Không còn là cô bé bụ bẫm năm nào, con gái Elly Trần - Cadie Mộc Trà đã lớn phổng phao như thiếu nữ rồi đây này

Cadie Mộc Trà – con gái Elly Trần sinh vào ngày 29/7/2014 tại Mỹ. Ngay khi những bức ảnh đầu tiên của Cadie được chia sẻ, khán giả đã “đổ gục” trước vẻ bụ bẫm, đáng yêu như thiên thần của cô bé. Bẵng đi một thời gian, Cadie nay đã được 5 tuổi và ngày càng xinh đẹp như thiếu nữ.

Con gái Elly Trần sinh ra tại Mỹ - Ảnh: Internet

Vẻ đáng yêu khiến ai nấy đều 'đổ gục' của Cadie Mộc Trà - Ảnh: Internet

Mới đây, hot girl Elly Trần đã đăng tải loạt ảnh của con gái lên trang fanpage kèm dòng trạng thái: “Xin chào, đã lâu không gặp. Mùa hè thứ 5 sôi động với những trận cười thả ga ha ha và những cú ngã hu hu cùng với gia đình mình sắp qua hết rồi. Có thể nào mãi mãi là mùa hè được hông? Các bạn đã có 1 mùa hè thế nào kể cho mình nghe với nè”.