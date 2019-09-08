Không phải vòng 1 ‘khủng’ của Elly Trần, đây mới chính là bộ phận cực phẩm mà chị em nào cũng muốn sở hữu

Hậu trường 08/09/2019 13:48

Bức ảnh mới nhất trên trang cá nhân của diễn viên Elly Trần đang nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Dù đã là mẹ 2 con nhưng nữ diễn viên Elly Trần vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng đáng ngưỡng mộ. Từ khi bước chân vào làng giải trí, Elly Trần vốn nổi tiếng với vòng 1 “khủng” và dần trở thành “biểu tượng sexy” của Vbiz. Bên cạnh đó, người đẹp còn sở hữu đôi chân thon dài miên man không tì vết khiến chị em “đỏ mắt” ghen tỵ.

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Vóc dáng nóng bỏng của Elly Trần - Ảnh: Internet

Mới đây, Elly Trần vừa cập nhật loạt ảnh mới trên trang cá nhân khoe vóc dáng gợi cảm đến người hâm mộ. Đi kèm với những hình ảnh này, người đẹp viết: “Lúa càng chín càng cúi đầu. Nhưng mà làm như dạo này cúi đầu quá nên người ta tưởng mình bán khô cá đù luôn hay sao ấy. Kì ha”.

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Vóc dáng gợi cảm cùng đôi chân thon dài, trắng nõn của Elly Trần - Ảnh: FB

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Chẳng ai có thể tin được người đẹp đã là mẹ của 2 nhóc tì - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên diện váy hở vai gợi cảm, để tóc xoăn mì xinh như công chúa. Đặc biệt, vòng eo “con kiến” cùng đôi chân thon dài thẳng tắp của Elly Trần khiến ai nấy đều bị thu hút.

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Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Elly Trần, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi vóc dáng của cô: “Chị dễ thương quá dáng đẹp nữa”, “Ôi đôi chân đẹp kìa”, “Chân dài quá chị ơi, share cho em 1 ít đi”, “Cúi đầu hay ngẩng cao đầu Elly đều đẹp hết”, “Xinh nhở, khoe giày hay khoe giò vậy”, “Như gái 18”...

‘Bỏng mắt’ nhìn mẹ 2 con Elly Trần diện váy ngủ trễ nải, tạo dáng gợi cảm trên giường

‘Bỏng mắt’ nhìn mẹ 2 con Elly Trần diện váy ngủ trễ nải, tạo dáng gợi cảm trên giường

Bộ ảnh diện váy ngủ gợi cảm khoe đôi gò bồng đảo nóng bỏng của nữ diễn viên Elly Trần đang khiến người hâm mộ bấn loạn vì quá gợi cảm.

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Từ khóa:   Elly Trần

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