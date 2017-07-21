Vì ông xã Phan Hiển, Khánh Thi mời tình cũ của Chí Anh về nhà ở cùng

Gần đây, Phan Hiển - Nhã Khanh đạt hạng 5 trong đêm chung kết World dancesport federeation (Liên đoàn dancesport thế giới) tại Singapore. Đây là niềm vui lớn của ông xã Khánh Thi và Nhã Khanh nói riêng cũng như khiêu vũ Việt Nam nói chung.

Năm ngoái, Khánh Thi đã có ý định tìm một vận động viên phù hợp để nhảy cùng Phan Hiển và được Chí Anh giới thiệu Nhã Khanh. Tuy nhiên, lúc đó Nhã Khanh vì một số lý do nên không thể nhận lời làm bạn nhảy cùng chồng Khánh Thi. Vào đầu năm nay, Nhã Khanh bất ngờ tâm sự với Khánh Thi về quyết định nghỉ nhảy vì không tìm được bạn nhảy phù hợp.

Được biết, Khánh Thi đã mời Nhã Khanh từ Hà Nội vào TP.HCM và tạo điều kiện cho tình cũ Chí Anh sống tại nhà mình để tiện cho việc luyện nhảy cùng Phan Hiển. Về lý do Khánh Thi quyết định "nâng đỡ" Nhã Khanh, cô cho biết việc mời tình cũ Chí Anh làm bạn nhảy cho ông xã là một cái duyên.

Khánh Thi đã suy nghĩ rất nhiều và hỏi ý kiến Phan Hiển, cuối cùng hai vợ chồng đã quyết định mời Nhã Khanh nhảy thử latin với Phan Hiển xem có phù hợp không.

Sau một thời gian trao đổi, tình cũ Chí Anh đã đồng ý vào TP.HCM để tập luyện cùng Phan Hiển. Và sau thời gian luyện tập, Phan Hiển - Nhã Khanh đã trở thành một đôi nhảy vô cùng phù hợp với nhau.

Nữ kiện tướng dancesport cũng chia sẻ thêm việc giúp đỡ cho Nhã Khanh trong thời gian này, vì cô nghĩ đến thời gian trước đây bản thân chân ướt chân ráo vào Nam lập nghiệp, không có ai giúp đỡ nên gặp rất nhiều khó khăn.

Về việc giúp đỡ và mời Nhã Khanh ở cùng nhà để tiện cho việc luyện tập của Khánh Thi đã khiến nhiều người bất ngờ. Và cho rằng cô không nên làm như thế vì trước đây Khánh Thi và Phan Hiển cũng đến với nhau vì tiếp xúc lâu ngày, ngoài ra người xưa cũng có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".

Bà xã Phan Hiển cho biết, cô cũng suy nghĩ rất nhiều, phải dẹp bỏ cái tôi cá nhân để đi tới quyết định này nhưng tất cả đều vì nghĩ đến sự nghiệp của ông xã. Bởi cô vừa là vợ vừa là huấn luyện viên từng dẫn dắt cho Phan Hiển nên Khánh Thi hiểu rõ tài năng của chồng. Hiểu được điều gì tốt cho ông xã nên Khánh Thi đã chọn Nhã Khanh là một bạn nhảy cho Phan Hiển.

Khánh Thi cũng tiết lộ cô tin tưởng vào ông xã cũng như Nhã Khanh là những người biết tính chất công việc và hiểu giá trị gia đình để tránh những chuyện không hay xảy ra.

Hiện tại, sau khi tổ chức thành công liveshow kỷ niệm 25 năm sự nghiệp và được cấp bằng trọng tài khiêu vũ quốc tế, Khánh Thi sẽ tiếp tục theo học khiêu vũ cấp cao do kiện tướng thế giới hướng dẫn, khẳng định tên tuổi của mình cũng như vị trí của khiêu vũ Việt Nam trên đấu trường thế giới.