiều năm trước.

Cách đây khoảng 6 năm trước, Lâm Khánh Chi được cho là có thời điểm "say nắng" Vĩnh Thụy khi cả hai tham gia chung một gameshow. Thời điểm đó, Vĩnh Thụy từng lên tiếng anh biết đàn chị yêu mến mình, nhưng cả hai chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Tuy nhiên tới tháng 10/2017, nam người mẫu chia sẻ bài viết nhắc lại sự việc này, đồng thời gay gắt: "Quá xàm, vớ vẩn".

Động thái của Vĩnh Thụy khiến Lâm Khánh Chi vô cùng bức xúc, ngay sau đó, nữ ca sĩ lên tiếng khẳng định chưa bao giờ cô nói yêu Vĩnh Thụy, tình cảm chỉ dừng ở mức độ yêu mến. Tuy nhiên, việc này thời gian gần đây đang được đào bới lại sau khi Lâm Khánh Chi ly hôn chồng trẻ Phi Hùng.