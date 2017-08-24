Kiện tướng dancesport Chí Anh: 'Mỗi lần đi ra ngoài đều xin phép vợ'

Sau mối tình ồn ào với Khánh Thi và Nhã Khanh, cuối cùng, vào tháng 9/2016, Chí Anh nên duyên cùng học trò kém mình tận 20 tuổi. Vợ anh chính là vận động viên môn dancesport Vũ Khánh Linh.

Không đứng về phía ai khi mẹ và vợ xảy ra mâu thuẫn

Gần một năm sau ngày cưới và đã có một cô con gái đáng yêu, cuộc sống làm vợ, làm dâu của cô vợ trẻ có nhiều điều bất ngờ được Chí Anh chia sẻ làm không ít người ngạc nhiên.

Chí Anh là con một trong gia đình nên từ nhỏ anh được cha mẹ vô cùng cưng chiều nên chẳng phải làm bất kỳ việc nhà nào. Tuy nhiên, sau khi cưới vợ, anh đã biết làm nhiều việc để phụ người nhà hơn; chẳng hạn như: bế con, thay tã và chơi cùng con những lúc bà xã mệt mỏi cần nghỉ ngơi.

Anh cho biết chuyện mẹ chồng - nàng dâu là chuyện bình thường ở mỗi gia đình và nhà anh cũng không ngoại lệ. Đặc biệt, trong thời gian mới sinh, vợ anh bị trầm cảm nên nhiều chuyện xung đột với mẹ chồng đã xảy ra.

"Lúc mới cưới cũng xảy ra chuyện, như bạn biết đấy, mẹ chỉ có một mình tôi nên trong mắt bà tôi là tất cả. Chính vì thế, xảy ra xung khắc mẹ chồng - nàng dâu là bình thường. Đặc biệt, trong thời gian vợ tôi mới sinh, cô ấy bị trầm cảm, cũng xảy ra nhiều chuyện. Về sau, đọc báo tôi mới biết", Chí Anh kể.

Trong những lúc mẹ và vợ xảy ra "chiến tranh", anh luôn là người đứng giữa, vô cùng khó xử. Cách giải quyết được Chí Anh áp dụng trong trường hợp này là không bênh người nào cả, đồng thời cố gắng lựa lời nói chuyện với mẹ và vợ.

Theo anh, chỉ có kiên nhẫn làm như vậy mới không khiến mẹ hay vợ buồn lòng.

Ngoài ra, nam kiện tướng dancesport chia sẻ từ ngày cưới vợ, anh luôn hy vọng bà xã sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình hơn là ra ngoài làm việc.

Bởi theo Chí Anh, anh có khả năng nuôi vợ và con cũng như trong gia đình cần có một người kiếm tiền, người còn lại làm hậu phương đứng sau hỗ trợ mới là hoàn hảo.

"Đi ra ngoài phải xin phép vợ, không là vợ lo, thương lắm"

Cuộc sống hôn nhân cùng người vợ kém tận 20 tuổi của Chí Anh làm không ít khán giả tò mò liệu cả hai có xảy ra những mâu thuẫn hay trái nhau về quan điểm sống. Với vấn đề này, kiện tướng dancesport tự tin khẳng định hai vợ chồng vẫn rất vui vẻ và không xảy ra mâu thuẫn gì về chuyện chênh lệch tuổi tác.

Anh khẳng định: "Không, chẳng có gì chênh lệch cả. Hai vợ chồng tôi vẫn sống với nhau vui vẻ. Nếu có sự chênh lệch thì chắc phải đến mấy chục năm nữa may ra mới nhìn thấy được".

Trước đây, khi còn độc thân, Chí Anh nổi tiếng là người đàn ông đào hoa, thoải mái và thích tự do. Tuy nhiên, từ khi có vợ, anh đã thay đổi hoàn toàn.

"Bây giờ, tôi không dám làm những điều sai trái nữa rồi. Mỗi lần đi ra ngoài tôi đều xin phép vợ đàng hoàng, không là vợ lo, thương lắm", anh tiết lộ.

Khánh Linh đang ở độ tuổi trẻ trung, xuân sắc nhất nhưng lại kết hôn và có con quá sớm, trong khi bạn bè cùng trang lứa vẫn đang tự do, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của cô vợ trẻ. Trong những lúc như thế, Chí Anh vô cùng thông cảm và tìm cách an ủi vợ.

Chí Anh chia sẻ: "Nhiều lúc vợ cũng than vãn, thậm chí là stress khi thấy bạn bè đi chơi. Những lúc ấy, tôi thường mua trà sữa cho vợ cùng uống với vợ như 2 người bạn. Thỉnh thoảng, tôi cũng gửi con cho mẹ rồi dẫn vợ đi chơi đây đó cho cô ấy bớt buồn".

Hiện tại, cuộc sống hôn nhân đã ổn định, viên mãn đồng thời con đường sự nghiệp của nam kiện tướng dancesport cũng ngày càng phát triển làm nhiều người ngưỡng mộ.

Chí Anh tiết lộ thêm, hiện tại có nhiều chương trình gameshow mời tham gia nhưng anh đều từ chối vì đang có những kế hoạch riêng cũng như bản thân cảm thấy không thoải mái khi lên truyền hình.

"Thực ra, tôi rất bận với những kế hoạch riêng của mình chính. Vì vậy, tôi không mặn mà lắm với các gameshow. Thứ nữa, khi lên truyền hình, tôi không được nói chuyện thoải mái. Khi lên sóng, tôi thường phải kiềm chế rất nhiều", Chí Anh chia sẻ.