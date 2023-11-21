Lâm Khánh Chi chi tiền tỷ 'trùng tu nhan sắc' vì bạn trai kém tuổi: 'Mình trẻ đẹp thì gặp người bạn đời trẻ thì sẽ xứng hơn'

Hậu trường 21/11/2023 08:47

Kể từ khi công khai có tình mới, Lâm Khánh Chi nhận về vô vàn lời chúc mừng từ khán giả.

Lâm Khánh Chi là một trong những người đẹp chuyển giới nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Năm 2017, Lâm Khánh Chi từng tổ chức lễ cưới hoành tráng với Trần Phi Hùng, kém cô 8 tuổi. Sau thời gian chung sống hạnh phúc, cặp đôi đón con trai đầu lòng là bé Thiên Long vào năm 2018 bằng phương pháp mang thai hộ. Những tưởng hạnh phúc kéo dài mãi mãi nhưng năm 2022, cặp đôi bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" trong nhiều sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Lâm Khánh Chi chi tiền tỷ 'trùng tu nhan sắc' vì bạn trai kém tuổi: 'Mình trẻ đẹp thì gặp người bạn đời trẻ thì sẽ xứng hơn' - Ảnh 1
Sau thời gian chung sống hạnh phúc, Lâm Khánh Chi và chồng cũ Phi Hùng đón con trai đầu lòng là bé Thiên Long vào năm 2018 bằng phương pháp mang thai hộ

Sau 1 năm chia tay chồng cũ, "mỹ nhân chuyển giới" thu hút sự chú ý lớn khi xác nhận đã có bạn trai mới kém tuổi hơn. Lâm Khánh Chi chia sẻ: "Tôi đã có người yêu và cậu ấy tất nhiên là đẹp trai và trẻ hơn tôi. Cậu ấy rất ấm áp và biết cách quan tâm. Tôi đang cố gắng phát triển từ từ mối quan hệ này. Lâm Khánh Chi của hiện tại muốn mọi thứ chậm mà chắc. Khi nào chuyện tình cảm ổn đình và nằm trong vùng an toàn thì tôi sẽ công khai. Đã từng đổ vỡ nên giờ điều quan trọng nhất đối với tôi là cảm giác an toàn".

Khi được hỏi về dự định lên xe hoa lần nữa, Lâm Khánh Chi bộc bạch: "Tất nhiên vì tôi luôn nghiêm túc trong tình cảm. Khi đã xác định yêu ai, tôi đều muốn đi đến đích cuối cùng là hôn nhân và gia đình. Tôi đủ lớn và chín chắn nên không còn thời gian cho những cuộc tình chóng vánh". 

Lâm Khánh Chi chi tiền tỷ 'trùng tu nhan sắc' vì bạn trai kém tuổi: 'Mình trẻ đẹp thì gặp người bạn đời trẻ thì sẽ xứng hơn' - Ảnh 2
Sau 1 năm chia tay chồng cũ, "mỹ nhân chuyển giới" thu hút sự chú ý lớn khi xác nhận đã có bạn trai mới kém tuổi hơn

Mới đây, Lâm Khánh Chi gây bất ngờ tiết lộ chuyện tình cảm hiện tại của mình. Nữ ca sĩ cho biết quyết định "trùng tu" nhan sắc là vì người ấy: "Lần này Khánh Chi làm đẹp cũng vì anh ấy đó. Hiện tại, chúng mình đang trong giai đoạn tìm hiểu, mới quen thôi à "trên tình bạn, dưới tình yêu". Nói chung là sự tiến triển tốt đẹp nhưng cái gì cũng cần có thời gian, bạn trai mình hơi hiền. 

Mình gặp ai đều là cái duyên, có duyên nợ mới gặp được nhau. Mình làm đẹp lần này một phần là vì sự nghiệp và tình yêu của mình. Mình trẻ đẹp thì gặp người bạn đời trẻ thì sẽ xứng hơn. Chính vì tình yêu và sự nghiệp nên mình làm đẹp. Người bạn của Khánh Chi cũng trẻ, ủng hộ mình đi làm đẹp". 

Lâm Khánh Chi chi tiền tỷ 'trùng tu nhan sắc' vì bạn trai kém tuổi: 'Mình trẻ đẹp thì gặp người bạn đời trẻ thì sẽ xứng hơn' - Ảnh 3
Nữ ca sĩ cho biết quyết định "trùng tu" nhan sắc một phần là vì người ấy

Kể từ khi công khai có tình mới, Lâm Khánh Chi nhận về vô vàn lời chúc mừng từ khán giả. Nói về quan hệ với chồng cũ Phi Hùng, Lâm Khánh Chi cho biết vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau chia tay: 

"Anh với Khánh Chi bây giờ chỉ là tri kỷ thôi, cùng nhau kiếm tiền và nuôi nấng Bi. Hỗ trợ nhau được gì thì hỗ trợ, bây giờ mãi mãi chỉ là tri kỷ thôi. Anh xin đính chính lại một lần nữa, anh với Chi chỉ là tri kỷ thôi, giúp đỡ nhau trong công việc là chính, giúp hết mức có thể trong khả năng của mình để nuôi nấng cu Bi và cho con cuộc sống không thiếu cha thiếu mẹ. Cùng giúp đỡ nhau trên mọi mặt. Chẳng qua là 2 người không hợp nhau và không thể quay lại với nhau nữa".

Lâm Khánh Chi chi tiền tỷ 'trùng tu nhan sắc' vì bạn trai kém tuổi: 'Mình trẻ đẹp thì gặp người bạn đời trẻ thì sẽ xứng hơn' - Ảnh 4
Hiện tại, Lâm Khánh Chi vẫn giữ quan hệ bạn bè với chồng cũ để cùng nhau chăm sóc con trai khôn lớn

Sau màn chi tiền tỷ 'trùng tu' nhan sắc, Lâm Khánh Chi công khai khoảnh khắc tình tứ cùng trai trẻ

Sau màn chi tiền tỷ 'trùng tu' nhan sắc, Lâm Khánh Chi công khai khoảnh khắc tình tứ cùng trai trẻ

Mới đây, Lâm Khánh Chi khiến cộng đồng mạng xôn xao khi công khai khoảnh khắc đầy tình cảm cùng trai trẻ.

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