Tròn 1 năm làm nên kỳ tích, H'Hen Niê kể lại kỷ niệm đặc biệt tại 'Hoa hậu Hoàn vũ 2018'

Hậu trường 17/12/2019 15:10

Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ lại câu chuyện "dở khóc dở cười" của mình và ekip khi tranh tài ở chung kết "Hoa hậu Hoàn vũ 2018".

Dù đã kết thúc nhiệm kỳ 2 năm đương nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhưng H'Hen Niê vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu mến của công chúng.

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê vừa đăng tải lên trang cá nhân dòng tâm sự đặc biệt nhân kỷ niệm 1 năm lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của đại diện Việt Nam khi tranh tài tại đấu trường nhan sắc uy tín này.

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H'Hen Niê khiến khán giả vỡ òa khi được xướng tên ở top 5 'Hoa hậu Hoàn vũ 2018' - Ảnh: Internet
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Một trong những khoảnh khắc ấn tượng của chân dài Ê Đê tại đấu trường nhan sắc quốc tế - Ảnh: Internet

Đây là lần đầu tiên chân dài Tây Nguyên kể lại câu chuyện "dở khóc dở cười" nhưng vô cùng đáng yêu của ekip hỗ trợ mình tại Thái Lan một năm trước. Theo đó, khi đến cổ vũ cho đại diện Việt Nam, ekip in băng rôn với khẩu hiệu "top 10", thế nhưng điều bất ngờ là H'Hen Niê đã xuất sắc vào top 5 ở đấu trường danh giá này.

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17/12 là một ngày vô cùng đặc biệt với Hoa hậu H'Hen Niê - Ảnh: FB

H'Hen Niê nhớ lại: "Ngày này năm trước mọi người ạ, tớ thi Miss Universe 2018, bây giờ ngồi hoài niệm với ekip mấy chuyện vui vui.

Ví dụ có một chuyện mà Hen mới biết là năm ngoái, ekip nhà Hen qua Thái xem hết, nên trước khi đi đã chuẩn bị sẵn và có in vài cái băng rôn toàn top 10 (tự tin ghê).

Rồi khi được vào top 5 trở về, ekip người đổi vé về sớm, người thì phải túc trực gọi điện thoại liên tục về Việt Nam. Rồi lúc về tới Việt Nam thì có gì đón đó, vẫn vui vẻ không quạu, hạnh phúc, tiếng cười và nước mắt vỡ òa.

Kỷ niệm một năm. Một lần nữa cảm ơn anh chị ekip yêu dấu của em, hẹn một bữa tiệc sương sương với nhau nhé".

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Vừa qua, cô đã trao lại vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho người kế nhiệm - Ảnh: FB

H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô đại diện cho sắc đẹp nước nhà tranh tài tại Miss Universe 2018 và đã tạo nên kỳ tích khi được gọi tên vào top 5. Chân dài Ê Đê được xem là là hoa hậu có nhiệm kỳ thành công và có tầm ảnh hưởng lớn với công chúng.

Tâm sự của H'Hen Niê sau khi trao lại vương miện: 'Xưa nhiều người đón, giờ đón taxi không ai thèm chở'

Tâm sự của H'Hen Niê sau khi trao lại vương miện: 'Xưa nhiều người đón, giờ đón taxi không ai thèm chở'

Hết nhiệm kỳ 2 năm, Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ dòng tâm sự xúc động nói về cảm giác sau khi rời khỏi nhà cũ, không còn ai đưa đón phải tự bắt taxi.

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Từ khóa:   H'Hen Niê Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Miss Universe 2018

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