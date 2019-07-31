Không còn là cô bé bụ bẫm năm nào, con gái Elly Trần - Cadie Mộc Trà đã lớn phổng phao như thiếu nữ rồi đây này

Hậu trường 31/07/2019 17:42

Hình ảnh mới nhất của con gái Elly Trần - Cadie Mộc Trà được chia sẻ trên trang fanpage khiến nhiều người bất ngờ.

Cadie Mộc Tràcon gái Elly Trần sinh vào ngày 29/7/2014 tại Mỹ. Ngay khi những bức ảnh đầu tiên của Cadie được chia sẻ, khán giả đã “đổ gục” trước vẻ bụ bẫm, đáng yêu như thiên thần của cô bé. Bẵng đi một thời gian, Cadie nay đã được 5 tuổi và ngày càng xinh đẹp như thiếu nữ.

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Con gái Elly Trần sinh ra tại Mỹ - Ảnh: Internet
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Vẻ đáng yêu khiến ai nấy đều 'đổ gục' của Cadie Mộc Trà - Ảnh: Internet

Mới đây, hot girl Elly Trần đã đăng tải loạt ảnh của con gái lên trang fanpage kèm dòng trạng thái: “Xin chào, đã lâu không gặp. Mùa hè thứ 5 sôi động với những trận cười thả ga ha ha và những cú ngã hu hu cùng với gia đình mình sắp qua hết rồi. Có thể nào mãi mãi là mùa hè được hông? Các bạn đã có 1 mùa hè thế nào kể cho mình nghe với nè”.

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Hình ảnh mới nhất của Cadie Mộc Trà - Ảnh:FB

Qua những hình ảnh được chia sẻ, thiên thần nhỏ nhà Elly Trần sở hữu làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, khuôn miệng chúm chím vô cùng đáng yêu.

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Cadie càng lớn càng xinh đẹp - Ảnh: FB
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Biểu cảm khi thì nhí nhố...
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... lúc lại dịu dàng như thiếu nữ - Ảnh: FB

Bài viết này nhanh chóng thu hút hơn 10 nghìn lượt like cùng hàng trăm bình luận. Đa phần người hâm mộ đều cảm thấy bất ngờ vì vẻ ngoài cao lớn, phổng phao của con gái Elly Trần. Bên cạnh đó, nhiều người nhận xét những đường nét trên gương mặt Cadie Mộc Trà ngày càng rõ nét hơn.

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Cadie sở hữu đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ và khuôn miệng chúm chím - Ảnh: FB

Dưới bài viết, người hâm mộ đồng loạt dành lời khen ngợi cho nhan sắc của con gái Elly Trần. Không ít người dự đoán cô bé sẽ sớm trở thành một mỹ nhân trong tương lai.

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Từ khóa:   Cadie Mộc Trà Elly Trần

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