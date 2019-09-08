Không phải vòng 1 ‘khủng’ của Elly Trần, đây mới chính là bộ phận cực phẩm mà chị em nào cũng muốn sở hữu

Bức ảnh mới nhất trên trang cá nhân của diễn viên Elly Trần đang nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
- Bị chê suốt ngày để mặt mộc, Elly Trần make up ‘sương sương’, diện đồ sang chảnh khoe dáng chuẩn với 3 vòng nóng bỏng
- Không còn là cô bé bụ bẫm năm nào, con gái Elly Trần - Cadie Mộc Trà đã lớn phổng phao như thiếu nữ rồi đây này
Dù đã là mẹ 2 con nhưng nữ diễn viên Elly Trần vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng đáng ngưỡng mộ. Từ khi bước chân vào làng giải trí, Elly Trần vốn nổi tiếng với vòng 1 “khủng” và dần trở thành “biểu tượng sexy” của Vbiz. Bên cạnh đó, người đẹp còn sở hữu đôi chân thon dài miên man không tì vết khiến chị em “đỏ mắt” ghen tỵ.
Mới đây, Elly Trần vừa cập nhật loạt ảnh mới trên trang cá nhân khoe vóc dáng gợi cảm đến người hâm mộ. Đi kèm với những hình ảnh này, người đẹp viết: “Lúa càng chín càng cúi đầu. Nhưng mà làm như dạo này cúi đầu quá nên người ta tưởng mình bán khô cá đù luôn hay sao ấy. Kì ha”.
Qua hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên diện váy hở vai gợi cảm, để tóc xoăn mì xinh như công chúa. Đặc biệt, vòng eo “con kiến” cùng đôi chân thon dài thẳng tắp của Elly Trần khiến ai nấy đều bị thu hút.
Dưới bài đăng của Elly Trần, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi vóc dáng của cô: “Chị dễ thương quá dáng đẹp nữa”, “Ôi đôi chân đẹp kìa”, “Chân dài quá chị ơi, share cho em 1 ít đi”, “Cúi đầu hay ngẩng cao đầu Elly đều đẹp hết”, “Xinh nhở, khoe giày hay khoe giò vậy”, “Như gái 18”...