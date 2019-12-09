Tâm sự của H'Hen Niê sau khi trao lại vương miện: 'Xưa nhiều người đón, giờ đón taxi không ai thèm chở'

Hết nhiệm kỳ 2 năm, Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ dòng tâm sự xúc động nói về cảm giác sau khi rời khỏi nhà cũ, không còn ai đưa đón phải tự bắt taxi.

Khoảnh khắc Hoa hậu H'Hen Niê nói lời cảm ơn mọi người trước khi trao lại vương miện cho Hoa hậu Khánh Vân tối 7/12 khiến nhiều người xúc động. Có thể nói, chân dài Tây Nguyên đã có nhiệm kỳ 2 năm vô cùng thành công. H'Hen Niê chọn cho mình trang phục Ê Đê và đi chân trần lên sân khấu vào giây phút sắp trao lại vương miện - Ảnh: Internet Cô rưng rưng đặt tay lên ngực, cúi đầu cảm ơn mọi người - Ảnh: Internet Sau đêm chung kết, Hoa hậu H'Hen Niê đã đăng tải dòng tâm sự xúc động nói về cảm giác khi hết nhiệm kỳ và rời khỏi căn hộ đã gắn bó 2 năm.

Cô tâm sự: "Sau gần 10 ngày có mặt ở Nha Trang bây giờ đã về lại TP. HCM, ôi cái cảm xúc khác 2 năm trước quá nè. Đăng quang xong về nhà mới, năm nay xong nhiệm kỳ cũng về nhà mới mà trong đầu đều nghĩ về nhà cũ hết". Chia sẻ xúc động của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh: Instagram H'Hen Niê nhớ lại cảm giác được nhiều người đưa đón chúc mừng khi đăng quang 2 năm trước, giờ đây cô phải một mình bắt taxi: "Xưa về được đi với nhiều người, rồi lại được đón. Nay về có một mình mà đón taxi hoài không được, đón miết mà không thèm chở. Rồi lội bộ ra cây xăng đón cho dễ, xuất sắc leo lên xe về luôn".

Khánh Vân đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Ảnh: Internet Dù cuộc sống đã khác hơn rất nhiều khi hết nhiệm kỳ nhưng H'Hen Niê không buồn. Cô tự động viên bản thân và trấn an những người đang quan tâm, lo lắng cho mình. "Đấy thế đó sẽ dần cảm nhận cái khác đi, mọi người đã bảo em là em sẽ buồn, thiệt là không buồn đâu mọi người ạ. 2 năm như một giấc ngủ với mộng đẹp thì bây giờ thức dậy, ăn uống và làm việc nè. Vui lắm mọi người ạ, mọi thứ sẽ dần ổn định đúng không nào? Nên đừng có lo cho em nha", H'Hen Niê nhắn nhủ.

Hà Anh dự đoán người đẹp này sẽ kế nhiệm H'Hen Niê tại 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019' Siêu mẫu Hà Anh dành lời khen cho vóc dáng, gương mặt và những điểm nổi bật của người đẹp Lê Hoàng Phương. Cô dự đoán đây là thí sinh tiềm năng giành vương miện "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-cua-hhen-nie-sau-khi-trao-lai-vuong-mien-xua-nhieu-nguoi-don-gio-don-taxi-khong-ai-them-cho-345981.html