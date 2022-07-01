Kim Lý - Hà Hồ đẹp không tì vết trên thảm đỏ, nhan sắc Hà Hồ 'thách thức' camera thường

Hà Hồ - Kim Lý là một trong những cặp đôi trong showbiz Việt thường xuyên gây chú ý mỗi khi xuất hiện trong các sự kiện,

Cặp đôi Hà Hồ - Kim Lý hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và được khen là cặp vợ chồng đẹp nhất nhì showbiz. Cách đây khoảng 2 năm, Hồ Ngọc Hà sinh đôi một trai, một gái tên thân mật là Leon và Lisa. Con trai út Leon của Hà Hồ, Kim Lý - nghịch ngợm, biểu cảm hài hước còn cô chị song sinh Lisa hiền dịu, nhiều nét giống mẹ. Hiện tại, cuộc sống của Hà Hồ - Kim Lý rất vui vẻ và hạnh phúc viên mãn.

Cặp đôi Hà Hồ - Kim Lý

Khoảng thời gian có thêm 2 thiên thần nhỏ, Hà Hồ cũng không còn tham gia nhiều các sự kiện, đa số đều dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng mới đây, lần hiếm hoi cô và Kim Lý xuất hiện trên thảm đỏ khiến fan sốc trước "visual" không góc chết của mình.

Hà Hồ - Kim Lý - Ảnh minh họa: Chụp màn hình

Cụ thể, tối 30/6, Hà Hồ - Kim Lý đã xuất hiện chiếm hết spotlight tại tiệc chúc mừng đạo diễn Trần Thanh Trung và công ty của anh vì những thành tích xuất sắc trong thời gian đã qua. Xuất hiện tại thảm đỏ, Kim Lý - Hà Hồ phát " cẩu lương" khiến dân tình ghen tị.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng đã bắt được những khoảnh khắc qua camera khiến dân tình ngây ngất vì quá xinh đẹp của Hà Hồ.

Hồ Ngọc Hà qua camera thường - Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi dấn thân vào con đường ca hát, Hồ Ngọc Hà từng là một người mẫu thời trang làm mưa làm gió trên các sàn catwalk ở miền Bắc vì sở hữu thân hình và chiều cao 1m73 gây ấn tượng.

Lăn lội trong nghề đã lâu, hơn ai hết cô hiểu được tầm quan trọng về ngoại hình của nghệ sĩ nên cô thường xuyên luyện tập thể dục thể thao,chăm chút, giữ gìn hình thể đáng ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kim-ly-ha-ho-dep-khong-ti-vet-tren-tham-do-nhan-sac-ha-ho-thach-thuc-camera-thuong-480036.html