Kỷ niệm 5 năm ngày cưới, ông xã Lê Thúy tặng vợ nhẫn kim cương ‘khủng’ lại còn đích thân làm điều đặc biệt này

Trên trang Facebook cá nhân, người mẫu Lê Thúy khoe được chồng Việt kiều tặng nhẫn kim cương ‘khủng’ khiến nhiều chị em ghen tỵ.

Vợ chồng người mẫu Lê Thúy và nam diễn viên Đỗ An là một trong những cặp đôi “đũa lệch” nổi tiếng của Vbiz. Trong khi Đỗ An sở hữu vẻ ngoài cực điển trai thì Lê Thúy lại bị chê bai về thân hình gầy gò và gương mặt góc cạnh thiếu nữ tính. Lê Thúy và Đỗ An là cặp vợ chồng 'đũa lệch' nổi tiếng Vbiz - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống, cặp đôi vẫn bên nhau hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Lê Thúy bất ngờ khoe được chồng Việt kiều tặng nhẫn kim cương “khủng” cùng điện thoại đắt tiền: “Quà anniversary (kỷ niệm) của hubby (ông xã) đẹp trai nhất quả đất! Love baby! Đúng màu vợ thích luôn”. Lê Thúy khoe được chồng tặng quà nhân kỷ niệm ngày cưới - Ảnh: FB Dưới bài đăng của Lê Thúy, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với hạnh phúc của vợ chồng cô: “Không ai sướng bằng nữa rồi”, “Ai sướng bằng cô Thúy nhà ta”, “Chúc anh chị mãi hạnh phúc như giờ nhé!”…

Nhiều người không khỏi ghen tỵ với Lê Thúy - Ảnh: FB Bên cạnh đó, Đỗ An còn đích thân mua hoa về tự tay cắm tặng vợ nhân ngày đặc biệt này. Trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên hài hước chia sẻ: “Một ngày đặc biệt, nhưng hai đứa lại tất bật đi làm. Thôi làm tạm tạm thế này cho có chút lãng mạn cùng nhau. Đánh dấu một chặng đường 5 năm, nên cũng có chơi lớn chút để xem em có trầm trồ. Đỗ An còn tự tay mua hoa về cắm tặng vợ - Ảnh: FB Nhưng em không mấy trầm trồ mà em lắc lư như lên đồng, mặt thì phê phê. Thôi xem như sau 5 năm với bao nhiêu tật xấu lòi hết ra, mà hỏi cưới lại vẫn thành công, và vẫn làm em phê là xem như anh thành công một phần tư chặng đường rồi. Còn đoạn tăng tốc, đoạn nước rút, với đoạn về đích xem làm ăn thế nào đây”. Cặp đôi ngày càng hạnh phúc sau 5 năm kết hôn - Ảnh: Internet Vượt qua nhiều thị phi và sóng gió, Lê Thúy và Đỗ An đã khẳng định được tình yêu của họ xuất phát từ trái tim chân thành và ngày càng viên mãn với cuộc hôn nhân của mình.

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