Kim Lý - Hà Hồ đẹp không tì vết trên thảm đỏ, nhan sắc Hà Hồ 'thách thức' camera thường

Hậu trường 01/07/2022 12:43

Hà Hồ - Kim Lý là một trong những cặp đôi trong showbiz Việt thường xuyên gây chú ý mỗi khi xuất hiện trong các sự kiện,

Cặp đôi Hà Hồ -  Kim Lý hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và được khen là cặp vợ chồng đẹp nhất nhì showbiz. Cách đây khoảng 2 năm, Hồ Ngọc Hà sinh đôi một trai, một gái tên thân mật là Leon và Lisa. Con trai út Leon của Hà Hồ, Kim Lý - nghịch ngợm, biểu cảm hài hước còn cô chị song sinh Lisa hiền dịu, nhiều nét giống mẹ. Hiện tại, cuộc sống của Hà Hồ - Kim Lý rất vui vẻ và hạnh phúc viên mãn.

Kim Lý - Hà Hồ đẹp không tì vết trên thảm đỏ, nhan sắc Hà Hồ 'thách thức' camera thường - Ảnh 1
Cặp đôi Hà Hồ - Kim Lý

Khoảng thời gian có thêm 2 thiên thần nhỏ, Hà Hồ cũng không còn tham gia nhiều các sự kiện, đa số đều dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng mới đây, lần hiếm hoi cô và Kim Lý xuất hiện trên thảm đỏ khiến fan sốc trước "visual" không góc chết của mình.

Kim Lý - Hà Hồ đẹp không tì vết trên thảm đỏ, nhan sắc Hà Hồ 'thách thức' camera thường - Ảnh 2
Hà Hồ - Kim Lý - Ảnh minh họa: Chụp màn hình

Cụ thể, tối 30/6, Hà Hồ - Kim Lý đã xuất hiện chiếm hết spotlight tại tiệc chúc mừng đạo diễn Trần Thanh Trung và công ty của anh vì những thành tích xuất sắc trong thời gian đã qua. Xuất hiện tại thảm đỏ, Kim Lý - Hà Hồ phát " cẩu lương" khiến dân tình ghen tị.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng đã bắt được những khoảnh khắc qua camera khiến dân tình ngây ngất vì quá xinh đẹp của Hà Hồ.

Kim Lý - Hà Hồ đẹp không tì vết trên thảm đỏ, nhan sắc Hà Hồ 'thách thức' camera thường - Ảnh 3
 Hồ Ngọc Hà qua camera thường - Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi dấn thân vào con đường ca hát, Hồ Ngọc Hà từng là một người mẫu thời trang làm mưa làm gió trên các sàn catwalk ở miền Bắc vì sở hữu thân hình và chiều cao 1m73 gây ấn tượng.

Lăn lội trong nghề đã lâu, hơn ai hết cô hiểu được tầm quan trọng về ngoại hình của nghệ sĩ nên cô thường xuyên luyện tập thể dục thể thao,chăm chút, giữ gìn hình thể đáng ngưỡng mộ.

Bị Kim Lý 'hành xác' trong phòng gym, Hà Hồ khiến dân tình 'mắt chữ O mồm chữ A' với vóc dáng xinh đẹp xuất sắc

Bị Kim Lý 'hành xác' trong phòng gym, Hà Hồ khiến dân tình 'mắt chữ O mồm chữ A' với vóc dáng xinh đẹp xuất sắc

Cộng đồng mạng tỏ ra cực kỳ bất ngờ trước vóc dáng xinh đẹp của Hà Hồ ở tuổi 37.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý vợ chồng Hà Hồ Kim Lý

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 52 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 7 giờ 56 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An