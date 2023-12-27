Ở thời điểm mới chuyển giới, vẻ ngoài của Lâm Khánh Chi thường bị nhận xét là còn khá nam tính, thiếu mềm mại. Do đó, nữ ca sĩ đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn và tốn kém để "trở thành con gái từ trong ra ngoài".

Vào năm 2012, khi ở độ tuổi 35, nam ca sĩ Lâm Chí Khanh (tên trước khi chuyển giới của Lâm Khánh Chi ) quyết định sang Thái Lan thực hiện ca phẫu thuật chuyển giới tính nam thành nữ để được sống đúng với con người của mình. Quyết định này thu hút sự quan tâm lớn trong cộng đồng người hâm mộ.

Nhiều người để lại bình luận khuyên người đẹp chuyển giới nên ngừng trùng tu nhan sắc để giữ gìn sức khỏe . Tuy nhiên, chia sẻ với VTC news, Lâm Khánh Chi cho biết, hành trình “đi tìm” nhan sắc hoàn hảo cho bản thân nhưng vốn là người của công chúng nên cô khó tránh khỏi sự xét nét của dư luận. Nhiều người vẫn cho rằng cô đang lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, hình thành quan điểm sai lệch về cách làm đẹp cho khán giả. Nhưng đó là ước nguyện và nhu cầu cá nhân, cô không cổ vũ hay bắt ép ai làm theo nên cô chấp nhận tất cả “gạch đá” mà dư luận dành cho mình.

Chi phí cho mỗi lần làm đẹp của công chúa Lâm Khánh Chi không hề rẻ. Cô phải chi hàng tỷ đồng dù không chắc chắn tỷ lệ thành công. Mới đây nhất, Lâm Khánh Chi còn công khai hình ảnh sang Trung Quốc trùng tu nhan sắc. Chỉ tính riêng năm 2023 này, nữ ca sĩ đã chi ra hơn 4 tỷ đồng để phẫu thuật thanh quản, sửa mũi, căng da và chỉnh hình cấu trúc mặt cũng vì nỗi ám ảnh phải luôn hoàn hảo trong mắt công chúng.

Chi phí cho mỗi lần làm đẹp của công chúa Lâm Khánh Chi không hề rẻ. Cô phải chi hàng tỷ đồng dù không chắc chắn tỷ lệ thành công

Không chỉ thay đổi ngoại hình, hồi tháng 10/2022, nữ ca sĩ chuyển giới đã chi hẳn 2 tỷ đồng sang Thái Lan phẫu thuật dây thanh quản để có giọng nói nữ tính, hoàn thiện bản thân sau chuyển giới. Tuy nhiên, việc này ảnh hưởng khá nhiều đến công việc của cô. Gần 1 năm qua, cô "không làm được gì", nói chuyện 2 câu phải lấy hơi 1 lần. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định việc chi tiền làm đẹp, đầu tư cho bản thân là điều cần thiết.

Không chỉ thay đổi ngoại hình, hồi tháng 10/2022, nữ ca sĩ chuyển giới đã chi hẳn 2 tỷ đồng sang Thái Lan phẫu thuật dây thanh quản để có giọng nói nữ tính, hoàn thiện bản thân sau chuyển giới

Là một người ca sĩ thì giọng hát như sinh mạng nhưng để lựa chọn giữa sự nghiệp và chất giọng nữ tính hơn, Lâm Khánh Chi không ngần ngại đánh đổi để thực hiện ca phẫu thuật thanh quản. Nữ ca sĩ từng tâm sự: “Tôi đã đi hát và nổi tiếng 25 năm qua với danh xưng ca sĩ. Hiện tại, tôi muốn được sống với hình ảnh của một cô gái xinh đẹp với chất giọng nữ tính. Nếu không thể hát được nữa thì cũng sẽ có chút tiếc nuối, nhưng tôi chấp nhận đánh đổi để làm điều mình ao ước”.

Nổi tiếng xinh đẹp là vậy nhưng cũng có những thời điểm, Lâm Khánh Chi bị "soi" nhan sắc thật, với lời bình phẩm là cô không "lung linh" như trên hình. Tuy nhiên, cô lại cảm thấy những lời chê bai đó rất bình thường và chính nữ ca sĩ đã lan truyền hình ảnh khi vừa phẫu thuật xong để khán giả sẽ có đánh giá rõ rệt nhất về sự thay đổi của mình sau khi hoàn toàn bình phục.

Là một người ca sĩ thì giọng hát như sinh mạng nhưng để lựa chọn giữa sự nghiệp và chất giọng nữ tính hơn, Lâm Khánh Chi không ngần ngại đánh đổi để thực hiện ca phẫu thuật thanh quản.

Lâm Khánh Chi nhiều lần chia sẻ về việc phải đối diện với những rủi ro về sức khoẻ, lão hoá cao hơn, sớm hơn những phụ nữ bình thường. Chính vì thế, Lâm Khánh Chi quyết định "dao kéo" nhiều lần để duy trì vẻ đẹp của tuổi thanh xuân.

Chỉ tính riêng năm 2023 này, nữ ca sĩ đã chi ra hơn 4 tỷ đồng để phẫu thuật thanh quản, sửa mũi, căng da và chỉnh hình cấu trúc mặt cũng vì nỗi ám ảnh phải luôn hoàn hảo trong mắt công chúng

Hiện tại, ở tuổi 46, Lâm Khánh Chi được nhận xét là có vẻ ngoài trẻ trung, gợi cảm so với tuổi. Cô tự tin diện trang phục hở bạo để khoe hình thể săn chắc. Nữ ca sĩ cho biết trước khi quyết định làm đẹp, cô luôn tìm hiểu kỹ các phương pháp, công nghệ để đảm bảo sức khỏe.

Hiện tại, ở tuổi 46, Lâm Khánh Chi được nhận xét là có vẻ ngoài trẻ trung, gợi cảm so với tuổi. Cô tự tin diện trang phục hở bạo để khoe hình thể săn chắc

“Như tất cả mọi người đều biết, tôi chuyển giới khá trễ. Khi đã bước qua tuổi trẻ và có sự nghiệp vững vàng, tôi mới được làm con gái. Thời thanh xuân là đẹp nhất của một con người mà Khánh Chi chưa có cơ hội sống với giới tính thật của mình.

Lâm Khánh Chi không bận tâm những lời chê bai nhan sắc

Vậy nên tôi muốn có một ngoại hình thật trẻ, thật đẹp, căng tràn sức sống để sống lại thời thanh xuân lần nữa. Bây giờ, tôi rất hài lòng. Nhưng nếu tương lai có chỗ nào chưa hài lòng, tôi sẽ tính tiếp sau. Bản thân tôi là người khá cầu toàn về diện mạo và hình thức”.